Sau vụ nổ tại căn nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) khiến 7 người tử vong, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tăng cường biện pháp an toàn khi sử dụng khí gas.

Bản tin 60s ngày 25/11/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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