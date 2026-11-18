Tại thôn Gia, xã Dương Hòa, Hà Nội, có một cơ sở sản xuất đã tạo nên một dòng sản phẩm miến rất độc đáo và khá “điệu đà,” đó là miến dong xưa Minh Huệ, thuộc hộ kinh doanh Phí Đình Huệ.

Cuộc "lội ngược dòng" về giá cả

Trong khi áp lực cạnh tranh đang khiến nhiều hộ kinh doanh miến dong phải tìm cách hạ giá sản phẩm, miến dong xưa Minh Huệ lại có giá khá đắt, thậm chí đắt gấp đôi nhiều sản phẩm miến truyền thống khác.

Để tự tin áp dụng lối “đi ngược” mạo hiểm này, ông Phí Minh Huệ, chủ hộ kinh doanh, cũng lại chọn một đường “đi ngược” khác, đó là quay trở về với công thức cổ truyền, làm ra những sản phẩm miến dong kiểu ngày xưa.

Theo ông Huệ, đối với người dân làng nghề chế biến nông sản Dương Liễu, các công đoạn sản xuất, chế biến tinh bột, làm ra sợi miến dường như ai cũng “nằm lòng”

Họ có thể điều chỉnh màu sắc miến đen, trắng trong hay trắng ngà tự nhiên, có thể làm ra sợi miến dai, không nát khi quá lửa... Nhưng giờ đây, cùng với khoa học công nghệ phát triển thì hầu như không còn ai sản xuất miến theo công thức cổ truyền ngày xưa nữa.

“Trước kia, miến làm ra để cả năm vẫn mềm mại, chất lượng như vừa mới làm. Miến xào hay nấu lên để từ sáng đến tối không thiu, không hỏng, khác với hiện nay, dù được đóng kín trong túi nilon, chỉ 6 tháng là giòn, gãy”, ông Huệ nói.

Lý giải về hiện tượng này, ông Huệ cho biết, nghề làm miến hiện nay đã khác xa so với cách làm cổ truyền. Thay vì dùng bột tươi được chắt lọc từ củ dong riềng, phần lớn các hộ dân đã chuyển sang sử dụng bột biến tính. Không chỉ vậy, dưới áp lực giảm giá thành, không ít cơ sở còn pha trộn thêm bột sắn vào bột dong riềng, thậm chí sử dụng cả hóa chất bảo quản để giữ sợi miến được lâu hơn.

Miến xưa Minh Huệ. (Nguồn: Vietnam+)

Đi ngược lại với cách làm đó, ông Huệ vẫn kiên trì giữ nếp cũ. Nguyên liệu ông chọn là những củ dong riềng loại 1, được trồng trên đất pha cát đen.

Sau khi thu hoạch, củ được ông tự tay chế biến thành tinh bột, lọc kỹ qua nhiều lần và chỉ giữ lại lớp bột trắng tinh ở phía dưới để sản xuất.

Trong quá trình chế biến, bột được đánh thật kỹ, kết hợp với bí quyết riêng của gia đình rồi tráng thành bánh. Khi mang bánh đi phơi, ông luôn đậy kín cẩn thận để tránh bụi bẩn bám vào.

Để tạo ra sản phẩm thực sự chất lượng, gia đình ông Huệ kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào. Gia đình ông chỉ thu mua loại củ dong riềng tốt nhất, được trồng trên đồi cao tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên.

Trong quá trình chế biến, bột được lọc kỹ qua nhiều lần, chỉ lấy lớp bột trắng tinh ở phía dưới để sản xuất. Thành phẩm khi mang đi phơi đều được đậy kín cẩn thận, tránh bụi bẩn bám vào.

Khu vực sản xuất được phân định rõ ràng bao gồm khu sơ chế củ dong (rửa, xay, xát), khu cắt, khu đóng gói. Đặc biệt, cơ sở đã thuê hàng mẫu đất ruộng, giữa cánh đồng để làm khu phơi miến.

Ông Huệ khẳng định, sản phẩm của gia đình ông được sản xuất từ 100% tinh bột dong riềng tươi, không pha trộn các loại bột khác, không sử dụng chất tẩy trắng, phẩm màu, phụ gia hay chất bảo quản. Nguồn nước dùng trong sản xuất cũng là nước sạch sinh hoạt của gia đình.

“Miến dong của gia đình tôi với ưu điểm là tuyệt đối sạch, sợi miến giòn, ngon, được làm từ 100% tinh bột dong riềng. Sợi miến khi nấu lên dai ngon không bị trương nở, không bị bở, ăn vào không bị đầy hơi, không xót ruột khó chịu,” ông Huệ khẳng định.

Với quy trình làm miến tỉ mỉ từng khâu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nên giá bán sản phẩm miến của cơ sở kinh doanh Phí Đình Huệ cao gấp 2-3 lần sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Nhờ cách làm miến theo cách thức cổ truyền, bảo đảm an toàn thực phẩm, thu hút được nhiều khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm đậm chất xưa nên mỗi năm, cơ sở tiêu thụ được hàng chục tấn miến...

Miến xưa Minh Huệ có bao bì bắt mắt. (Nguồn: Vietnam+)

Cuộc "lội ngược dòng" về hình thức

Trong khi hầu hết các sản phẩm miến dong trên thị trường đều được thiết kế bao bì khá chân phương, thì sản phẩm Miến xưa Minh Huệ lại khá đặc biệt, được thiết kế theo phong cách khá nghệ thuật, đẹp mắt, mang lại cảm giác rất độc đáo, trở thành món quà tặng rất hợp lý vào ngày Tết.

Chị Hà, một chủ hộ kinh doanh tại Hà Nội cho biết khi mới nhập sản phẩm miến Minh Huệ chị khá lo lắng vì sản phẩm này có giá cao gấp 2, 3 lần các loại miến khác.

Nhưng không ngờ khách hàng lại khá yêu thích mặt hàng này, bởi những gói miến bao bì đẹp, kèm theo những chiếc túi đựng xinh xắn lại trở thành món quà tặng độc đáo trong dịp cuối năm, khi nhà nhà sắm sửa đón Tết.

Bên cạnh đó, khách cũng phản hồi rằng miến Minh Huệ có độ trong, giòn tự nhiên, để lâu không bị trương nứt. Bởi vậy năm nay chị vẫn tiếp tục nhập dòng sản phẩm này cho kệ hàng Tết.

Tự tin với chất lượng sản phẩm của gia đình, năm 2021, được sự giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức (cũ), ông Huệ gửi sản phẩm miến dong đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm Rất nhanh chóng, sản phẩm đã vượt qua các vòng thẩm định để được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Đến năm 2024, sản phẩm Miến xưa Minh Huệ tiếp tục được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Miến xưa Minh Huệ chinh phục nhiều thị trường. (Nguồn: Vietnam+)

Ông Huệ cho biết thêm, nhờ tham gia Chương trình OCOP, sản phẩm của gia đình ông được quảng bá rộng rãi hơn, nhiều khách hàng ở nước ngoài cũng biết đến, đặt hàng để làm quà tặng.

Sản lượng sản xuất tăng dần, đến nay đã đạt khoảng 100 tấn/năm, sản phẩm làm ra đến đâu các đầu mối đến thu mua và khách đặt hàng tiêu thụ hết ngay đến đó, không có tình trạng tồn đọng.

Hiện nay, để mở rộng thị trường, cơ sở Miến xưa Minh Huệ đang đẩy mạnh thương mại điện tử thông qua việc xây dựng trang Facebook, TikTok và tạo gian hàng trên Shopee.

Ông Phí Đình Huệ chia sẻ: “Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ tập trung làm nghề, bán hàng vẫn theo lối truyền thống. Nay cả xã hội đang chuyển đổi số, thương mại điện tử chiếm ưu thế nên chúng tôi cũng phải chuyển mình để bắt kịp. Tuy nhiên, mọi việc mới chỉ đang bắt đầu. Chúng tôi hy vọng, trong thời gian tới, nhờ ứng dụng chuyển đổi số, sản phẩm Miến xưa Minh Huệ sẽ được nhiều người biết đến hơn, thị trường sẽ mở rộng hơn”.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, người tiêu dùng ngày càng thông thái, việc kiên định với hướng đi sản xuất sản phẩm sạch, an toàn, giữ hương vị truyền thống đã giúp cơ sở miến xưa Minh Huệ khẳng định thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường.

Với tư duy làm thật, sản phẩm thật, miến xưa Minh Huệ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng thị trường, mang lại lợi ích song hành cho cả cơ sở sản xuất và người tiêu dùng.

Ông Phí Đình Huệ khẳng định, tiếp tục chú trọng hơn nữa trong sản xuất sản phẩm có giá trị chất lượng và thẩm mỹ, để “Miến dong xưa” luôn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nhất là những thực khách sành ăn.../.

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