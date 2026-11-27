Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường yêu cầu tạm dừng cấp chứng thư xuất khẩu lươn sống sang Trung Quốc từ ngày 25/11, đồng thời rà soát, chấn chỉnh các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm và tồn dư hóa chất, kháng sinh.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi: các cơ sở bao gói lươn sống xuất khẩu vào Trung Quốc; các Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng về việc thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Cụ thể, ngày 23/11/2026, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường nhận được công hàm đề ngày 23/11/2026 của Vụ Kiểm dịch động thực vật, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đề nghị phía Việt Nam tạm dừng cấp chứng thư xuất khẩu cho các lô hàng lươn sống xuất khẩu vào Trung Quốc kể từ ngày 25/11/2026 do trong thời gian qua số lô hàng mặt hàng này bị phát hiện không đạt yêu cầu tương đối nhiều, đặc biệt là chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh. Phía Trung Quốc cũng sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ khai báo nhập khẩu đối với mặt hàng này từ ngày 25/11/2026.

Phía Trung Quốc đề nghị phía Việt Nam tiến hành rà soát, chấn chỉnh hệ thống kiểm soát đối với thủy sản sống xuất khẩu vào Trung Quốc trong thời gian 6 tháng, trong đó tập trung vào mặt hàng lươn sống. Sau đó thông báo kết quả để phía Trung Quốc đánh giá (thực tế tại hiện trường hoặc trực tuyến), trên cơ sở đó cho phép khôi phục xuất khẩu đối với những cơ sở đáp ứng yêu cầu.

Trước tình hình trên, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thông báo các cơ sở bao gói lươn sống xuất khẩu sang Trung Quốc tạm dừng đăng ký cấp chứng thư cho lô hàng lươn sống vào Trung Quốc kể từ ngày 25/11/2026 theo yêu cầu của Vụ Kiểm dịch động thực vật, GACC. Đồng thời chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế.

Các cơ sở khẩn trương rà soát toàn bộ Chương trình quản lý chất lượng theo nguyên tắc HACCP để sửa đổi, bổ sung các biện pháp kiểm soát về an toàn thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu được cơ sở tiếp nhận, kiểm tra, bao gói trước khi xuất khẩu, đặc biệt là biện pháp kiểm soát tồn dư hóa chất, kháng sinh và truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Phụ lục VII, Thông tư 80/2025/TT-BNNMT và hướng dẫn, thông báo của Cục.

Các Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng chuyển tiếp văn bản này tới các cơ sở bao gói lươn sống xuất khẩu vào Trung Quốc trên địa bàn.

Đồng thời, tạm dừng thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng lươn sống xuất khẩu vào Trung Quốc kể từ ngày 25/11/2026 theo yêu cầu của Vụ Kiểm dịch động thực vật, GACC.

Các Trung tâm tiếp tục thực hiện nghiêm các hướng dẫn và yêu cầu của Cục tại các văn bản liên quan đến công tác thẩm định, cấp chứng thư, kiểm tra và giám sát nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở bao gói thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc, gần nhất là văn bản số 2897/CCPT-ATTP ngày 19/11/2026./.

Nông sản Việt Nam-Trung Quốc: Mở rộng thị trường, nâng tầm chuỗi giá trị Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương vượt 290 tỷ USD. Riêng xuất khẩu rau quả đạt khoảng 5,5 tỷ USD.