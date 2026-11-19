Ngày 18/11, tại New York (Mỹ), Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phối hợp với Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa “Một tách càphê Việt Nam - Càphê, Văn hóa và Kết nối” (A Cup of VietNam - Coffee, Culture & Connection) để hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chương trình có sự tham dự của các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực nhiều nước, cùng đại diện giới học thuật, truyền thông, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế của Việt Nam tại New York.

Tại sự kiện, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, giới thiệu lịch sử và những nét đặc sắc của văn hóa càphê Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong thúc đẩy giao lưu, hiểu biết và kết nối giữa các quốc gia, dân tộc.

Đại sứ, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt giới thiệu văn hóa càphê Việt Nam với bạn bè quốc tế. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Đại sứ chia sẻ từ một loại cây được du nhập vào Việt Nam cách đây gần 170 năm, càphê ngày nay đã trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chủ lực, mang đậm dấu ấn văn hóa và sức sáng tạo của người Việt Nam.

Đặc biệt, hạt càphê Robusta với sức sống bền bỉ, khả năng thích ứng trước điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt cũng phần nào phản ánh tinh thần kiên cường, sáng tạo và không ngừng vươn lên của con người Việt Nam.

Đại sứ cho biết sự kiện cũng nhằm hưởng ứng sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững 2027-2036” do Việt Nam khởi xướng và được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tháng 9/2026.

Giao lưu văn hóa “Một tách càphê Việt Nam - Càphê, Văn hóa và Kết nối” tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Điểm nhấn của chương trình là trải nghiệm “Thiền Càphê” do các chuyên gia của Trung Nguyên Legend hướng dẫn. Các khách mời trực tiếp tìm hiểu cách pha càphê phin truyền thống, thực hành các động tác thư giãn, thưởng thức càphê trong không gian tĩnh lặng và trao đổi về những nét đặc sắc trong văn hóa càphê của các quốc gia.

Nhân dịp này, Phái đoàn cũng chính thức khai trương “Góc Càphê Việt Nam” tại trụ sở, nhằm tạo thêm không gian giao lưu, giới thiệu văn hóa càphê Việt Nam và tăng cường kết nối với các đối tác, bạn bè quốc tế./.

Càphê đặc sản Đắk Lắk chính thức xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ Việc xuất khẩu càphê đặc sản chính ngạch vào thị trường Hoa Kỳ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị hạt Robusta Việt Nam và thúc đẩy phát triển ngành càphê bền vững.