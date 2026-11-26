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Tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn lực hàng hải Việt Nam-Ấn Độ
Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hàng hải, xây dựng năng lực và chia sẻ nguồn lực qua IPOI, góp phần bảo đảm an ninh, ổn định tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Việt Nam-Australia: Hợp tác chiến lược, hướng tới tăng gấp đôi đầu tư hai chiều
Việt Nam và Australia thống nhất thúc đẩy đầu tư, thương mại, năng lượng sạch và kinh tế số, hướng tới tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong 5 năm tới.
Kiểm toán Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp cùng Cần Thơ, An Giang và Cà Mau
Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp với Cần Thơ, An Giang và Cà Mau, tăng cường kỷ luật ngân sách, minh bạch tài chính và hiệu quả quản lý tài sản công.
Thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trong lĩnh vực an ninh với Liên bang Nga
Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tìm hiểu khả năng hợp tác trong ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu, phát triển vật liệu mới có ý nghĩa chiến lược.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ
Quốc hội quyết nghị điều chỉnh diện tích tự nhiên là 40,06 km² và quy mô dân số là 1.057 người tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.
Đẩy mạnh hợp tác kênh Đảng, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc
Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thăm Hàn Quốc, thúc đẩy trao đổi giữa các chính đảng, hợp tác phát triển, đầu tư và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Nhịp cầu hữu nghị Việt Nam-Kyrgyzstan trong kỷ nguyên mới
Tại Bishkek, cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại chuyến thăm năm 1959 và thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Kyrgyzstan.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc Saint Petersburg của Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Saint Petersburg không chỉ là trung tâm kinh tế, khoa học và văn hóa lớn của Nga mà còn là địa phương có nhiều gắn bó lịch sử và tình cảm với Việt Nam.
Việt Nam khẳng định vai trò tích cực trong thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong
Là Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và phối hợp với Myanmar - Chủ tịch của cơ chế hợp tác kim ngạch ACMECS để tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS 11.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga
Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng hợp tác quốc phòng-an ninh Việt-Nga được củng cố, phát triển về hình thức và nội dung vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực, thế giới.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển ngành dầu khí hiện đại, đồng bộ và tự chủ
Thủ tướng nhấn mạnh PETROVIETNAM cần phải xác định tầm nhìn chiến lược dài hạn, khát vọng vươn tầm toàn cầu trên cơ sở năng lực đảm nhận những nhiệm vụ chiến lược ngày càng lớn của đất nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các thành viên CPTPP và EU
Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao việc thúc đẩy đối thoại giữa CPTPP với ASEAN và EU, đây là cơ hội để kết nối các khu vực kinh tế năng động, củng cố lòng tin và mở rộng không gian hợp tác.
Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng
Đây là niềm vinh dự lớn với cá nhân, gia đình, quê hương đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn; là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ Quốc hội, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội và Chi bộ nơi đồng chí đang sinh hoạt đảng.
Khánh Hòa cần cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, tạo sự đồng thuận trong dân
Đối với công tác xây dựng Đảng, tỉnh Khánh Hòa cần cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng để thực hiện, chuyển hóa thành nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Đề xuất áp thuế mới với hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ chưa được áp dụng
Trong thời gian qua, Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ.
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam
Chiều 26/11/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2026).
Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài: Sẽ có khoảng 1.000 đại biểu tham dự
Đại biểu kiều bào tham dự Hội nghị gồm các trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, người hoạt động văn hóa, giáo dục, chức sắc tôn giáo và thế hệ trẻ tiêu biểu.
Thủ tướng: Nhận diện rõ, đánh giá khách quan nguồn lực phát triển của đất nước
Theo Thủ tướng, để tăng trưởng nhanh, bền vững, không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống mà phải tiến hành những bước đi mạnh mẽ để đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Thủ tướng tiếp các Bộ trưởng các nước thành viên CPTPP và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU
Chiều 26/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu (EU).
Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, đấu tranh phản bác trong tuyến thông tin Năm APEC
Tọa đàm đề cập đến những lưu ý khi đưa tin về các cuộc tiếp xúc cấp cao, bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các tuyến bài lớn, tạo dấu ấn về APEC 2027.
Lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử hành sáng 29/11
Lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp được cử hành vào hồi 7 giờ ngày 29/11/2026, sau đó cung thỉnh kim quan trà tỳ tại Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (thành phố Đồng Nai).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam cần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh từ cơ sở; bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng biên giới hòa bình.
Nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với chuyển đổi số
Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị Ban chỉ đạo 35 đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng hiệu quả đấu tranh phản bác.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031
Sáng 26/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp xúc cử tri tỉnh Ninh Bình
Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đại diện lãnh đạo các sở Y tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.
TTXVN nâng cao kỹ năng thông tin, tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam 2027
Ngày 26/11, Văn phòng Đảng ủy TTXVN phối hợp với Nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 TTXVN tổ chức tọa đàm với chủ đề “APEC 2027 và kinh nghiệm, kỹ năng thông tin, tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027."
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Khánh Hòa
Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên; là niềm tự hào của gia đình, quê hương và Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Sáng 26/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031.
Hỏa lực và chi tiết kỹ thuật của chiếc xe tăng T-1 do kỹ sư Việt Nam chế tạo
Xe tăng hạng nhẹ T-1 do cán bộ, kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sẽ lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.
Khai mạc diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô
Sáng 26/11, đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội.