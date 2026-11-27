Ngày 27/11, thị trường bán lẻ Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cao điểm mua sắm Black Friday với hàng loạt chương trình khuyến mãi tại các trung tâm thương mại, cửa hàng thương hiệu và hệ thống bán lẻ.

Từ thời trang, giày dép, mỹ phẩm đến điện máy, gia dụng, nhiều sản phẩm được giảm giá từ 20-50%, thậm chí một số mặt hàng có mức ưu đãi lên đến 70- 80%.

Thị trường mua sắm sôi động

Ghi nhận tại các điểm mua sắm như Vincom Đồng Khởi, Gigamall, AEON MALL và các cửa hàng bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, không khí mua sắm đã được khởi động từ nhiều ngày trước.

Theo ghi nhận trong ngày 27/11, lượng khách tại nhiều cửa hàng và trung tâm mua sắm tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Người tiêu dùng chủ động tìm kiếm sản phẩm, lựa chọn mẫu mã và chờ thời điểm áp dụng mức giảm giá tốt nhất để mua hàng.

Tại Vincom Đồng Khởi, các thương hiệu giày dép, thời trang và mỹ phẩm triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhân dịp Black Friday, lên đến 80%. Xếp hàng chờ thanh toán tại gian hàng thời trang Zara, chị Bùi Lan Anh, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không khí mua sắm trong dịp Black Friday năm nay khá sôi động, nhất là trong hôm nay. Với mức giảm đến 40% cho tất cả các mặt hàng, người tiêu dùng có thêm lựa chọn nhiều sản phẩm ưng ý.

“Thấy chương trình Black Friday kéo dài nhiều ngày, tôi cứ nghĩ hôm nay không đông, không ngờ lại đông thế. Dù phải chờ đợi khá lâu, chắc cũng phải hơn nửa tiếng nữa mới được thanh toán, nhưng tôi khá hài lòng vì lựa chọn được nhiều món đồ yêu thích cho mình và các con,” chị Bùi Lan Anh cho biết.

Trong khi đó, chị Nguyễn Uyên Phương, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cũng hồ hởi không kém khi săn được đôi giày Adidas với ưu đãi lên đến 50%. Chị Phương cho biết, đã chọn sẵn đôi giày mình yêu thích, chỉ chờ đến đợt giảm giá là mua về. Đây cũng là cách mua sắm phổ biến của giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt khuyến mãi lớn này.

Các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm giảm đến 50% để thu hút người dân, du khách đến tham quan, mua sắm. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Đại diện một thương hiệu thời trang của Việt Nam cho biết, trong dịp Black Friday, doanh nghiệp triển khai chương trình giảm giá đến 50%, đồng thời áp dụng ưu đãi cộng thêm cho khách hàng mua từ hai đến ba sản phẩm và tặng quà kèm theo. Theo doanh nghiệp, các đợt kinh doanh cao điểm trong năm nay ghi nhận doanh số tăng khoảng 30-36% so với cùng kỳ, chủ yếu ở nhóm giày da nam và dép massage nam.

Tại hệ thống AEON MALL, các chương trình giảm giá từ 20-80% ở nhiều nhóm hàng thời trang, gia dụng, công nghệ và hàng thiết yếu. Tại PARC MALL, thời gian hoạt động trong ngày 27/11 và hai ngày cuối tuần được kéo dài đến 22 giờ 30 phút, tạo thêm thời gian để khách hàng mua sắm, vui chơi và trải nghiệm các chương trình ưu đãi.

Ở lĩnh vực điện máy, Điện Máy Xanh triển khai chương trình Black Friday từ ngày 27-29/11, lần đầu tổ chức bán hàng xuyên đêm tại 129 cửa hàng. Nhiều sản phẩm được đưa vào chương trình giảm giá theo khung giờ, trong đó có các mặt hàng gia dụng, phụ kiện với mức giá từ 50.000-200.000 đồng; khách hàng còn được giảm thêm đối với một số nhóm hàng điện tử, điện lạnh và gia dụng.

Tuy nhiên, sức mua không đồng đều giữa các ngành hàng và địa điểm. Trong khi thời trang, mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp vẫn thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm, nhiều mặt hàng xa xỉ như đồng hồ cao cấp, trang sức lại khá vắng khách. Bên cạnh đó, không khí tại một số trung tâm thương mại cũng khá ảm đạm, chưa sôi động như kỳ vọng.

Đại diện một trung tâm thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay chương trình khuyến mãi kéo dài, đơn vị kỳ vọng sức mua sẽ tăng mạnh vào cuối ngày và hai ngày cuối tuần. Đây cũng là thời điểm người dân thuận tiện đi tham quan và mua sắm.

Thương mại điện tử gia tăng sức hút

Dù các chương trình giảm giá được triển khai rộng khắp, sức mua Black Friday năm nay cho thấy sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Thay vì mua sắm theo tâm lý đám đông hoặc chạy theo mức giảm giá, nhiều người chủ động lập danh sách sản phẩm cần mua, theo dõi giá bán và so sánh ưu đãi giữa các cửa hàng trước khi quyết định. Ngoài ra, trong dịp cuối năm, các chương trình khuyến mãi đang diễn ra khá phổ biến và dày đặc, Black Friday không còn là dịp duy nhất để mua hàng với giá tốt.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của thương mại điện tử mở ra nhiều cơ hội mua sắm cho người dân. Thay vì chen chân tại các gian hàng, người tiêu dùng chỉ cần canh giờ, săn ưu đãi để mua được sản phẩm ưng ý. Riêng trong đợt khuyến mãi Black Friday, nhiều nền tảng thương mại điện tử cũng ghi nhận mức tăng trưởng đơn hàng đột phá, tập trung vào những gian hàng chính hãng, có uy tín.

Chị Nguyễn Thị Toản, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo mua đúng sản phẩm ưa thích trên nền tảng thương mại điện tử, chị dành thời gian ghé qua cửa hàng, kiểm tra sản phẩm, chất lượng, mẫu mã, trước khi quyết định đặt mua trực tuyến.

Dòng người xếp hàng chờ thanh toán tại một thương hiệu thời trang trong Trung tâm Thương mại Vincom Đồng Khởi, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

“Dù hơi cầu kỳ một chút, nhưng thường giá online còn rẻ hơn khá nhiều ở các cửa hàng, giúp mình tiết kiệm được một chút, cũng không phải tay xách nách mang khi đi mua sắm,” chị Nguyễn Thị Toản chia sẻ.

Khảo sát người tiêu dùng năm 2026 của Vietnam Report cho thấy, 89,5% người được hỏi thường so sánh giá giữa các nơi bán trước khi mua hàng; 39,5% trì hoãn quyết định mua sắm để chờ khuyến mãi. Điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng ngày càng chú trọng đến giá trị thực tế, chất lượng sản phẩm và lợi ích nhận được sau khi áp dụng ưu đãi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mùa mua sắm Black Friday diễn ra trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh chương trình tổng kích cầu kinh tế Vibrant Ho Chi Minh City theo mô hình “5 trong 1,” kết hợp mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số.

Theo số liệu ước tính của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 12.800 lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hội chợ, livestream và chương trình khuyến mại. Trong đó, khoảng 5.200 doanh nghiệp tham gia Chương trình khuyến mại tập trung; 3.812 lượt doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm và 824 nhãn hàng tham gia livestream.

Riêng trong quý 4/2026, doanh nghiệp triển khai khoảng 90.000 chương trình khuyến mại giảm giá, tặng quà và 61 chương trình khuyến mại mang tính may rủi.

Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ tại các hệ thống phân phối và sàn thương mại điện tử lớn tăng mạnh trong quý 4. Cụ thể, doanh thu tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và hai sàn thương mại điện tử lớn trên địa bàn ước đạt khoảng 97.115 tỷ đồng, tăng 26.870 tỷ đồng, tương đương 38,3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 12 được dự báo đạt doanh thu cao nhất với khoảng 36.208 tỷ đồng.

Xét theo nhóm kênh phân phối, các hệ thống siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi dự kiến đạt doanh thu 21.497 tỷ đồng, tăng 17,3%; nhóm điện máy, điện thoại, công nghệ đạt 7.853 tỷ đồng, tăng 29,1%. Trong khi đó, hai sàn thương mại điện tử Shopee và TikTok Shop, tính theo hàng hóa giao từ Thành phố Hồ Chí Minh, ước đạt doanh thu 67.765 tỷ đồng, tăng 47,8% so với cùng kỳ.

Bên cạnh doanh thu từ hoạt động bán lẻ, tổng doanh thu phát sinh từ các hoạt động kích cầu của chương trình Vibrant Ho Chi Minh City ước đạt khoảng 32.391,5 tỷ đồng.

Trong bối cảnh mùa mua sắm cuối năm tiếp tục tăng tốc, Black Friday không chỉ là dịp để doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa mà còn là cơ hội kiểm chứng khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường.

Việc xây dựng chương trình khuyến mãi thực chất, minh bạch về giá, đa dạng sản phẩm và bảo đảm chất lượng hàng hóa sẽ là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì sức mua, tạo niềm tin và giữ chân người tiêu dùng./.

Thành phố Hồ Chí Minh khởi động mùa mua sắm Black Friday Từ thời trang, mỹ phẩm, điện máy đến thực phẩm và hàng tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp chủ động mở rộng thời gian khuyến mãi, kết hợp giảm giá, tặng quà và tích điểm nhằm thu hút người tiêu dùng.