Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm 2027, với tổng diện tích gần 4.300ha, tăng 1.150ha so với kế hoạch năm 2026.

Theo Quyết định số 5861/QĐ-UBND, năm 2027, thành phố Cần Thơ dự kiến chuyển đổi 4.297,9ha đất trồng lúa sang các mô hình sản xuất khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong đó, diện tích chuyển sang trồng cây lâu năm là 798,9ha; diện tích đất trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản là 3.499ha.

So với kế hoạch thực hiện năm 2026, diện tích chuyển đổi trong năm 2027 tăng thêm 1.150ha. Đây là bước điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng khai thác hiệu quả điều kiện đất đai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại những khu vực sản xuất lúa kém hiệu quả hoặc thường xuyên chịu tác động của hạn hán, xâm nhập mặn.

Các địa bàn có diện tích chuyển đổi lớn tập trung chủ yếu ở vùng trũng và những khu vực chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi. Cụ thể, xã Hiệp Hưng có diện tích chuyển đổi 1.285ha; xã Mỹ Tú 650ha; xã Long Hưng 470ha; phường Long Phú 1 là 370,5ha; xã Vĩnh Thuận Đông 305ha; xã Vĩnh Hải 300ha và xã Vĩnh Viễn 220ha. Toàn thành phố có 32 xã, phường thuộc diện triển khai kế hoạch chuyển đổi.

Việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi thay thế được định hướng gắn với điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước và khả năng thích ứng của từng khu vực. Trong đó, mô hình lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực, bên cạnh phát triển các vùng cây lâu năm, cây ăn trái phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

Để bảo đảm kế hoạch được thực hiện đúng mục tiêu và quy định, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân xã, phường tổ chức triển khai. Sở có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình chuyển đổi; bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí theo quy định pháp luật; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng mía nước tại xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi trên địa bàn; tổ chức thực hiện các quy định tại Điều 8 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP về đất trồng lúa.

Chính quyền cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi không đúng quy định. Kết quả thực hiện năm 2027 và đề xuất kế hoạch chuyển đổi năm 2028 phải được tổng hợp, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Chuyển đổi sản xuất gắn với nâng cao giá trị nông nghiệp

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, tính đến tháng 11/2026, thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu chuyển đổi đất lúa năm 2026, với tổng diện tích 3.147,9ha đất trồng lúa kém hiệu quả được chuyển sang các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao hơn.

Trong cơ cấu chuyển đổi, mô hình trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 2.615,7ha, tương đương hơn 83% tổng diện tích. Phần diện tích còn lại được chuyển sang trồng cây hàng năm như rau màu, hoa cảnh và cây ăn trái.

Người dân xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ chuyển đổi cây trồng ứng phó nguy cơ thiếu nguồn nước ngọt. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Cùng với chuyển đổi trên đất lúa, thành phố tiếp tục mở rộng vùng cây ăn trái và nâng cao chất lượng sản xuất lúa gạo. Đến nay, diện tích cây ăn trái toàn thành phố duy trì ổn định ở mức hơn 100.400ha, sản lượng đạt trên 1,22 triệu tấn, tăng hơn 14% so với giai đoạn trước.

Đối với cây lúa, cơ cấu mùa vụ được điều chỉnh theo hướng giảm nhẹ diện tích ở cả ba vụ Đông Xuân, Hè Thu và Thu Đông. Thay vì tập trung mở rộng diện tích, ngành nông nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng thông qua sử dụng các giống lúa chất lượng cao, lúa thơm đặc sản phục vụ xuất khẩu và áp dụng quy trình canh tác giảm phát thải khí nhà kính.

Lĩnh vực thủy sản cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trong 10 tháng năm 2026, tổng diện tích thả nuôi thủy sản trên địa bàn thành phố đạt 95.679,4 ha, hoàn thành 99,6% kế hoạch cả năm và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 585.654 tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Những kết quả này là cơ sở để Cần Thơ tiếp tục điều chỉnh cơ cấu sản xuất, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập cho người dân. Việc chuyển đổi không chỉ hướng tới thay thế những diện tích lúa kém hiệu quả mà còn gắn với yêu cầu tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật canh tác xanh

Song song với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nông nghiệp Cần Thơ đang đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, mở rộng diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ. Đây là những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và sức cạnh tranh của nông sản, nhất là các sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Thành phố cũng phối hợp với Đại học Cần Thơ và các tổ chức quốc tế, trong đó có Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), triển khai chuyển giao các gói kỹ thuật canh tác xanh. Một số giải pháp được chú trọng gồm ứng dụng mạng cảm biến quan trắc môi trường trong mô hình lúa-tôm và sử dụng nhật ký sản xuất điện tử.

Đáng chú ý, Cần Thơ đang xúc tiến đề án xây dựng Trung tâm Giống cây trồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đặt tại thành phố. Trung tâm được định hướng góp phần chủ động nguồn giống lúa, cây ăn trái có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ nhu cầu sản xuất của thành phố và toàn vùng.

Trong bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long chịu nhiều tác động của hạn hán, xâm nhập mặn và biến động nguồn nước, việc chuyển đổi đất lúa sang các mô hình sản xuất phù hợp được xem là một trong những hướng đi quan trọng để tổ chức lại sản xuất nông nghiệp.

Với kế hoạch gần 4.300ha trong năm 2027, Cần Thơ đặt trọng tâm vào việc khai thác hiệu quả lợi thế từng vùng, phát triển mô hình lúa-thủy sản và cây lâu năm, đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật, hướng tới nền nông nghiệp xanh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu./.

Nông dân Cần Thơ chuyển phương thức canh tác, trồng lúa phát thải thấp Nông dân thành phố Cần Thơ đang từng bước chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hạt lúa và thân thiện với môi trường.