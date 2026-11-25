Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường tính bổ trợ giữa hai cơ chế hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao hợp tác 4 nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), qua đó góp phần hình thành một không gian hợp tác kinh tế Mekong liên kết chặt chẽ và năng động hơn.

Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ chế mà còn tạo điều kiện để các nước phát huy lợi thế, tăng cường năng lực cạnh tranh đồng thời tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Campuchia trước thềm Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 vào ngày 28/11 tại Hà Nội, ông Uch Leang, đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam có thể chủ động thúc đẩy sự phân công và phối hợp giữa hai cơ chế này, tránh trùng lặp chương trình, đồng thời bảo đảm các sáng kiến của hai cơ chế bổ trợ cho nhau.



Việt Nam có thể phát huy lợi thế về cảng biển, trung tâm kinh tế và mạng lưới giao thông để kết nối Campuchia, Lào với các cảng biển, thị trường xuất khẩu và tuyến hàng hải quốc tế.

Theo ông Uch Leang, cần ưu tiên phát triển những hành lang kinh tế Đông-Tây và phía Nam, vận tải đa phương thức, trong đó có các tuyến Phnom Penh-Bavet-Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối Campuchia với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Lào với các cảng biển miền Trung Việt Nam.

Những kết nối này sẽ góp phần giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển và thúc đẩy thương mại xuyên biên giới.



Bên cạnh kết nối hạ tầng, việc hình thành các chuỗi cung ứng xuyên biên giới trên cơ sở phát huy thế mạnh bổ trợ của từng nước cũng được xem là hướng hợp tác quan trọng.

Campuchia và Lào có tiềm năng về nông nghiệp, nguyên liệu, Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, chế biến và xuất khẩu, trong khi Thái Lan có nền công nghiệp và logistics phát triển.

Sự phối hợp giữa các nước trong cung ứng nguyên liệu, chế biến, bảo quản, logistics và tiếp cận thị trường sẽ giúp gia tăng giá trị sản phẩm, tạo việc làm và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế tiểu vùng.



Để các hoạt động liên kết đạt hiệu quả, Việt Nam có thể thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục hải quan, sử dụng chứng từ điện tử, kết nối dữ liệu hải quan và logistics, phát triển cửa khẩu thông minh và nền tảng logistics số.

Đây là những giải pháp nhằm khắc phục các rào cản về thủ tục, quy định và tiêu chuẩn khác biệt giữa các nước, qua đó giảm thời gian thông quan, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm nguồn lực cho các dự án liên kết. Việt Nam có thể thúc đẩy xây dựng danh mục dự án ưu tiên chung giữa CLMV và ACMECS, tập trung vào giao thông xuyên biên giới, logistics, khu công nghiệp và chế biến nông sản, đồng thời khuyến khích các ngân hàng phát triển, tổ chức tài chính quốc tế và khu vực tư nhân tham gia.

Hợp tác cũng cần hướng tới lợi ích trực tiếp của người dân và doanh nghiệp thông qua kết nối hiệp hội, diễn đàn thương mại-đầu tư, đào tạo nghề, trao đổi sinh viên và phát triển du lịch liên quốc gia.

Việc Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 8 và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 7 vào tháng 8/2026, cùng các kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028, là một ví dụ về khả năng phối hợp giữa hai cơ chế trong cùng một lĩnh vực.

Để triển khai hiệu quả, Việt Nam có thể nghiên cứu đề xuất Chương trình kết nối kinh tế CLMV-ACMECS giai đoạn 2027-2030, tập trung vào năm ưu tiên: Kết nối hạ tầng và hành lang kinh tế; liên kết chuỗi cung ứng; thuận lợi hóa thương mại và kết nối số; huy động đầu tư; phát triển nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp.

Chương trình cần có cơ chế điều phối chung, danh mục dự án cụ thể và tiêu chí đánh giá như thời gian thông quan, chi phí logistics, kim ngạch thương mại, vốn đầu tư và số lượng doanh nghiệp tham gia.



Theo ông, đóng góp chiến lược của Việt Nam không nhất thiết nằm ở việc khởi xướng thêm các cơ chế mới mà quan trọng hơn là phát huy vai trò kết nối, điều phối và thúc đẩy tính liên thông giữa những cơ chế hiện có.

Hợp tác CLMV và ACMECS cần chuyển từ cam kết sang dự án cụ thể, từ kết nối hạ tầng sang liên kết các nền kinh tế và từ lợi ích riêng lẻ sang bổ trợ cùng phát triển, qua đó hình thành không gian kinh tế Mekong năng động, có sức cạnh tranh và khả năng tự cường cao hơn.



Ông Uch Leang cho rằng để nâng cao khả năng tự cường và vị thế của tiểu vùng Mekong, Việt Nam cùng các nước thành viên cần chuyển trọng tâm hợp tác CLMV và ACMECS từ đối thoại, cam kết chính trị sang triển khai các chương trình hành động có mục tiêu, nguồn lực và cơ chế giám sát cụ thể.

Định hướng xuyên suốt là xây dựng tiểu vùng thành không gian liên kết kinh tế, sản xuất, thương mại và logistics, trong đó các nền kinh tế phát huy thế mạnh bổ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trước biến động bên ngoài.

Trọng tâm trước hết là tăng cường tự cường về năng lượng, lương thực và an ninh nguồn nước. Các nước cần mở rộng hợp tác dự trữ, phân phối lương thực, kết nối lưới điện, trao đổi điện xuyên biên giới và phát triển năng lượng tái tạo.

Đối với nguồn nước Mekong, cần đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu thủy văn, phối hợp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn và lũ lụt, đồng thời tăng cường phối hợp giữa CLMV, ACMECS và Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) nhằm bảo đảm sử dụng bền vững nguồn nước và hài hòa lợi ích giữa các quốc gia.



Cùng với đó, hợp tác kinh tế số và phát triển nguồn nhân lực cần được chú trọng. Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm về thương mại điện tử, thanh toán số, hạ tầng viễn thông, trí tuệ nhân tạo (AI) và kết nối dữ liệu; đồng thời nghiên cứu xây dựng Mạng lưới doanh nghiệp số Mekong để kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Việc mở rộng học bổng, đào tạo nghề, trao đổi sinh viên và giao lưu thanh niên, doanh nhân, chuyên gia cũng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực nội tại của các nền kinh tế.



Về tổ chức thực hiện, ông Uch Leang đề xuất xây dựng danh mục 5-10 dự án kết nối ưu tiên CLMV-ACMECS giai đoạn 2027-2030 trong các lĩnh vực giao thông, logistics, năng lượng, nông nghiệp và chuyển đổi số.

Mỗi dự án cần xác định rõ nguồn vốn, cơ quan đầu mối, quốc gia điều phối và thời hạn thực hiện, đồng thời huy động sự tham gia của các ngân hàng phát triển, đối tác quốc tế và khu vực tư nhân.

Hiệu quả triển khai cần được đánh giá thông qua những tiêu chí cụ thể như thời gian thông quan, chi phí logistics, kim ngạch thương mại, vốn đầu tư và số doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.



Đặc biệt, việc Việt Nam đăng cai Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 trong năm 2026 là cơ hội để các nước thống nhất tầm nhìn hợp tác đến năm 2030, xây dựng danh mục dự án ưu tiên và thiết lập cơ chế giám sát thực hiện các cam kết.



Theo ôngUch Leang, hiệu quả hợp tác trong giai đoạn mới cần thể hiện qua 3 chuyển đổi: Từ kết nối địa lý sang kết nối kinh tế; từ hợp tác thương mại đơn thuần sang xây dựng năng lực sản xuất và chuỗi giá trị chung; từ cam kết chính trị sang cơ chế thực thi có trách nhiệm.

Một tiểu vùng Mekong tự cường cần có nội lực mạnh hơn, kết nối sâu rộng hơn, đa dạng hóa đối tác và chủ động tham gia các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu, qua đó nâng cao vị thế trong cấu trúc kinh tế châu Á-Thái Bình Dương./.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác CLMV và ACMECS bằng hành động cụ thể Chuyên gia Campuchia Uch Leang đánh giá vai trò của Việt Nam trong việc chuyển cam kết CLMV và ACMECS thành hợp tác cụ thể, thúc đẩy kết nối và phát triển.