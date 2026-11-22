Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới," quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, hai bị can bị khởi tố là Lê Thị Hà (sinh năm 1974) và Phan Văn Khánh (sinh năm 1992), cùng trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, tại thôn Tân Linh, xã Khe Sanh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03), Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 74H-010.34 do Phan Văn Khánh điều khiển, chở trên thùng xe 87 bình kim loại chứa hơn 2 tấn khí N2O, trị giá trên 700 triệu đồng, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Qua đấu tranh ban đầu, số bình khí trên do Lê Thị Hà và Phan Văn Khánh nhận vận chuyển từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu phụ Cóc, thuộc xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị nhằm hưởng tiền công vận chuyển.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Chính phủ đề xuất bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O để giải trí Trong thời gian qua, việc lạm dụng khí N2O để giải trí đã gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt đối với hệ thần kinh, máu và khả năng sinh sản.