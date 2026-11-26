Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: Ngày 24 tháng 11 năm 2026, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đăng tải trên Công báo Liên bang thông báo Kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm thép chống ăn mòn (Certain Corrosion-Resistant Steel Products-CORE) được hoàn thiện tại Indonesia sử dụng thép cán nguội (Cold-Rolled Steel-CRS) sản xuất tại Việt Nam, sau đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ (mã vụ việc: A-552-843 và C-552-844).

Theo đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sơ bộ kết luận rằng các sản phẩm thép chống ăn mòn được hoàn thiện tại Indonesia sử dụng thép cán nguội có xuất xứ Việt Nam không lẩn tránh các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với sản phẩm thép chống ăn mòn nhập khẩu từ Việt Nam.

Cụ thể, ngày 19 tháng 12 năm 2025, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố các lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép chống ăn mòn nhập khẩu từ Việt Nam. Đến ngày 25 tháng 3 năm 2026, căn cứ Mục 781(b) của Đạo luật Thuế quan năm 1930 của Hoa Kỳ (đã được sửa đổi, bổ sung), Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp.

Cuộc điều tra nhằm xác định liệu sản phẩm thép chống ăn mòn được hoàn thiện tại Indonesia, sử dụng thép cán nguội sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu sang Hoa Kỳ, có lẩn tránh các biện pháp thuế đang áp dụng đối với Việt Nam hay không. Trên cơ sở đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét khả năng đưa các sản phẩm này vào phạm vi áp dụng của các lệnh thuế hiện hành. Thời kỳ điều tra từ ngày 1/1 đến 31/12/2025.

Trên cơ sở thông tin thu thập được và kết quả phân tích trong quá trình điều tra, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sơ bộ xác định rằng các sản phẩm thép chống ăn mòn được hoàn thiện tại Indonesia sử dụng thép cán nguội có xuất xứ Việt Nam, sau đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ, không lẩn tránh các lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép chống ăn mòn nhập khẩu từ Việt Nam.

Trong quá trình điều tra, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nhận được các Bản trả lời câu hỏi về lượng và giá trị (Q&V), bao gồm cả các bản trả lời bổ sung, từ bốn công ty của Indonesia là AMNS, Sunrise, TML và PT Alex Indo.

Các công ty này đều khai báo rằng trong giai đoạn điều tra, họ không xuất khẩu sang Hoa Kỳ sản phẩm thép cuộn mạ chống ăn mòn (CORE) được sản xuất tại Indonesia có sử dụng thép cán nguội (CRS) có xuất xứ Việt Nam. Đồng thời, không có thông tin nào trong hồ sơ vụ việc mâu thuẫn với tính chính xác của các khai báo này.

Do đó, không có bằng chứng cho thấy sản phẩm CORE xuất khẩu từ Indonesia và nhập khẩu vào Hoa Kỳ trong giai đoạn điều tra đã được hoàn thiện hoặc lắp ráp tại Indonesia từ nguyên liệu thép cán nguội (CRS) có xuất xứ Việt Nam. Hơn nữa, do chưa đáp ứng điều kiện xác định hành vi lẩn tránh thông qua hoạt động hoàn thiện hoặc lắp ráp quy định tại Mục 781(b)(1)(B) của Đạo luật, Bộ Thương mại Hoa Kỳ không cần thiết phải phân tích các tiêu chí pháp lý liên quan theo Mục 781(b)(1)(C) và Mục 781(b)(1)(D).

Các tiêu chí này nhằm xác định liệu hoạt động hoàn thiện hoặc lắp ráp tại Indonesia có mang tính chất nhỏ hoặc không đáng kể hay không, cũng như tỷ trọng giá trị của hàng hóa đó trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Đồng thời, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng không cần xem xét tiêu chí về sự cần thiết áp dụng biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi lẩn tránh các lệnh áp thuế theo quy định tại Mục 781(b)(1)(E) của Đạo luật.

Đáng lưu ý, kết luận sơ bộ không có hành vi lẩn tránh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được đưa ra trên phạm vi toàn quốc (country-wide basis) đối với Indonesia, thay vì chỉ giới hạn đối với từng doanh nghiệp tham gia trả lời bản câu hỏi điều tra. Theo đó, tại giai đoạn sơ bộ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ không xác định việc mở rộng phạm vi áp dụng các lệnh áp thuế CBPG và CTC hiện hành đối với sản phẩm thép chống ăn mòn của Việt Nam sang các sản phẩm thuộc phạm vi vụ việc điều tra chống lẩn tránh này.

Đây là kết quả sơ bộ tích cực đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thép cán nguội của Việt Nam có hoạt động cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp sản xuất thép chống ăn mòn tại Indonesia. Kết quả này có ý nghĩa đối với việc duy trì chuỗi cung ứng, hoạt động sản xuất và thương mại giữa Việt Nam và Indonesia trong lĩnh vực thép.

Tuy nhiên, đây mới là Kết luận sơ bộ và Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tiến hành các thủ tục điều tra cần thiết trước khi ban hành Kết luận cuối cùng. Theo thông báo, căn cứ quy định tại 19 CFR 351.307, Bộ Thương mại Hoa Kỳ dự kiến tiến hành thẩm tra các thông tin được sử dụng làm cơ sở để ban hành Kết luận cuối cùng.

Sau quá trình thẩm tra, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ cho phép các bên nộp bản lập luận (case brief) và bản lập luận phản biện (rebuttal brief) trong thời hạn 7 ngày kể từ thời hạn nộp bản case brief. Nội dung phản biện chỉ giới hạn trong các vấn đề đã được nêu tại các bản lập luận trước đó.

Ngoài ra, các bên liên quan có nhu cầu tham gia phiên điều trần công khai phải gửi đề nghị bằng văn bản tới Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo kết luận sơ bộ được đăng tải trên Công báo Liên bang. Nội dung thảo luận tại phiên điều trần sẽ giới hạn trong các vấn đề đã được các bên nêu trong ý kiến bình luận bằng văn bản.

Cục Phòng vệ thương mại lưu ý rằng: Kết luận sơ bộ này không làm thay đổi các lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp hiện hành của Hoa Kỳ đối với sản phẩm thép chống ăn mòn nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong giai đoạn tiếp theo của vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thép của Việt Nam cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc; chủ động phối hợp với các đối tác sản xuất, xuất khẩu tại Indonesia trong quá trình Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiến hành thẩm tra; lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, hoạt động sản xuất và giao dịch thương mại.

Cùng đó, nghiên cứu nội dung lập luận và ý kiến bình luận bằng văn bản và tham dự phiên điều trần (nếu có); tiếp tục phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại để trao đổi thông tin, phối hợp xử lý vụ việc./.

Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ hơn 130% với thép cốt bê tông Việt Nam Để đạt được kết quả tích cực trong kết luận cuối cùng, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan tham vấn với luật sư tư vấn để chuẩn bị phương án tài liệu, phản biện.