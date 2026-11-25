Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (từ ngày 23-27/11), ngày 25/11, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga do Thống đốc Alexander Dmitrievich Beglov dẫn đầu đã có các cuộc hội đàm, làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội, ký kết Thỏa thuận hợp tác về đường sắt đô thị và thống nhất nhiều định hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, phát triển hệ thống đường sắt đô thị, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục được xác định là những lĩnh vực ưu tiên.

Sáng 25/11, Thống đốc Alexander Dmitrievich Beglov và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Saint Petersburg đã chào xã giao Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là quy hoạch, xây dựng, quản lý và vận hành đường sắt đô thị; đồng thời mở rộng hợp tác trong khoa học công nghệ, y tế, giáo dục và văn hóa.

Thống đốc Alexander Dmitrievich Beglov nhấn mạnh mong muốn đưa quan hệ hợp tác giữa hai thành phố phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực có khả năng triển khai các dự án cụ thể. Về phát triển hạ tầng đô thị, Saint Petersburg đề xuất nghiên cứu dự án thí điểm hỗ trợ Hà Nội lập hồ sơ thiết kế, thẩm định và hỗ trợ kỹ thuật thi công một đoạn tuyến metro.

Với những nét tương đồng về điều kiện địa chất ven sông Neva và sông Hồng, Saint Petersburg mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, năng lực chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, vận hành hệ thống tàu điện ngầm với Thủ đô Hà Nội.

Theo Thống đốc thành phố Saint Petersburg, hai địa phương còn có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp đóng tàu, công nghệ cao, dược phẩm, công nghiệp thực phẩm và logistics; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý hạ tầng đô thị, giao thông, dịch vụ công ích, bảo đảm an ninh, an toàn. Saint Petersburg sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với Hà Nội về chỉnh trang đô thị, bảo tồn di sản lịch sử và bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Saint Petersburg đề xuất thúc đẩy các dự án hợp tác về trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, chuyển đổi số và năng lượng sạch. Về giáo dục, đào tạo, hai bên có thể phát huy hiệu quả Mạng lưới tri thức Nga-Việt, tăng cường trao đổi học sinh giữa các trường phổ thông…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao tầm nhìn, định hướng phát triển của Saint Petersburg, nhất là những chính sách tri ân các thế hệ đi trước, chăm lo thế hệ trẻ, phát triển giáo dục và nguồn nhân lực.

Nhấn mạnh Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang đặt ra những mục tiêu phát triển cao đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Thành ủy cho rằng, với kinh nghiệm và tiềm lực của Saint Petersburg, hai thành phố có nhiều điều kiện để tăng cường trao đổi, học hỏi, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng hội đàm với ông Aleksandr Dmitrievich Beglov, Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đối với lĩnh vực đường sắt đô thị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị lãnh đạo thành phố Saint Petersburg phát huy kinh nghiệm trong xây dựng, vận hành hệ thống metro; khuyến khích các doanh nghiệp của thành phố nghiên cứu, tham gia các dự án đường sắt đô thị của Hà Nội, từ đầu tư, cung cấp thiết bị, công nghệ đến các khâu liên quan. Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên sớm triển khai những dự án hợp tác cụ thể.

Bí thư Thành ủy đề nghị hai thành phố đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kết nối các cơ sở giáo dục, nghiên cứu mô hình đào tạo song ngữ giữa trường phổ thông của Hà Nội và Saint Petersburg. Hà Nội hoan nghênh doanh nghiệp Saint Petersburg nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế, xây dựng nhà máy và trung tâm nghiên cứu tại các khu công nghiệp của Thủ đô…

Tiếp đó, tại buổi hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, hai bên tiếp tục trao đổi, thống nhất nhiều định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Bày tỏ cảm ơn Thống đốc Saint Petersburg cùng chính quyền và nhân dân thành phố đã luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định việc quan tâm phát triển, tôn tạo khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg góp phần tạo không gian giao lưu văn hóa, thể hiện tình cảm và sự kính trọng của nhân dân hai nước đối với Người.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng việc ký kết Thỏa thuận hợp tác về đường sắt đô thị tạo cơ sở quan trọng để hai bên xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, tập trung vào tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thiết kế, chế tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Hai thành phố cần sớm nghiên cứu cơ chế thí điểm xây dựng một đoạn tuyến tàu điện ngầm với sự phối hợp của các kỹ sư hai bên; đồng thời khai thác kinh nghiệm, năng lực công nghệ và khả năng sản xuất của các doanh nghiệp Saint Petersburg và Liên bang Nga.

Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác từ khâu quy hoạch, chuẩn bị dự án đến xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống, qua đó từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, công nghệ và nguồn nhân lực phục vụ phát triển đường sắt đô thị của Thủ đô.

Trong lĩnh vực y tế, Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác chuyên sâu, thiết lập kết nối trực tiếp giữa các cơ sở y tế hai thành phố, nhất là trong chuyên ngành ung thư, ung bướu; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y bác sỹ.

Về giáo dục, đào tạo và giao lưu thế hệ trẻ, Hà Nội đề xuất thiết lập quan hệ kết nghĩa, hợp tác trực tiếp giữa Trường Trung học cơ sở Trưng Vương và Trường Phổ thông số 488 của Saint Petersburg. Hai bên thống nhất thúc đẩy trao đổi học sinh, sinh viên tham dự Diễn đàn Thanh niên Nga-Việt năm 2027 và các chương trình giao lưu do Saint Petersburg tổ chức. Hà Nội cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Đại học Sư phạm Quốc gia Nga trong đào tạo tiếng Nga tại Hà Nội, tiếng Việt tại Saint Petersburg và các lĩnh vực công nghệ.

Trong lĩnh vực văn hóa, hai thành phố thống nhất đẩy mạnh giao lưu, tổ chức luân phiên các ngày văn hóa, tuần lễ văn hóa, triển lãm chuyên đề; tăng cường trao đổi các loại hình nghệ thuật, hoạt động giữa hệ thống bảo tàng, nhà hát của hai địa phương. Hai bên cũng mong muốn tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga, phát huy vai trò kết nối và lan tỏa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá cao quyết định của Tổng thống Liên bang Nga về miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông từ tháng 10/2026, coi đây là bước tiến quan trọng, tạo thuận lợi thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa và du lịch giữa hai nước.

Đối với đề xuất đặt tên đường phố Leningrad-Saint Petersburg tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng đây là sáng kiến có ý nghĩa lịch sử, phù hợp với tình cảm hữu nghị giữa hai địa phương. Leningrad là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hai lần đặt chân đến, đồng thời là thành phố anh hùng có vị trí đặc biệt trong tình cảm của nhân dân Việt Nam. Hà Nội sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi tiếp tục trao đổi với phía Saint Petersburg…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và ông Aleksandr Dmitrievich Beglov, Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) ký kết Thỏa thuận hợp tác về đường sắt đô thị giữa Hà Nội và Saint Petersburg. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Một trong những kết quả quan trọng của chuyến thăm là việc hai thành phố ký kết Thỏa thuận hợp tác về đường sắt đô thị, tạo cơ sở thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác chuyên môn trong quy hoạch, phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt đô thị.

Dịp này, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô” cho Thống đốc Alexander Dmitrievich Beglov, ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố.

Trong khuôn khổ ngày làm việc tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Saint Petersburg đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm khu di tích Phủ Chủ tịch, Nhà sàn Bác Hồ; dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (phường Ba Đình).

Chuyến thăm nằm trong chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 của thành phố Hà Nội, nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương, triển khai các nội dung đã thống nhất trong Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và chính quyền thành phố Saint Petersburg ký năm 2025, cùng Bản ghi nhớ giữa Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg ký năm 2026.

Thông qua chuyến thăm, hai bên tiếp tục xác định những lĩnh vực ưu tiên, thúc đẩy cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành chương trình, dự án thiết thực, đặc biệt trong phát triển đường sắt đô thị, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế và giao lưu văn hóa, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Hà Nội và Saint Petersburg, đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga./.

Việt Nam-Nga: Đưa hợp tác giữa Hà Nội và Saint Petersburg đi vào thực chất Đoàn đại biểu HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng lập pháp Saint Petersburg đã ký Bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy kết nối thực chất trong quản lý đô thị, văn hóa, giáo dục, kinh tế số và giao lưu nhân dân.