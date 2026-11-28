Thị trường nông sản thế giới tuần qua ghi nhận đà tăng giá ấn tượng tại nhiều mặt hàng chủ chốt.

Tại châu Á, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ vọt lên mức cao nhất trong hơn 19 tháng, trong khi giá gạo Thái Lan cũng chạm đỉnh hai năm do đồng nội tệ mạnh lên và lo ngại sụt giảm sản lượng. Cùng lúc đó tại Mỹ, giá đậu tương trên sàn Chicago leo lên mức cao nhất trong một tháng nhờ nhu cầu nhiên liệu sinh học và xuất khẩu ổn định.

Thị trường gạo châu Á

Nhìn chung, thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến xu hướng tăng giá mạnh mẽ tại Ấn Độ và Thái Lan, trong khi giá gạo Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2025 (tức hơn 19 tháng qua). Cụ thể, loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 396-401 USD/tấn, tăng so với mức 394-398 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của nước này cũng tăng lên 398-403 USD/tấn.

Một nhà giao dịch tại Mumbai thuộc một công ty thương mại cho biết việc đồng rupee tăng giá đang buộc các nhà xuất khẩu phải nâng giá bán để bảo vệ biên lợi nhuận, trong bối cảnh nhu cầu từ nước ngoài vẫn duy trì tích cực.

Bên cạnh đó, Chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc áp thuế xuất khẩu đối với một số loại gạo nhằm tăng cường nguồn cung nội địa và hạ nhiệt giá tiêu dùng trong nước.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm có thời điểm vọt lên 520 USD/tấn trước khi hạ nhiệt về mức 510 USD/tấn, ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 17/10/2024. Tuần trước, giá loại gạo này trong khoảng 505-510 USD/tấn.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho hay giá tăng chủ yếu do các nhà xuất khẩu đẩy mạnh thu mua để bù đắp các vị thế bán khống, cùng sự xuất hiện của các tàu vận tải đến nhận hàng cho các đơn hàng từ Philippines và Nhật Bản.

Ngoài ra, vụ thu hoạch lúa thơm chính vụ tại khu vực Đông Bắc Thái Lan đã bắt đầu, nhưng sản lượng dự báo sẽ sụt giảm do tác động của đợt ngập lụt vừa qua.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm tiếp tục đi ngang ở mức 475-485 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kế hoạch áp thuế xuất khẩu gạo của Ấn Độ hiện chưa tạo ra tác động trực tiếp lên giá gạo Việt Nam, tuy nhiên giới thương nhân đang theo dõi sát sao các bước đi tiếp theo của New Delhi. Đồng thời, nguồn cung gạo tấm trong nước của Việt Nam hiện đang ở mức thấp.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 27/11 - phiên giao dịch rút ngắn sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn - với động lực dẫn dắt tới từ đà tăng mạnh của thị trường đậu tương.

Chốt phiên giao dịch, hợp đồng đậu tương giao tháng 1/2027 tăng mạnh 22,25 xu lên mức 12,6625 USD/bushel, ghi nhận mức giá cao nhất trong một tháng. Hợp đồng lúa mì giao tháng 3/2027 tăng 3,5 xu, chốt phiên ở mức 5,91 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 lb = 0,45 kg)

Động lực tăng giá của thị trường đậu tương đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng real Brazil sau khi Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva chỉ định một nhân sự ngân hàng được lòng giới đầu tư làm Bộ trưởng Tài chính tiếp theo.

Bên cạnh đó, nhu cầu xuất khẩu đậu tương Mỹ duy trì ổn định với doanh số bán hàng tuần đạt 755.800 tấn, cùng đơn hàng xuất khẩu 132.000 tấn sang Hà Lan cho niên vụ 2026/2027.

Sự bứt phá của giá đậu tương cũng nhận được lực đẩy từ kỳ vọng nhu cầu từ Liên minh châu Âu (EU) gia tăng nhằm đáp ứng quy định mới về chống phá rừng có hiệu lực vào cuối tháng 12.

Đối với lúa mì, giá nhích nhẹ trong phiên giao dịch thưa thớt sau kỳ nghỉ lễ nhờ đà lan tỏa tích cực từ đậu tương. Giới giao dịch tiếp tục theo dõi chặt chẽ xung đột tại khu vực Biển Đen.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết nước này đã đề xuất lệnh ngừng bắn ở Biển Đen nhằm đảm bảo xuất khẩu lương thực.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Latvia tạo rào cản nhân tạo đối với việc quá cảnh ngũ cốc Nga, đồng thời cảng Murmansk ở khu vực Bắc Cực của Nga thông báo đã ký hợp đồng xuất khẩu 600.000 tấn ngũ cốc kéo dài đến tháng 9/2027.

Thị trường càphê

Trên thị trường thế giới, giá càphê Robusta trên sàn ICE London đã có phiên phục hồi mạnh mẽ sau khi chạm mức thấp nhất trong ba năm là 2.709 USD/tấn.

Chốt phiên cuối tuần, hợp đồng Robusta giao tháng 1/2027 tăng 3,12% (tương đương 89 USD/tấn), lên mức 2.946 USD/tấn. Trong khi đó, sàn New York không giao dịch do Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn (giá Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 dừng ở mức 275,65 xu/lb).

Giới giao dịch nhận định đà phục hồi của Robusta được hỗ trợ quan trọng bởi thông tin nông dân Việt Nam - quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới - có ý định giữ hàng, hạn chế bán ra nếu giá tiếp tục giảm sâu.

Chi phí nhân công thu hoạch tăng cao trong khi giá bán liên tục đi xuống khiến người trồng càphê không mặn mà với việc bán ra ở thời điểm hiện tại.

Tính đến ngày 22/11, mới chỉ khoảng 15-16% sản lượng càphê niên vụ mới của Việt Nam được thu hoạch. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết bất lợi tại vùng trồng cũng làm chậm tiến độ đưa nguồn cung mới ra thị trường.

Ngoài ra, yếu tố kỹ thuật cũng hỗ trợ giá khi lượng tồn kho Robusta đạt chuẩn trên sàn ICE London tính đến ngày 26/11 giảm xuống còn 5.689 lô (giảm 15,6% so với đầu tháng), cộng với việc các quỹ đầu tư tiến hành đóng vị thế bán khống sau giai đoạn tích lũy kỷ lục.

Tại thị trường trong nước, giá càphê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên ngày 27/11 quay đầu tăng trung bình 600 đồng/kg so với phiên sáng cùng ngày, dao động trong khoảng 69.800 - 70.500 đồng/kg (mức trung bình đạt 70.400 đồng/kg).

Cụ thể, giá thu mua tại Lâm Đồng (khu vực Đắk Nông cũ) đạt mức cao nhất là 70.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá càphê cùng niêm yết ở mức 70.400 đồng/kg, còn tại Lâm Đồng đạt 69.800 đồng/kg./.

Giá giảm, càphê chờ nguồn cung vụ mới và xu hướng thị trường toàn cầu Giá càphê trong nước tuần qua chốt ở mức 92.200-93.000 đồng/kg, giảm 1.000-1.200 đồng/kg so với tuần trước, trong bối cảnh các nhà giao dịch hạn chế mua bán và chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới.