Qua theo dõi, nghiên cứu và tiếp thu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt tại các địa phương vùng cao, biên giới, bày tỏ sự đồng tình, tâm đắc với những định hướng về xây dựng và phát triển văn hóa.

Từ đặc điểm, điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, các địa phương đang lựa chọn những nội dung phù hợp để vận dụng, trọng tâm là gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, bảo tồn giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, nâng cao đời sống cộng đồng.

Để văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh

Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức cho biết chính quyền và nhân dân xã rất tâm đắc với những định hướng phát triển văn hóa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang được trình diễn tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh lần thứ nhất, góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị di sản truyền thống. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Đây là những định hướng quan trọng, sát thực tiễn địa phương, nhất là yêu cầu phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội.

Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục nghiên cứu, học tập và cụ thể hóa những định hướng phù hợp với thực tiễn địa phương vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng vùng biên giới ngày càng phát triển bền vững.

Lũng Cú có 12 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng với nhiều phong tục, tập quán và giá trị truyền thống đặc sắc. Địa phương chú trọng bảo tồn Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô ở Lô Lô Chải - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; duy trì các sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Giáy ở Ma Lé cùng các nghề thủ công, nghệ thuật dân gian, làn điệu dân ca, dân vũ đặc trưng.

Theo Bí thư Đảng ủy xã, bảo tồn văn hóa phải gắn với phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Lũng Cú định hướng phát triển du lịch xanh, giàu bản sắc, tạo điều kiện để người dân tham gia và hưởng lợi chính đáng, đồng thời bảo vệ giá trị nguyên gốc của di sản.

Qua đó, phát huy văn hóa thành sức mạnh nội sinh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới và thúc đẩy địa phương phát triển bền vững nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa. Phải tôn trọng sáng kiến, tạo điều kiện để người dân phát huy tài năng, tham gia bàn bạc, tổ chức, giám sát hoạt động văn hóa cộng đồng. Quyền sáng tạo, tiếp cận, thụ hưởng văn hóa phải được bảo đảm bằng điều kiện cụ thể, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn, công nhân, trẻ em và người yếu thế.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ: “Cần trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, giữ gìn giá trị gốc của di sản, bảo vệ môi trường sống và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Di sản có sức sống lâu bền khi cộng đồng còn hiểu, còn thực hành, còn thiết tha truyền lại cho con cháu và được hưởng lợi chính đáng từ công sức của mình.”

Ghi nhận sâu sắc những định hướng trên, ông Lý Tiến Công, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải cho rằng đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương có nhiều dân tộc cùng sinh sống, nơi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa trực tiếp gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống.

Từ thực tiễn địa phương, việc bảo tồn văn hóa cần bắt đầu từ chính cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động tham gia, phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín trong gìn giữ tiếng nói, trang phục, phong tục, tập quán và các sinh hoạt văn hóa đặc trưng của dân tộc mình.

Ông Lý Tiến Công khẳng định thời gian tới, Đảng ủy xã Lao Chải sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức để mỗi người dân hiểu rõ giá trị văn hóa của dân tộc mình, tích cực tham gia bảo tồn và trao truyền cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, gắn gìn giữ bản sắc văn hóa với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc và xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển.

Vận dụng vào thực tiễn cơ sở

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang được trình diễn tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh lần thứ nhất, góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị di sản truyền thống. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Đồng Văn là địa bàn có nhiều dân tộc cùng sinh sống, lưu giữ hệ thống di sản văn hóa phong phú, đặc sắc, từ kiến trúc truyền thống, chợ phiên, lễ hội đến nghề thủ công, ẩm thực và phong tục tập quán của đồng bào vùng cao nguyên đá. Cùng với sự phát triển của du lịch, những giá trị văn hóa này ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội, tạo sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn, cho biết sau khi nghe, nghiên cứu và tiếp thu những nội dung trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, địa phương nhận thấy việc vận dụng các định hướng phát triển văn hóa vào thực tiễn cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng.

Qua bài phát biểu, địa phương càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn những giá trị nguyên gốc của di sản; đồng thời phát huy văn hóa trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn cho hay để cụ thể hóa những định hướng đó, Đồng Văn sẽ lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm văn hóa và điều kiện phát triển của địa phương. Cụ thể, chú trọng bảo tồn kiến trúc truyền thống, duy trì các chợ phiên, lễ hội, nghề thủ công, ẩm thực và sinh hoạt văn hóa đặc trưng của các dân tộc; phát huy vai trò của người dân trong gìn giữ, trao truyền các giá trị truyền thống.

Địa phương định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản, bảo vệ cảnh quan, môi trường và không gian văn hóa bản địa; tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động du lịch, phát triển sinh kế và hưởng lợi từ chính những giá trị văn hóa của quê hương.

Từ nhận thức đến hành động cụ thể, các địa phương vùng cao, biên giới Tuyên Quang đang từng bước đưa những định hướng phát triển văn hóa vào thực tiễn, phù hợp đặc điểm từng địa bàn. Qua đó, góp phần gìn giữ bản sắc các dân tộc, phát huy giá trị di sản, nâng cao đời sống nhân dân và tạo động lực cho phát triển bền vững./.

Khơi thông nguồn lực văn hóa, kiến tạo sức mạnh phát triển quốc gia Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất sẽ tạo ra những chuyển biến thiết thực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương và mỗi người dân.