Ngày 19/11, tại phần tranh tụng trong phiên tòa xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) đã đề xuất nộp 50% lợi nhuận vào ngân sách Nhà nước và chuyển các căn hộ sang hình thức cho thuê.

Trong khi đó, đối đáp tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm cáo buộc, cho rằng việc áp dụng quy định theo Nghị quyết 96/2026 để xử lý công trình vi phạm không làm thay đổi bản chất hành vi phạm tội của các bị cáo.

Chủ tịch Mường Thanh đề xuất nộp 50% lợi nhuận vào ngân sách

Trình bày tại tòa, bị cáo Lê Thanh Thản đề xuất hai nội dung, gồm nộp 50% lợi nhuận vào ngân sách Nhà nước và chuyển các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng sang hình thức căn hộ cho thuê.

Theo bị cáo Thản, nếu chuyển các căn hộ về đúng mục đích, công năng ban đầu để doanh nghiệp tổ chức cho thuê kinh doanh, có thể dẫn đến tình trạng phức tạp, đông người và lộn xộn hơn so với việc để người dân tiếp tục sinh sống bình thường tại đây.

Trường hợp người dân không có nhu cầu thuê lại căn hộ mà muốn nhận tiền để chuyển đến nơi ở khác, doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa buộc Công ty Bemes hoàn trả tiền mua nhà cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với những căn hộ, nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời.

Đồng thời, đề nghị buộc bị cáo Lê Thanh Thản liên đới với Công ty Bemes bồi thường thiệt hại theo giá trị căn hộ, nhà thấp tầng được xác định tại Kết luận định giá ngày 10/7/2026 của Hội đồng định giá.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị những người thuộc diện phải di dời bàn giao lại căn hộ, nhà thấp tầng; kiến nghị UBND thành phố Hà Nội áp dụng chính sách hỗ trợ đối với các cư dân này như những trường hợp phải di dời khác tại dự án.

Đối với các căn hộ, nhà thấp tầng được phép tồn tại, Viện Kiểm sát đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Về biện pháp tư pháp, Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục tạm giữ 530 tỷ đồng bị cáo Thản đã nộp để bảo đảm thi hành án.

Nghị quyết 96 đã đáp ứng nguyện vọng của nhiều cư dân

Bào chữa cho bị cáo Lê Thanh Thản, luật sư cho rằng thân chủ không có ý thức lừa dối khách hàng ngay từ đầu. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi, xin lỗi bị hại và đề xuất nhiều phương án khắc phục.

Theo luật sư, bị cáo mong muốn cung cấp căn hộ cho người thu nhập thấp nhưng quá trình đầu tư dự án có phần nóng vội. Luật sư cũng đề nghị xem xét khoản thu hơn 530 tỷ đồng từ các bị hại, bởi đây là doanh thu chưa trừ chi phí của chủ đầu tư.

Đối với việc xác định hành vi lừa dối khách hàng, luật sư nêu trong khoảng 1.500 căn hộ tại dự án, có 519 căn không được cấp sổ đỏ do vi phạm xây dựng, còn lại đã được cấp sổ đỏ.

Từ đó, luật sư đặt vấn đề có thể xác định bị cáo Thản lừa dối tất cả khách hàng hay không, khi các căn hộ đã được cấp sổ đỏ không thuộc trường hợp này. Đối với 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ, bị cáo đã nhận lỗi và đưa ra nhiều phương án khắc phục.

Các bị cáo tại phiên tranh tụng sáng 19/11. (Ảnh: Duy Anh/TTXVN)

Dẫn Nghị quyết 96/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, luật sư cho rằng nếu áp dụng nghị quyết này, chỉ còn 79 trường hợp phải di dời bắt buộc.

Do đó, so với 519 khách hàng được xác định là bị hại theo cáo trạng, luật sư đề nghị không tiếp tục coi 440 trường hợp được ở lại là bị hại.

Trong khi đó, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại cho rằng những người mua căn hộ CT6 Kiến Hưng chủ yếu có thu nhập không cao, mong muốn có nơi ở ổn định. Họ tin tưởng mua nhà khi được quảng cáo dự án có đầy đủ pháp lý, được cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, từ khi dự án khởi công năm 2010 đến thời điểm bàn giao nhà, cư dân không được thông tin về việc toàn bộ chung cư CT6C nằm ngoài phạm vi được cấp phép.

Theo luật sư, những người mua căn hộ tại CT6C hoàn toàn không có lỗi, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và cá nhân bị cáo Lê Thanh Thản.

Khi vụ án bị khởi tố, điều tra, nhiều gia đình rơi vào tình trạng bất an, không biết tài sản lớn nhất của mình sẽ được giải quyết như thế nào.

Luật sư bào chữa cho bị hại đánh giá việc Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết 96 đã đáp ứng nguyện vọng của nhiều cư dân khi cho phép giữ lại số lượng lớn căn hộ. Tuy nhiên, vẫn còn 135 căn hộ phải di dời. Những cư dân thuộc diện này tiếp tục lo lắng về nơi ở mới, việc thay đổi thói quen sinh hoạt và trường học của con sau khoảng 10 năm gắn bó.

Chủ đầu tư phải có nghĩa vụ giúp cư dân ở lại được cấp sổ đỏ

Đối đáp với quan điểm bào chữa cho bị cáo Thản, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ đủ căn cứ xác định bị cáo đã quảng cáo gian dối, cung cấp thông tin không đúng sự thật về pháp lý dự án.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo đã đưa ra thông tin dự án được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ quy định xây dựng, giá bán đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, khiến người dân tin tưởng ký hợp đồng mua nhà.

Viện Kiểm sát xác định thời điểm người dân ký hợp đồng mua căn hộ trên cơ sở những thông tin này, bị cáo Thản đã hoàn thành hành vi phạm tội.

Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát luận tội. (Ảnh: Duy Anh/TTXVN)

Do đó, việc áp dụng Nghị quyết 96 và chỉ còn 79 trường hợp phải di dời bắt buộc không làm thay đổi bản chất hành vi phạm tội. Đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm xác định 519 người mua căn hộ nhưng không được cấp sổ đỏ do chủ đầu tư xây dựng sai phép là bị hại trong vụ án.

Theo Viện Kiểm sát, người dân bỏ tiền mua căn hộ hợp pháp nhưng không được cấp sổ đỏ thì việc yêu cầu chủ đầu tư bồi thường căn hộ khác có giá trị tương đương giá thị trường là có căn cứ, đúng pháp luật.

Về giá trị bồi thường, đại diện Viện Kiểm sát bảo vệ tính hợp pháp của Kết luận định giá số 59/KL-HĐĐGTS ngày 10/7/2026 của Hội đồng định giá.

Theo kết luận này, tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỷ đồng, bình quân gần 4 tỷ đồng/căn.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, các luật sư cho rằng thân chủ không được phân công nhiệm vụ, không đủ nhân lực, năng lực và thẩm quyền kiểm tra dự án CT6 Kiến Hưng.

Đối đáp lại các luận điểm này, đại diện Viện Kiểm sát viện dẫn các quy định về trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng, cho rằng các bị cáo có nghĩa vụ đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng trên địa bàn nhưng chưa thực hiện đầy đủ.

Trước quan điểm cho rằng cơ quan tố tụng bỏ qua trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân quận, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội, đại diện Viện Kiểm sát bác bỏ và khẳng định trong phân cấp quản lý nhà nước, cấp phường là cấp gần địa bàn nhất. Nếu phát hiện công trình vi phạm nhưng không báo cáo thì cấp quận và thành phố không thể nắm bắt để xử lý.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng trong quá trình điều tra, các bị cáo thuộc cấp phường và lực lượng thanh tra xây dựng có lời khai đổ trách nhiệm cho nhau. Vì vậy, trách nhiệm thuộc cả thanh tra xây dựng và cấp phường.

Kiểm sát viên cũng nhấn mạnh đối với các hộ dân được ở lại, chủ đầu tư phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước để cho các hộ dân đó đủ điều kiện được cấp sổ đỏ.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng tại phiên tòa. Bị cáo Lê Thanh Thản cảm ơn Hội đồng xét xử và không có ý kiến. Các bị cáo còn lại mong Hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và dự kiến tuyên án vào 14 giờ chiều 26/11./.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản đưa 2 phương án khắc phục vụ 519 căn hộ không sổ đỏ Để khắc phục hậu quả vụ 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại Hà Nội, bị cáo Lê Thanh Thản đề xuất bố trí nhà ở mới tại khu đô thị Thanh Hà hoặc hoàn trả tiền cho người dân.