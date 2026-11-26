Theo Thủ tướng, để tăng trưởng nhanh, bền vững, không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống mà phải tiến hành những bước đi mạnh mẽ để đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.