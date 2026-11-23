Sáng 23/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) lừa đảo chiếm đoạt gần 989 tỷ đồng của 459 nhà đầu tư.

Trong vụ án này, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội) và 4 bị cáo khác gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, con gái bị cáo Hòa), Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) và Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1987), cùng trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội đều bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Tại phần thủ tục, bị cáo Nguyễn Thanh Tú cho biết chị gái là Nguyễn Thị Ngọc Lan đã nhập viện từ ngày 19/11. Tuy nhiên, do thời điểm cuối tuần, bộ phận hành chính nghỉ làm việc nên bị cáo chưa thể xin được hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Bạch Mai. Chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ liên hệ để xác minh thông tin trên. Bên cạnh đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Hương và bị cáo Tú cũng vắng mặt tại phiên tòa.

Theo thông tin Tòa công bố, trong số 459 bị hại được triệu tập, chỉ có 118 người có mặt. Một số luật sư cho rằng sự có mặt của các bị hại là cần thiết để đối chiếu, xác định thiệt hại trong vụ án. Ngoài ra, một số nhân viên kinh doanh (sale), cộng tác viên được Tòa triệu tập cũng vắng mặt. Vì vậy, các luật sư đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định việc vắng mặt của bị cáo, luật sư và nhiều bị hại có thể ảnh hưởng đến quá trình xét xử, do đó đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, quyết định.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử xác định bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan vắng mặt do đang điều trị tại bệnh viện. Tòa án đã cử người kiểm tra thông tin và sẽ tiếp tục xác minh trực tiếp tại bệnh viện trong chiều 23/11. Hội đồng xét xử nhận thấy hồ sơ vụ án còn nhiều nội dung cần tiếp tục điều tra, làm rõ, đặc biệt là số tiền bị chiếm đoạt và danh sách các bị hại. Những nội dung này cần được kiểm tra, đánh giá, đối chiếu thêm với kết luận điều tra và cáo trạng.

Ngoài ra, tại phiên tòa, phát sinh thêm tình tiết mới là 1 số nhà đầu tư đã nộp các tài liệu có liên quan, đề nghị Tòa bổ sung vào danh sách bị hại chưa được làm rõ trong quá trình điều tra. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để tiến hành điều tra bổ sung, đồng thời xem xét, làm rõ các nội dung liên quan khác.

Đối với các bị hại có mặt tại phiên tòa, Hội đồng xét xử yêu cầu họ kê khai thông tin theo mẫu để phục vụ công tác xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị cáo thuê cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, slide về chiến lược kinh doanh của công ty mà Linh và Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận... Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao. Linh và Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9%-13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn. Tuy nhiên thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, Hòa, Linh và Hương đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỷ đồng còn lại, Hòa cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Quá trình điều tra, 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng./.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu ra hầu tòa Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.