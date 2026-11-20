Ngày 20/11, tại phiên phúc thẩm vụ cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và các bị cáo khác, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, tại phiên phúc thẩm, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu trong hồ sơ vụ án,

Từ năm 2021 đến tháng 5/2025, Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) phụ trách Cục quản lý lao động ngoài nước.

Nguyễn Bá Hoan biết và bỏ mặc tình trạng và đồng ý để Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại Quy trình nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp Phiếu trả lời.

Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, từ năm 2020 đến năm 2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định là chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đã lập 2 hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ kế toán hơn 1.241 tỷ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 244,2 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá tại phiên phúc thẩm, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở xác định tòa án cấp sơ thẩm xét xử hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo chủ yếu xin giảm nhẹ hình phạt và xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới, nộp thêm các tài liệu bổ sung, trong đó có bằng khen, giấy khen và chứng từ khắc phục thêm hậu quả.

Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát nhận định bị cáo Nguyễn Bá Hoan có thêm tình tiết giảm nhẹ mới và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, giảm từ 12 tháng đến 24 tháng tù trong bản án 12 năm tù về tội "nhận hối lộ."

Đối với bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) được đề nghị giảm từ 24 đến 36 tháng tù trong bản án 14 năm tù về tội “nhận hối lộ." Các bị cáo còn lại được đề nghị giảm 9-12 tháng tù đến 12-24 tháng tù./.

Xét xử phúc thẩm vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng.