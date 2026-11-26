Vài năm gần đây, du lịch ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh có sự dịch chuyển rõ rệt, du khách không chỉ tìm một bữa ăn ngon mà còn tìm không gian, câu chuyện và cảm xúc đi kèm. Những nhà hàng trên cao, nơi thành phố hiện ra cùng sông Sài Gòn và những con phố đang lên đèn, đáp ứng nhu cầu đó bằng sự riêng tư và những khoảnh khắc khó lặp lại. Xu hướng này đặt ra yêu cầu mới cho các điểm đến: khai thác lợi thế cảnh quan, ẩm thực và dịch vụ để tạo ra sản phẩm du lịch có chiều sâu, thay vì chỉ tổ chức một sự kiện đơn thuần.

Trong bối cảnh đó, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection triển khai chương trình “A Sky Full of Wonder” từ ngày 25/11/2026 đến 01/01/2027. Tọa lạc tại tòa nhà cao nhất Việt Nam (461m), khách sạn biến độ cao thành một phần của trải nghiệm: Kết hợp ẩm thực, âm nhạc và dịch vụ spa trong cùng một không gian, hướng đến cả khách nội địa và quốc tế trong mùa cao điểm cuối năm.

Đón chào năm mới với bữa tối ấm cúng và ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Oriental Pearl: Ẩm thực giữa đường chân trời

Tại nhà hàng Oriental Pearl (tầng 66), mùa lễ hội mở đầu bằng đại tiệc hải sản kéo dài từ ngày 25/11 đến 30/12 (trừ 24-25/12). Đây là không gian dành cho những buổi hội ngộ cuối năm như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, khi mọi người cần một nơi đủ trang trọng để nhìn lại một năm đã qua.

Nhà hàng đã giới thiệu đến các thực khách chương trình cuối năm hấp dẫn bao gồm: Đêm Giáng sinh 24 và 25/12 với buffet và nhạc sống, đêm Giao thừa 31/12 tiệc đếm ngược cùng ban nhạc jazz, ảo thuật gia và photobooth. Ngoài ra, khoảnh khắc nâng ly chào năm 2027, giữa ánh pháo hoa và tiếng nhạc, là điều nhiều người sẽ muốn lưu giữ. Theo chương trình, vào ngày 01/01/2027, nhà hàng tiếp tục phục vụ buffet mừng năm mới.

Bàn tiệc thịnh soạn cho mùa lễ hội đủ đầy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

The Cloud: Nhịp điệu trẻ ở tầng 48

Nếu Oriental Pearl nghiêng về sự trang trọng, The Cloud (tầng 48) mang một nhịp điệu khác — nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần tinh tế. Xuyên suốt tháng 12, nơi đây phục vụ tiệc trà mùa lễ hội với bánh kẹp cua hoàng đế, gan ngỗng, sườn bò sốt BBQ espresso và bánh gừng. Ba sáng tạo cocktail mang hương cacao và socola — Starlight Eclipse, Claus in the Cloud và Angel’s Share — là cách The Cloud kể câu chuyện lễ hội theo ngôn ngữ của riêng mình.

Đêm Jazz Giáng sinh 24/12 mở ra một khởi đầu dịu dàng, còn đêm Giao thừa 31/12 với DJ, vũ đạo và gói đồ uống không giới hạn biến nơi đây thành bữa tiệc đầy năng lượng. Đó là hai sắc thái của cùng một mùa lễ hội bởi có thời điểm thực khách cần lắng lại, có lúc cần hòa mình.

Horizon Spa: Khoảng lặng cần thiết

Sau những bữa tiệc, Horizon Spa & Wellness (tầng 47) mang đến một lựa chọn khác: 2,5 giờ thư giãn dành cho hai người, gồm trị liệu cơ thể 90 phút, chăm sóc da mặt và ngâm bồn tắm hoa, kéo dài từ 01/11 đến 31/12. Đây không phải dịch vụ đi kèm mà là một phần của triết lý du lịch nghỉ dưỡng — khi trải nghiệm không chỉ để tận hưởng mà còn để cân bằng.

Thưởng thức trà chiều mùa lễ hội với những món bánh ngọt và món ăn nhẹ tinh tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một mùa lễ hội có chiều sâu

Điều đáng nói là chương trình này không đơn thuần là chuỗi sự kiện ẩm thực. Nó phản ánh cách Thành phố Hồ Chí Minh đang định vị mình trong bản đồ du lịch khu vực: Một thành phố có thể cung cấp trải nghiệm cao cấp gắn với biểu tượng kiến trúc, với ẩm thực và cảm xúc. Khi du khách ngày càng tìm kiếm những khoảnh khắc “chỉ có một lần”, những không gian như Landmark 81 trở thành điểm đến thay vì chỉ là nơi dừng chân.

Mùa lễ hội trên những tầng mây, vì thế, không chỉ là câu chuyện của một khách sạn. Đó là câu chuyện của một thành phố đang học cách đón cuối năm theo cách riêng — nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn và ở một tầm cao mới./.

Thông tin chi tiết về chương trình có tại website www.marriott.com/sgnak.