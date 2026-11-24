Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng tham gia vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng 22/11/2026 tại cây xăng số 12 trên đường Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 06 người trong nhóm gồm N.P.B.L (sinh năm 2012, thường trú tại phường Gò Vấp), N.H.Q (sinh năm 2010, thường trú tại phường Sài Gòn), N.Đ.K và N.H.Đ (cùng sinh năm 2010, cùng thường trú tại phường Gia Định), Bùi Tấn Vỹ (sinh năm 2010, thường trú tại phường Xuân Hoà, hiện ở tại phường Bình Thạnh) và Nguyễn Quang Đức Huy (sinh năm 2009, thường trú tại phường An Hội Đông).

Các đối tượng cùng vật chứng tham gia vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Hạnh Thông. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)



Khoảng 1 giờ 00 ngày 22/11/2026, N.P.B.L đưa 05 con dao tự chế cho nhóm mang theo khi đi đường, với ý định dùng để đánh nhau nếu có người gây chuyện. Khoảng 02 giờ 15 cùng ngày, khi đến cây xăng số 12, cả nhóm thấy 09 người đang dừng đổ xăng. N.P.B.L, N.H.Q, Bùi Tấn Vỹ, Nguyễn Quang Đức Huy và N.Đ.K mỗi người cầm một con dao tự chế, lao vào tấn công một thiếu niên sinh năm 2011, sau đó đuổi đánh thiếu niên này và những người đi cùng khi họ bỏ chạy.

Phương tiện các đối tượng sử dụng để gây rối. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Phường Hạnh Thông đã truy xét, bắt giữ tất cả những đối tượng có liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.