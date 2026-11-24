Sáng 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 42 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, đánh bạc, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này tổ chức thuê nhiều người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Các đối tượng phân chia thành nhiều nhóm, đảm nhiệm việc tiếp nhận thông tin giao dịch, quản lý điện thoại và bố trí chủ tài khoản xác thực giao dịch bằng khuôn mặt. Hoạt động được tổ chức theo ca, xuyên ngày đêm.

Đặc biệt, một số người đứng tên tài khoản được bố trí tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau, trong khi những người khác được đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia để thực hiện xác thực giao dịch theo yêu cầu.

Quá trình truy vết dòng tiền, cơ quan điều tra xác định các đối tượng sử dụng tiền đánh bạc nhận qua tài khoản ngân hàng thuê để mua tiền điện tử USDT, sau đó chuyển đến các ví khác nhằm che giấu nguồn gốc tiền và người thụ hưởng thực tế.

Đáng chú ý, chỉ từ một phần dữ liệu trích xuất trong điện thoại và máy tính của các đối tượng, cơ quan điều tra ghi nhận 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng; trong đó, 29 người với 481 tài khoản được lựa chọn để xác minh dòng tiền. Kết quả kiểm tra gần 100 tài khoản bước đầu ghi nhận tổng số tiền nạp vào hơn 9.000 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã xác minh một số giao dịch chuyển tiền. Qua đấu tranh, cả 7 đối tượng chuyển tiền được xác minh đều khai nhận tham gia đánh bạc trực tuyến, thắng thua bằng tiền. Cơ quan điều tra đồng thời làm rõ thêm hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục rà soát, đối chiếu dữ liệu, thu thập chứng cứ, truy nguyên dòng tiền và làm rõ hành vi, vai trò của từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật./.

Đắk Lắk bắt tạm giam hai đối tượng tham gia "rửa tiền" cho các nhóm tội phạm Công an Đắk Lắk bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ, làm rõ việc cho thuê tài khoản để chuyển hơn 200 tỷ đồng cho các nhóm tội phạm ở Campuchia.