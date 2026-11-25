Chiều 25/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 37 đối tượng liên quan đường dây giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng của hơn 600 người. Các đối tượng đã rao bán hơn 600 “suất mua nhà ở xã hội”, với số tiền mỗi suất từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do Đinh Lê Hồng Quế (sinh năm 1987, trú tại phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu. Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land, sau đó tuyển nhân viên môi giới, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số người môi giới bất động sản bên ngoài để chào bán các suất mua căn hộ tại dự án Lý Thường Kiệt.

Để tạo lòng tin và khiến người mua nghĩ rằng doanh nghiệp được chủ đầu tư ủy quyền phân phối căn hộ, Quế đặt làm giả con dấu Công ty Cổ phần Đức Mạnh (chủ đầu tư dự án) và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời làm giả các văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan này. Các đối tượng đưa ra những lời chào mời như có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín” để thu hút người có nhu cầu.

Sau khi khách hàng tin tưởng, các đối tượng yêu cầu ký hợp đồng và nộp từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng cho mỗi suất, gọi là “phí mua suất”, rồi chiếm đoạt tiền. Đến nay, cơ quan điều tra xác định có hơn 600 bị hại, đã làm việc với 121 người để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” và 4 bị can về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng cộng, 37 đối tượng bị khởi tố trong vụ án.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục và xác minh thông tin dự án trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền. Người dân cần cảnh giác với các lời mời chào mua “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín”, không chuyển tiền mua suất cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý các hành vi vi phạm và những cá nhân liên quan theo quy định pháp luật./.

Việt Nam cùng 12 nước phối hợp chống lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia Các nước cam kết tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, dữ liệu và chứng cứ phục vụ điều tra; phối hợp truy tìm các đối tượng cầm đầu, cơ sở hạ tầng và tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội.