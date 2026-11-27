Để hoàn thành những phần thi chỉ dài 1-2 phút, các vận động viên đặc biệt phải nỗ lực gấp ba bình thường để hoàn thành thử thách, vượt qua chính mình, truyền đi thông điệp vươn lên trong cuộc sống.

Có một thông điệp nhân văn rất rõ nét được truyền đi ở những sân chơi thể thao dành cho người khiếm thị. Đó là Người khiếm thị: Bất tiện chứ không bất hạnh.

Và thông điệp này càng được thể hiện rõ trong Giải Khiêu vũ thể thao Người khiếm thị quốc gia năm 2026, Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp Liên đoàn Thể dục Việt Nam và nhiều đơn vị đồng tổ chức.

Cuộc thi nhằm hưởng ứng lễ phát động "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên"; hướng tới kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2026) và 31 năm thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam (1995-2026).

Với mỗi vận động viên dancesport khiếm thị, mỗi phần thi chỉ 1-2 phút. Mỗi động tác và bước nhảy có thể còn vụng về, nhưng đó chính là nỗ lực vượt qua chính mình với 300% công sức và nhiệt huyết, mang theo tinh thần lạc quan và giàu cảm hứng./.

Kính thông minh - “đôi mắt số” cho người khiếm thị Camera góc rộng 110 độ của EchoVision giúp thu nhận nhiều hơn khoảng 50% khung cảnh so với các kính thông minh thông thường, giảm nhu cầu xoay đầu liên tục của người dùng.