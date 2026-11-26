Chiều 26/11, trong bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes liên đới bồi thường gần 260 tỷ đồng cho 79 trường hợp phải di dời, phá dỡ nhà ở tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử đã tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes liên đới bồi thường gần 260 tỷ đồng cho 79 bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chủ sở hữu các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ theo Nghị quyết số 96 ngày 28/10/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và Quyết định số 6302 ngày 17/11/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Danh sách và mức bồi thường cụ thể đối với từng trường hợp được nêu tại Phụ lục của bản án sơ thẩm.

Bản án sơ thẩm cũng nêu rõ, các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được bồi thường theo danh sách tại phụ lục của bản án phải bàn giao, trả lại cho Công ty Bemes các căn hộ, nhà ở thấp tầng đã nhận theo giao dịch để doanh nghiệp thực hiện việc xử lý, khắc phục vi phạm theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Công ty Bemes phải chịu toàn bộ kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu.

Các bị cáo tại phiên tuyên án. (Ảnh: Duy Anh/TTXVN)

Đồng thời, Công ty Bemes phải chịu trách nhiệm nộp lại số lợi bất hợp pháp về xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, chịu kinh phí để hoàn thiện công năng và đáp ứng các điều kiện để các căn hộ, nhà ở thấp tầng được tồn tại có điều kiện theo Nghị quyết số 96 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng các chính sách hỗ trợ đối với các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chủ sở hữu các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ theo Nghị quyết số 96 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định pháp luật đối với các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc sở hữu của các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, được tồn tại có điều kiện theo Nghị quyết số 96 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và Quyết định số 6302 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Về xử lý vật chứng, Hội đồng xét xử tuyên tạm giữ hơn 260 tỷ đồng để bảo đảm thi hành án đối với bị cáo Lê Thanh Thản. Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng tuyên trả lại cho bị cáo Lê Thanh Thản số tiền còn lại trong tổng số 530 tỷ đồng đã nộp, hiện được lưu giữ trong tài khoản của cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội./.

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh nói lời sau cùng ngắn gọn tại tòa Tại phiên tòa sơ thẩm ở Hà Nội chiều ngày 19/11, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản nói lời sau cùng ngắn gọn, bày tỏ không có ý kiến gì thêm và cảm ơn Hội đồng xét xử.