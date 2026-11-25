Tối 25/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép hơn 90kg động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vào khoảng 3 giờ ngày 15/11, tại Km 63+200, Quốc lộ 15C (thuộc bản Táo, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa), lực lượng phòng, chống tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Lương Văn An (sinh năm 1990, trú tại bản Lách, xã Mường Chanh, tỉnh Thanh Hóa) đang vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 36 cá thể rùa còn sống và nhiều cá thể cầy đã chết, được sơ chế, cấp đông. Tổng trọng lượng số động vật hoang dã thu giữ trên 90kg.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu, Lương Văn An khai nhận mua toàn bộ số động vật hoang dã trên từ Lào, đưa về Việt Nam để tiêu thụ. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Phát hiện hơn 1.193 kg ngà voi và 79,3 kg xương động vật hoang dã từ châu Phi Hải quan vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm với quy mô đặc biệt lớn tại khu vực miền Trung.