Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 26/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến Du lịch Kyushu (KTO), tổ chức Diễn đàn Du lịch Việt Nam-Kyushu 2026 với chủ đề “Kết nối điểm đến-Mở rộng thị trường” (Connecting Destinations-Expanding Markets).

Diễn đàn là hoạt động nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến du lịch, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản; đồng thời thúc đẩy trao đổi thông tin thị trường, phát triển sản phẩm và mở rộng hợp tác du lịch giữa Việt Nam với khu vực Kyushu.

Tham dự diễn đàn có ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; ông Hamasaki Takashi, Giám đốc điều hành, Trưởng Khối nghiệp vụ KTO; cùng đại diện các cơ quan xúc tiến du lịch, chính quyền địa phương, hiệp hội, hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải, lữ hành và du lịch của hai nước.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka - bà Trịnh Thị Mai Phương phát biểu khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh diễn đàn được tổ chức trước thềm Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam-Nhật Bản 2027-2028, là cơ hội tăng cường giao lưu văn hóa, kinh tế và nhân dân, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Lãnh sự đánh giá Việt Nam và Kyushu có nhiều tiềm năng bổ trợ về tài nguyên, sản phẩm và thị trường du lịch; đồng thời đề nghị các bên tăng cường trao đổi thông tin thị trường, kết nối đối tác trong lĩnh vực hàng không, đường sắt, lữ hành, lưu trú và dịch vụ, qua đó hình thành những sản phẩm và chương trình hợp tác cụ thể, có khả năng duy trì lâu dài.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn và thành lập Mạng lưới Đối tác Du lịch Việt Nam-Kyushu.

Ông đề cập một số định hướng hợp tác trọng tâm, trong đó có phát huy giá trị văn hóa bản địa gắn với bảo tồn di sản và lợi ích của cộng đồng; phát triển sản phẩm chất lượng, đa dạng trải nghiệm và phù hợp với nhu cầu du khách; tăng cường liên kết giữa địa phương và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ số và đẩy mạnh xúc tiến quảng bá gắn với phát triển sản phẩm.

Ông Hamasaki Takashi - Giám đốc điều hành, Trưởng Khối nghiệp vụ KTO nhấn mạnh nền tảng giao lưu lịch sử giữa Việt Nam và khu vực Kyushu. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Về phía Nhật Bản, ông Hamasaki Takashi, Giám đốc điều hành, Trưởng Khối nghiệp vụ KTO, nhấn mạnh nền tảng giao lưu lịch sử giữa Việt Nam và Kyushu, đồng thời giới thiệu vai trò của KTO trong quảng bá Kyushu như một điểm đến liên kết thống nhất giữa 7 tỉnh trong khu vực. Với thế mạnh về thiên nhiên, suối khoáng nóng, ẩm thực và văn hóa truyền thống, Kyushu có tiềm năng phát triển các hành trình đa dạng, khuyến khích du khách sau khi đến Fukuoka tiếp tục khám phá những địa phương khác trong vùng.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Ban tổ chức đã tổ chức 2 phiên thảo luận chuyên đề nhằm kết nối thị trường và phát triển sản phẩm đặc trưng. Phiên thứ nhất với chủ đề “Thị trường du lịch Việt Nam-Kyushu: Xu hướng và cơ hội tăng trưởng” tập trung trao đổi về vai trò của kết nối hàng không, đường sắt và hoạt động xúc tiến trong việc mở rộng thị trường, tăng cường trao đổi khách hai chiều.

Đại diện Sân bay quốc tế Fukuoka, JR Kyushu, Vietnam Airlines, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) và Hiệp hội Du lịch Nhật Bản (JATA) đã chia sẻ thông tin về kết nối giao thông, xu hướng thị trường và các giải pháp thu hút khách Việt Nam đến Kyushu cũng như khách Kyushu đến Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp, tổ chức tham gia trình bày tham luận tại phiên thảo luận. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phiên thứ hai với chủ đề “Kết nối giá trị bản địa-Phát triển sản phẩm và mở rộng hợp tác du lịch Việt Nam-Kyushu” tập trung vào việc nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, phát huy giá trị văn hóa, ẩm thực, làng nghề và trải nghiệm địa phương.

Các tham luận của đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Vietjet Air và doanh nghiệp hai nước đã đề cập giải pháp phát triển sản phẩm mới, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp và chuyển hóa tiềm năng thành những chương trình du lịch có khả năng triển khai trên thực tế.

Một điểm nhấn quan trọng của diễn đàn là việc ra mắt Mạng lưới Đối tác Du lịch Việt Nam-Kyushu. Đây là sáng kiến nhằm duy trì kết nối giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp sau sự kiện.

Các thành viên của "Mạng lưới Đối tác Du lịch Việt Nam-Kyushu" ra mắt tại Diễn đàn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Mạng lưới được định hướng hoạt động theo tinh thần mở, tự nguyện và linh hoạt, tạo không gian để các thành viên chia sẻ thông tin, tìm kiếm đối tác, đề xuất sáng kiến và thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể.

Tiếp nối diễn đàn, từ ngày 27-29/11, đoàn đại biểu và doanh nghiệp tham dự sẽ tham gia chương trình khảo sát (FAM Trip) tại một số điểm đến ở các tỉnh Oita, Fukuoka và Saga.

Hoạt động nhằm giúp các đối tác Việt Nam tìm hiểu trực tiếp tài nguyên, sản phẩm và dịch vụ du lịch của Kyushu, qua đó hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng các chương trình du lịch và mở rộng cơ hội hợp tác.

Diễn đàn Du lịch Việt Nam-Kyushu 2026 đã góp phần tạo thêm không gian trao đổi, kết nối giữa các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững trong lĩnh vực du lịch nhằm hướng tới Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam-Nhật Bản 2027-2028./.

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