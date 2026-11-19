Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, việc đưa bị cáo Lê Thanh Thản ra xét xử nghiêm minh là cần thiết nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Sáng 19/11, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội “Lừa dối khách hàng.”

Bị cáo còn bị đề nghị phạt bổ sung 100 triệu đồng. Năm bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên phạt các mức án từ 18-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Bản luận tội nêu rõ hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức; làm suy giảm lòng tin của người dân đối với hoạt động quản lý của chính quyền địa phương, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, đồng thời gián tiếp gây thiệt hại cho những người mua nhà tại dự án.

Bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, bị cáo còn quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, khiến khách hàng tin tưởng mua căn hộ. Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã có hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, việc đưa bị cáo Lê Thanh Thản ra xét xử nghiêm minh là cần thiết nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cũng xem xét quá trình điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản đã tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền địa phương để giải quyết hậu quả vụ án. Đặc biệt, bị cáo Thản đã chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính 530 tỷ đồng để sẵn sàng khắc phục hậu quả. Trên cơ sở đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng có thể xem xét áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo./.