Ngày 18/11, tại phiên tòa xét xử sai phạm trong dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận đã tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng từ khu văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại sang căn hộ để ở lâu dài; đồng thời đề xuất hai phương án khắc phục hậu quả cho người mua nhà.

Xin lỗi Hội đồng xét xử và những người dân bị ảnh hưởng bởi các sai phạm tại dự án, bị cáo đề xuất, đối với những người dân có nhu cầu chuyển sang khu đô thị Thanh Hà, doanh nghiệp sẽ bố trí nhà để thực hiện việc chuyển đổi và nhà tại khu đô thị này đã sẵn sàng để người dân vào ở. Còn đối với những khách hàng không có nhu cầu chuyển đổi và muốn nhận lại tiền, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc hoàn trả.

Giải thích về việc tại khu nhà thấp tầng không xây dựng nhà trẻ theo quy hoạch được phê duyệt mà chuyển diện tích đất này sang xây dựng nhà liền kề, bị cáo Thản khai, tại khu vực dự án đã có một nhà trẻ rộng gần 3.000m² nên doanh nghiệp cho rằng không cần thiết phải xây dựng thêm nhà trẻ tại khu đất thấp tầng, nên đã chuyển sang xây nhà liền kề. Bị cáo thừa nhận đây là sai phạm của bị cáo.

Bị cáo khai, dự án được triển khai từ năm 2010 và hoàn thành vào năm 2013. Tuy nhiên, suốt quá trình xây dựng, không có cơ quan, tổ chức nào đến kiểm tra, thanh tra, không bị yêu cầu tạm đình chỉ thi công. Chỉ sau khi công trình hoàn thành, cơ quan chức năng mới có văn bản xử phạt vi phạm hành chính.

Liên quan đến nguồn tài chính khắc phục hậu quả, bị cáo Thản khai đã chuyển khoảng 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án trước thời điểm mở phiên tòa để đảm bảo thi hành án, hoàn trả lại cho các bị hại.

Ngoài dự án CT6 Kiến Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh khai vẫn còn nhiều dự án khác trên địa bàn Hà Nội có vi phạm. Để khắc phục hậu quả tại những dự án này, bị cáo Thản cho biết sẽ thực hiện việc đền bù hoặc di chuyển, bố trí lại chỗ ở cho người dân theo phương án của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận hiện chưa có nguồn lực tài chính tập trung để khắc phục toàn bộ hậu quả tại các dự án khác.

Cùng với đó, bị cáo Lê Thanh Thản đưa ra hai kiến nghị: Xin được nộp 50% số tiền thu lợi nhuận vào ngân sách Nhà nước; Đề nghị được xem xét cho doanh nghiệp chuyển đổi công năng từ dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, phát triển và khắc phục hậu quả./.