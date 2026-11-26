Chiều 26/11, sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 6 bị cáo trong vụ án sai phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Theo đó, Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Lê Thanh Thản (sinh năm 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Lừa dối khách hàng."

Năm bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án gồm: Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1968, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng cũ, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (sinh năm 1964, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (sinh năm 1969, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) đều bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Vương Đăng Quân (sinh năm 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Hội đồng xét xử nhận định, tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Thản khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã quy kết.

Các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân cũng đều thừa nhận sai phạm của mình. Các bị cáo đều thừa nhận đã không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng của Công ty Bemes tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo Lê Thanh Thản về việc trong quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, không có bất kỳ cá nhân, đơn vị nào đến thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý việc thực hiện dự án của Công ty Bemes.

Theo bản án sơ thẩm, mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc thành phố Hà Nội) không có quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án, nhưng từ tháng 10/2010, bị cáo Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình tại dự án CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt.

Cụ thể, bị cáo đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với khối nhà cao tầng, chủ đầu tư tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, tăng số lượng căn hộ và xây thêm tòa nhà CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư tăng diện tích đất xây dựng, tăng số lượng căn nhà thấp tầng và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Trong năm 2011, bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, đưa ra thông tin dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, nhằm bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng sai nghiêm trọng so với quy hoạch được phê duyệt. Tin tưởng vào những thông tin này, khách hàng đã mua các căn hộ tại dự án.

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013, chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho người dân vào sinh sống. Bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng, trong đó đa phần không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Hội đồng xét xử đánh giá, đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh Thản đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong hoạt động mua bán nhà ở, trực tiếp xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, đồng thời xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước.

Các bị hại đã mua nhà nhưng không thể đăng ký quyền sở hữu đối với các căn nhà như thông tin được cung cấp khi giao kết hợp đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của các cơ quan, tổ chức trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ, làm mất niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, đồng thời gián tiếp gây thiệt hại cho người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử đánh giá việc điều tra, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục đối với từng bị cáo, đồng thời góp phần đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này nói chung, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước./.

Sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng: Chủ tịch Mường Thanh đề xuất nộp 50% lợi nhuận Trình bày tại tòa, bị cáo Lê Thanh Thản đề xuất hai nội dung, gồm nộp 50% lợi nhuận vào ngân sách Nhà nước và chuyển các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng sang hình thức căn hộ cho thuê.