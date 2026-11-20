Chiều tối 20/11, sau 1 ngày xét xử, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và các bị cáo khác.

Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Bản án của Tòa sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội danh, không oan sai, đúng quy định.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới, nộp thêm các tài liệu bổ sung, trong đó có bằng khen, giấy khen và chứng từ khắc phục thêm hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan xuất trình nhiều tài liệu mới, tự nguyện nộp thêm 200 triệu đồng, được nhiều cá nhân, tổ chức có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hoan. Nhiều bị cáo đã nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Tòa cũng nhận định, các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự. Các bị cáo là những người có quá trình nhiều năm công tác trong cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, có nhiều thành tích trong công tác, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội có ý nghĩa... Một số bị cáo có gia đình, nhân thân có công với cách mạng.

Từ đó, Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) 10 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù); bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) 11 năm tù (án sơ thẩm bị tuyên phạt 14 năm tù) cùng về tội “Nhận hối lộ.”

Các bị cáo khác được giảm từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù. Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Đình Thám (Tổng Giám đốc Công ty cung ứng nguồn nhân lực JHL, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (án sơ thẩm 42 tháng tù).

Theo Hội đồng xét xử, từ năm 2021 đến tháng 5/2025, Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước. Bị cáo biết và bỏ mặc “tình trạng,” đồng ý để Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp Giấy phép cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại Quy trình nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp Phiếu trả lời. Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỉ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Đối với tội "Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng," từ năm 2020 đến năm 2025, các công ty do Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định là chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đã lập 2 hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ kế toán hơn 1.241 tỷ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 244,2 tỷ đồng./.

Vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: Viện Kiểm sát trình bày quan điểm luận tội Viện Kiểm sát nhận định bị cáo Nguyễn Bá Hoan có thêm tình tiết giảm nhẹ mới và đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, giảm từ 12 tháng đến 24 tháng tù trong bản án 12 năm tù về tội "nhận hối lộ."