Tối 20/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai mạc Không gian di sản văn hóa càphê.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Diễn ra đến hết ngày 24/11 tại phường Buôn Ma Thuột, 18 đơn vị, doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ giới thiệu sản phẩm càphê, trình diễn rang, xay, pha chế truyền thống và phục vụ cà phê miễn phí cho nhân dân, du khách; trong đó có 1.000 ly chocolate nóng và 1.000 ly càphê khói pha bằng vợt mỗi ngày.

Điểm nhấn của chương trình là hành trình “Theo dấu hạt càphê - Từ vườn đến ly” với 7 trạm trải nghiệm từ vùng trồng, thu hoạch, chế biến, phân loại nhân xanh đến rang, xay, pha chế và thưởng thức. Nhân dân và du khách còn được khám phá 3 chuyên đề văn minh càphê Ottoman, Roman và Thiền, cùng rang càphê bằng củi. Xuyên suốt các ngày diễn ra sự kiện còn có trình diễn cồng chiêng, múa sạp, nhạc acoustic, Đêm nhạc Rock và văn nghệ đường phố.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Lê Vũ cho biết Đắk Lắk được mệnh danh là “thủ phủ” càphê Robusta của Việt Nam. Càphê không chỉ là cây trồng chủ lực, sinh kế của hàng vạn hộ dân mà còn gắn với ký ức, tập quán và trở thành một phần bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc địa phương. Năm 2025, “Tri thức trồng và chế biến càphê Đắk Lắk” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự ghi nhận ấy khẳng định giá trị của những tri thức, kinh nghiệm quý báu mà các thế hệ người dân Đắk Lắk đã sáng tạo, gìn giữ và trao truyền; tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở tầm cao hơn.

Bà Lê Vũ Thùy Dung, đại diện Tổng Công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk, cho biết để càphê Việt Nam vươn xa, bên cạnh chất lượng sản phẩm, năng lực chế biến và xuất khẩu, cần chú trọng hơn đến giá trị văn hóa và câu chuyện đằng sau mỗi sản phẩm. Một hạt càphê có thể được giao dịch trên thị trường thế giới bằng giá cả, nhưng để được người tiêu dùng ghi nhớ và trân trọng, hạt càphê ấy cần mang theo bản sắc, câu chuyện và niềm tự hào của nơi nó được sinh ra.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân và du khách đã hào hứng tham quan, thưởng thức càphê miễn phí và trải nghiệm nhiều hoạt động tại sự kiện.

Nằm ngay bên cạnh khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk cùng chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc đang diễn ra, không gian hứa hẹn sẽ là điểm hẹn hấp dẫn, mang đến cho người dân và du khách những phút giây thư giãn, khám phá trọn vẹn câu chuyện và hương vị cà phê bản địa./.

Đắk Lắk đổi mới Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột, hướng đến tầm vóc quốc tế Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột sẽ có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức, đặc biệt là mở rộng không gian kết nối giữa phía Tây và phía Đông tỉnh, hướng tới quảng bá càphê Robusta ra thế giới.