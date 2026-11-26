Việc Iran công bố hình ảnh các cơ sở ngầm được mô tả là “thành phố tên lửa” đang thu hút sự quan tâm của giới phân tích về vai trò của công nghệ lưỡng dụng trong xây dựng hạ tầng quân sự. Một số doanh nghiệp châu Âu từng cung cấp thiết bị đào hầm cho các dự án dân sự tại Iran, trong khi các tổ chức và chuyên gia đặt câu hỏi về khả năng những công nghệ này được sử dụng cho mục đích khác. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng công khai xác nhận thiết bị nhập khẩu đã được chuyển hướng phục vụ các cơ sở tên lửa./.