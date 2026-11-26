Cuối tuần này, guồng quay của bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục sôi động với 7 cặp đấu ở vòng 9 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27, diễn ra trong ba ngày từ 27/11 đến 29/11/2026.

Tâm điểm của ngày khai màn sẽ là màn “thư hùng” trên sân Thiên Trường, nơi đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định (19 điểm) tiếp đón nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội (14 điểm, xếp thứ 4).

Đội bóng thành Nam đang "bay cao" trên đỉnh bảng xếp hạng với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp cùng hàng công ấn tượng với tổng cộng 18 lần "nhả đạn" - những thống số đứng đầu V-League sau 8 vòng đấu.

Trong khi đó, đương kim vô địch Công an Hà Nội dù phải chia sức ở các đấu trường quốc tế nhưng vẫn duy trì một vị trí trong top 4 V-League, với khoảng cách chỉ 5 điểm so với chính Nam Định.

Đáng chú ý, Công an Hà Nội đang "át vía" đội chủ sân Thiên Trường trong những lần đối đầu trực tiếp gần đây. Kể từ khi thăng hạng V-League vào mùa giải 2023, đại diện Thủ đô đã giành đến 5 chiến thắng, hoà 1 và chỉ phải nhận 1 thất bại trước Nam Định.

Thành tích ấn tượng trước đội bóng thành Nam cùng lực lượng được đánh giá là tốt nhất Việt Nam vào thời điểm hiện tại là cơ sở để Công an Hà Nội hướng đến 3 điểm nhằm thu hẹp cách biệt với chính đối thủ.

Ngược lại, Nam Định với điểm tựa sân nhà có thể đưa trận đấu vào một cuộc đua thể lực, nơi Công an Hà Nội sẽ gặp bất lợi khi chỉ có 3 ngày nghỉ sau trận đấu quốc tế hồi giữa tuần.

Công an Hà Nội (áo đỏ) áp đảo Thép Xanh Nam Định trong những lần đối đầu trực tiếp. (Ảnh: VPF)

Một vòng đấu hứa hẹn những diễn biến hấp dẫn ở nhóm dẫn đầu khi hai đội bóng còn lại trong top 4 là Sông Lam Nghệ An (14 điểm, xếp thứ 3) và Ninh Bình (16 điểm, xếp thứ 2) sẽ có màn “đại chiến” trên sân Vinh.

Trải qua 8 vòng đấu, V-League 2026/27 vẫn chưa tìm được đội bóng có thể ngắt mạch bất bại của đội bóng xứ Nghệ (3 thắng, 5 hòa). Trong khi đó, Ninh Bình với chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Đà Nẵng ở vòng trước đã vươn lên nhì bảng và chỉ còn kém ngôi đầu khoảng cách đúng bằng một trận thắng.

Trước đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An hừng hực sức trẻ và đang thăng hoa với hệ thống phòng ngự chặt chẽ, đội bóng Cố đô Ninh Bình nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải “vượt khó” để duy trì vị trí trong cuộc đua vô địch.

Một câu lạc bộ cũng đang nỗ lực trở lại “đường đua” là Hà Nội FC (12 điểm, xếp thứ 7), đội sẽ có tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (14 điểm, xếp thứ 5) tại sân Hàng Đẫy.

Thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell đã tìm lại niềm vui ở vòng trước khi ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trên sân của “tân binh” Đồng Nai. Dù vậy, Hà Tĩnh là một đối thủ “khó chơi” hơn nhiều. Đội bóng Núi Hồng từng gây ấn tượng với chiến thắng 3-1 trên sân Hàng Đẫy trước Thể Công-Viettel ở vòng 3. Đặc biệt, Hà Nội FC sẽ phải đối mặt với “người cũ” Daniel Passira - chân sút đang đạt phong độ cao với 6 bàn thắng sau 8 vòng đấu.

Đại diện còn lại của Thủ đô là Thể Công-Viettel (6 điểm, xếp thứ 12) sẽ có chuyến hành quân đến sân Lạch Tray của chủ nhà Hải Phòng (10 điểm, xếp thứ 8).

Sau khi “thay tướng,” Thể Công vẫn chưa thể “đổi vận” với 3 trận hòa liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong khi đó, ở 2 vòng đấu gần nhất được thi đấu trên sân nhà, Hải Phòng đều có điểm với chiến thắng trước Đồng Nai và trận hòa trước đội có phong độ cao là Sông Lam Nghệ An. Với lợi thế sân nhà, Hải Phòng là đội được đánh giá cao hơn ở cặp đấu này.

Đội cuối bảng Đồng Nai (4 điểm) sẽ có chuyến làm khách đến sân của chủ nhà Thanh Hóa (12 điểm, xếp thứ 6). Lợi thế sân nhà cùng tinh thần lên cao sau chiến thắng đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Kim Young-chul là những yếu tố giúp Thanh Hóa được đánh giá cao hơn ở cặp đấu này. Với đội khách Đồng Nai, 1 điểm ở trận này cũng sẽ mang ý nghĩa quan trọng trong hành trình trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Hai cặp đấu còn lại là những màn so tài giữa các đội đang ở nửa sau của bảng xếp hạng: Công an Thành phố Hồ Chí Minh (10 điểm, xếp thứ 9) trên sân nhà Bình Dương sẽ tiếp đón đội xếp áp chót là Hoàng Anh Gia Lai (6 điểm), trong khi Bắc Ninh (8 điểm, xếp thứ 11) và SHB Đà Nẵng (9 điểm, xếp thứ 10) sẽ có màn đụng độ trên sân Việt Yên./.

Bảng xếp hạng sau vòng 8 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

Vòng 8 V-League: Thể Công tìm đâu ra đường thoát hiểm trước 'hiện tượng' Sông Lam Nghệ An? Tâm điểm của vòng 8 sẽ là màn đại chiến giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhưng có phong độ trái ngược ở mùa giải mới, Thể Công-Viettel trên sân nhà Hàng Đẫy sẽ tiếp đón đội khách Sông Lam Nghệ An.