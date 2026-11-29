Thương mại điện tử trở thành phương thức quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế. Đặc biệt, thương mại điện tử xuyên biên giới mở ra cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng tại những thị trường trước đây đòi hỏi chi phí và nguồn lực lớn. Đây là nội dung được đưa ra tại Hội thảo "Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và kết nối giao thương năm 2026," do Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 29/11.

Mở rộng cơ hội hợp tác

Tại hội thảo, ông Hoàng Khánh Duy, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, thương mại điện tử đang mở ra cơ hội hợp tác, phát triển mới giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những cơ hội này, doanh nghiệp không chỉ cần có sản phẩm lợi thế hoặc nền tảng bán hàng, mà quan trọng hơn là phải có khả năng tiếp cận đúng thị trường, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và tổ chức đồng bộ các khâu thanh toán, vận chuyển, giao nhận, xử lý thủ tục liên quan.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm địa phương vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử quốc tế, tìm hiểu phương thức kinh doanh phù hợp, xây dựng thương hiệu, tổ chức nguồn hàng và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Vì vậy, việc tạo lập các kênh kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận mô hình kinh doanh mới có ý nghĩa thiết thực, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Đối với Lạng Sơn, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới không đơn thuần là đưa sản phẩm lên môi trường trực tuyến, mà cần gắn hoạt động thương mại số với sản xuất, lưu thông hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu và các hoạt động hỗ trợ giao thương.

Doanh nghiệp cần được hỗ trợ tiếp cận nền tảng phù hợp, đưa sản phẩm đến với khách hàng tại các thị trường mới; đồng thời, đơn hàng trực tuyến phải được kết nối hiệu quả với năng lực cung ứng, vận chuyển, kho bãi và giao nhận.

Với vai trò cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công thương trên địa bàn, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xác định việc thúc đẩy thương mại điện tử cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn ở Trung ương và địa phương, nền tảng thương mại điện tử, đơn vị logistics, tổ chức hỗ trợ kinh doanh và các thị trường đối tác tiềm năng. Qua đó, từng bước tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận phương thức kinh doanh mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hoạt động giao thương.

Từ góc độ cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại điện tử, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) cho rằng, để thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam sang Trung Quốc thông qua thương mại điện tử, cần chuyển mạnh từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào tổ chức sự kiện, giới thiệu sản phẩm sang xây dựng chuỗi kết nối có khả năng tạo ra giao dịch thực tế.

Theo bà Lại Việt Anh, trước hết, cơ quan quản lý và doanh nghiệp hai nước cần tăng cường trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường, quy định đối với hàng hóa, tiêu chuẩn sản phẩm, điều kiện kinh doanh và các yêu cầu kỹ thuật liên quan. Đây là cơ sở để doanh nghiệp Việt Nam chủ động chuẩn bị sản phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn và lựa chọn phương thức tiếp cận thị trường phù hợp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam cần phát triển, hoàn thiện các nền tảng thương mại điện tử, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp công nghệ, đơn vị logistics, thanh toán và các đối tác phân phối của Trung Quốc; trong đó, có các đối tác tại Quảng Tây.

Hoạt động hợp tác cần hướng tới những ngành hàng, sản phẩm cụ thể, có doanh nghiệp, thị trường và nền tảng xác định để có thể theo dõi, đánh giá kết quả thực tế. Các doanh nghiệp cũng cần quan tâm hơn đến những phương thức xúc tiến thương mại số như: livestream, xây dựng nội dung số, marketing số và các hình thức giới thiệu sản phẩm trực tuyến nhằm tăng khả năng quảng bá, tiếp cận người tiêu dùng.

Cục Thương mại điện tử mong muốn tiếp tục phối hợp với tỉnh Lạng Sơn cùng các cơ quan, đối tác của Quảng Tây triển khai hoạt động hợp tác thiết thực, có trọng tâm. Trước mắt, các bên có thể nghiên cứu lựa chọn một số nhóm sản phẩm tiềm năng, xây dựng chương trình kết nối thử nghiệm với các nền tảng và doanh nghiệp Trung Quốc; đồng thời kết nối đơn vị logistics, thanh toán và hoàn tất đơn hàng, từng bước hình thành quy trình tương đối đầy đủ từ quảng bá, bán hàng đến giao nhận.

Cục Thương mại điện tử cũng kỳ vọng các cơ quan, doanh nghiệp Quảng Tây tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường, xu hướng tiêu dùng, yêu cầu của người mua Trung Quốc; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp, nền tảng và hệ thống phân phối của Quảng Tây với doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Lại Việt Anh cho rằng, với vị thế cửa ngõ giao thương chiến lược trên hành lang kinh tế Việt Nam-Trung Quốc cùng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Quảng Tây, Lạng Sơn có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm xuất khẩu trực tuyến của khu vực phía Bắc



Lợi thế này cần được chuyển hóa thành năng lực kết nối nguồn hàng Việt Nam với người mua quốc tế thông qua các kênh số. Cục Thương mại điện tử cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn, các hiệp hội, nền tảng và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực, kết nối hệ sinh thái thương mại điện tử và thúc đẩy hoạt động xúc tiến xuất khẩu trên môi trường số.

Phát triển hợp tác song phương Việt-Trung

Chia sẻ tại hội thảo, bà Hoàng Hợp Tân, Phó Thị trưởng thành phố Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết, những năm qua, Sùng Tả và Lạng Sơn không ngừng tăng cường hợp tác thực chất trong kết nối cửa khẩu, thương mại xuyên biên giới và thương mại điện tử xuyên biên giới thông qua các cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan-Hữu Nghị, Ái Điểm-Chi Ma.

Hai bên liên tục mở rộng hoạt động thương mại hàng hóa trung gian, góp phần tăng cường liên kết chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp giữa hai địa phương. Từ tháng 1-10/2026, trị giá xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu Hữu Nghị Quan và Ái Điểm kết nối với Lạng Sơn đạt 8.019 tỷ nhân dân tệ, chiếm 98% tổng trị giá hàng hóa qua các cửa khẩu của Sùng Tả kết nối với Việt Nam.

Theo bà Hoàng Hợp Tân, thương mại điện tử xuyên biên giới hiện đã trở thành một bộ phận quan trọng trong thương mại song phương Trung Quốc- Việt Nam. Sau khi được phê duyệt là Khu thí điểm thương mại điện tử xuyên biên giới cấp quốc gia của Trung Quốc, thành phố Sùng Tả đã xây dựng 4 trung tâm thông quan thương mại điện tử xuyên biên giới.

Các doanh nghiệp hàng đầu như: JD Worldwide, Douyin International, Shopee và Lazada đã đặt kho biên giới, kho tiền tuyến tại địa phương. Trong 6 năm qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới của thành phố đã vượt 60 tỷ nhân dân tệ.

Cùng với việc tiếp tục phát huy lợi ích từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), đẩy nhanh triển khai phiên bản 3.0 của Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN và đưa kênh đào Bình Lục của Quảng Tây vào khai thác, môi trường quy tắc, điều kiện kết nối và không gian thị trường cho hợp tác giữa Sùng Tả và Lạng Sơn ngày càng được cải thiện, mở ra tiềm năng phát triển lớn.

Bà Hoàng Hợp Tân cho rằng, hội thảo là dịp để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ trực tiếp, nắm bắt cơ hội kinh doanh và mở rộng thị trường ASEAN thông qua cầu nối thương mại điện tử xuyên biên giới. Hai bên kỳ vọng chuyển hóa lợi thế kết nối thành tăng trưởng thương mại, biến ý tưởng hợp tác thành các dự án cụ thể, cùng thúc đẩy phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và thương mại song phương Trung Quốc-Việt Nam.

Về kết nối hạ tầng cửa khẩu, bà Hoàng Hợp Tân cho biết, phía Trung Quốc đã hoàn thành các hạng mục tại cửa khẩu thông minh Hữu Nghị Quan-Hữu Nghị và Pò Chài-Tân Thanh.

Bà mong muốn chính quyền và cơ quan chức năng hai bên đẩy nhanh kết nối, đưa xe tải không người lái và công nghệ lái tự động vào vận hành thực tế, qua đó tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics, giúp các cửa khẩu biên giới thực sự trở thành những "làn đường cao tốc" trong hoạt động giao thương.

Bên cạnh đó, hai bên cần thúc đẩy liên kết ngành sâu rộng hơn, mở rộng chuỗi công nghiệp và triển khai thực chất các mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới; phát triển những động lực mới như: thương mại xanh, thương mại hàng hóa trung gian và chế biến nông sản. Việc bố trí kho biên giới, kho ở nước ngoài tại các mắt xích trọng yếu của chuỗi công nghiệp cũng cần được quan tâm.

Hai bên đồng thời nghiên cứu mô hình "cửa hàng phía trước, nhà máy phía sau," thúc đẩy bổ trợ chuỗi công nghiệp và chia sẻ nguồn lực, tăng cường liên kết giữa hoạt động phân phối, tiêu thụ với năng lực sản xuất.

Doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi, đàm phán, ký kết hợp tác; chủ động tìm kiếm đối tác, thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, biến ý tưởng thành dự án và chuyển hóa cơ hội kinh doanh thành lợi ích thực tế.

Việc hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực doanh nghiệp, tăng cường kết nối hạ tầng và phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hoạt động giao thương xuyên biên giới, góp phần mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc./.

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