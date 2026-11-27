Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes liên đới bồi thường gần 260 tỷ đồng cho 79 trường hợp phải di dời, phá dỡ nhà ở tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Chiều 26/11, tại bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes liên đới bồi thường gần 260 tỷ đồng cho 79 trường hợp phải di dời, phá dỡ nhà ở tại dự án CT6 Kiến Hưng./.

Chủ tịch Mường Thanh bị tạm giữ 260 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes liên đới bồi thường gần 260 tỷ đồng cho 79 trường hợp phải di dời, phá dỡ nhà ở tại dự án CT6 Kiến Hưng.