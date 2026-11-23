Ngày 23/11/2026, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai lực lượng, nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Tham dự và thực hiện nghi thức ký kết có ông Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Tại buổi lễ, hai lực lượng đã đánh giá kết quả 12 năm triển khai Quy chế phối hợp số 10472/QC-TCHQ-BTLCSB ngày 21/8/2014 giữa Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Giai đoạn 2014-2026, hai lực lượng đã trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đến phát hiện, bắt giữ, điều tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển. Trong đó, hai Cơ quan đã phối hợp đấu tranh thành công 86 chuyên án, vụ án và 49 vụ việc, thu giữ nhiều tang vật là ma túy, xăng dầu, hàng hóa nhập lậu và các loại hàng hóa vi phạm khác. Điển hình, ngày 25/5/2026, Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan Hải quan, Công an và Bộ đội Biên phòng triệt phá thành công chuyên án 126MT, thu giữ 1,16 tấn Ketamin trên vùng biển giáp ranh Việt Nam-Indonesia.

Những kết quả này cho thấy hiệu quả thiết thực của cơ chế phối hợp liên ngành, góp phần phát huy thế mạnh, năng lực chuyên môn của từng lực lượng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và tội phạm ma túy trên tuyến biển, cùng với những thay đổi về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của hai lực lượng. Theo đó, việc xây dựng và tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển trong tình hình mới.

Việc ký kết Quy chế phối hợp mới là dấu mốc quan trọng, tiếp tục nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Hải quan Việt Nam và Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: HQ)

Theo Cục Hải quan, Quy chế mới kế thừa những nội dung phối hợp đã phát huy hiệu quả, đồng thời bổ sung, hoàn thiện các cơ chế phối hợp phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn của mỗi lực lượng.

Cụ thể, hai bên tập trung tăng cường phối hợp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn; Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; Phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố trên biển.

Trong đó, Quy chế mới quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị đầu mối, thiết lập đường dây nóng, duy trì chế độ giao ban, trao đổi thông tin và cơ chế phối hợp xử lý các tình huống phát sinh. Đây là những nội dung quan trọng nhằm bảo đảm sự phối hợp giữa hai lực lượng được triển khai kịp thời, thống nhất, thông suốt, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Việc ký kết Quy chế phối hợp mới là dấu mốc quan trọng, tiếp tục nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Hải quan Việt Nam và Cảnh sát biển Việt Nam, thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm của hai lực lượng trong tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển./.

Quyết tâm không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế Các cơ quan chuyên trách Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và đấu tranh ngăn chặn ma túy từ quốc tế trung chuyển qua Việt Nam.