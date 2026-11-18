Theo phóng viên TTXVN tại Paris, từ món ăn bình dân không thể thiếu trong đời sống hằng ngày, bánh mỳ đang dần trở thành mặt hàng cao cấp tại thủ đô nước Pháp.

Những tiệm bánh sang trọng, sử dụng nguyên liệu đặc biệt và bán với giá đắt đỏ ngày càng xuất hiện nhiều, thu hút cả người dân có thu nhập cao lẫn du khách quốc tế.

Giữa khu phố quy tụ những thương hiệu xa xỉ như Hermès, Rolex hay Saint Laurent ở trung tâm Paris, cửa hàng bánh mỳ Copains nổi bật với không gian được bài trí như một phòng trưng bày nghệ thuật.

Những ổ bánh được đặt trang trọng trên kệ gỗ và phiến đá cẩm thạch, không khác gì các món hàng cao cấp.

Copains hiện có khoảng 30 cửa hàng tại vùng thủ đô Île-de-France (bao gồm Paris và 7 tỉnh lân cận). Thay vì sử dụng bột mì thông thường, thương hiệu này chuyên làm bánh từ các loại bột hữu cơ như hạt dẻ, kiều mạch, yến mạch và diêm mạch, hướng tới những khách hàng quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt là người theo chế độ ăn không chứa gluten.

Giá bán cũng không hề bình dân. Một ổ bánh mỳ tròn có quả nam việt quất nặng 500 gram được bán với giá 9,50 euro (khoảng 11 USD), trong khi loại 900 gram lên tới 17,80 euro.

Để so sánh, bánh mỳ baguette (bánh mỳ dài/bánh mỳ que) truyền thống của Pháp có giá trung bình chỉ khoảng 4,12 euro/kg.

Xu hướng biến bánh mỳ thành hàng cao cấp đang lan rộng tại Paris, nơi hiện có khoảng 1.100 tiệm bánh.

Theo Chủ tịch Liên đoàn bánh mỳ và Bánh ngọt quốc gia Pháp (CNBPF) Dominique Anract, trong 4-5 năm trở lại đây, ngày càng nhiều cửa hàng chuyển sang kinh doanh các loại bánh đặc biệt, thậm chí không còn bán baguette truyền thống.

Tuy nhiên, mức giá cao khiến những sản phẩm này nằm ngoài khả năng chi trả của không ít người tiêu dùng.

Bên cạnh khách hàng trong nước, du khách quốc tế cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này. Tại khu phố Marais, tiệm bánh Petite Ile Boulangerie bán khoảng 300-400 ổ mỗi tuần và thường xuyên đón các đoàn khách tham gia chương trình khám phá ẩm thực Paris. Những chiếc bánh mỳ và bánh sừng bò truyền thống giờ đây không chỉ để ăn mà còn trở thành một phần trải nghiệm văn hóa của du khách.

Theo giới chuyên gia, sự chuyển mình của ngành bánh mỳ phản ánh những thay đổi sâu sắc trong thói quen ăn uống của người Pháp.

Nhà sử học Steven Laurence Kaplan cho biết khoảng 80 năm trước, mỗi người Pháp tiêu thụ trung bình 700 gram bánh mỳ mỗi ngày, nhưng hiện con số này chỉ còn khoảng 100 gram, tương đương chưa tới nửa chiếc baguette.

Từng quan trọng đến mức được Nhà nước kiểm soát giá cho tới tháng 12/1986, bánh mỳ ngày nay không còn giữ vị trí trung tâm trong bữa ăn.

Để thích nghi, các tiệm bánh phải mở rộng sang bánh ngọt, bánh sandwich và đồ ăn nhanh, trong khi một bộ phận chuyển sang phân khúc cao cấp, biến món ăn bình dân thành sản phẩm mang giá trị thưởng thức và trải nghiệm./.

Khám phá hương vị của món bánh mỳ Việt Nam trên kệ hàng của 7-Eleven Nhật Bản Khi lấy ra khỏi bao bì, chiếc bánh mỳ trông khá bắt mắt. Có sự tương phản màu sắc hài hòa giữa vỏ bánh nướng vàng ruộm, thịt nguội, cà rốt và củ cải thái hạt lựu cùng rau mùi tươi xanh.