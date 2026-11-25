Tỉnh Đồng Tháp định hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh như du lịch văn hóa, lễ hội, thủ công truyền thống, ẩm thực, gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân nhằm thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Khai thác giá trị từ nông nghiệp, sinh thái và văn hóa

Đồng Tháp hiện có 3 vùng sinh thái tự nhiên (nước ngọt, ngập mặn và ngập phèn), tạo điều kiện hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Tỉnh hiện có hơn 150 điểm du lịch gắn với hoạt động nông nghiệp, cộng đồng, làng nghề và du lịch sinh thái, trải dài từ khu vực biên giới Campuchia đến vùng biển Gò Công; trong đó, 32 điểm được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận theo tiêu chuẩn Luật Du lịch năm 2017.

Đồng Tháp tập trung phát triển các mô hình du lịch gắn với nông nghiệp sạch và sản vật địa phương; đẩy mạnh tuyến du lịch trên sông Tiền, kết nối làng nghề, di tích lịch sử và vườn cây ăn trái, chú trọng khai thác những nét văn hóa truyền thống của vùng quê sông nước, mùa nước nổi thông qua các phiên chợ quê ở Tân Thuận Đông, sắc màu vùng biên ở Hồng Ngự, cù lao Thới Sơn...

Các giá trị kiến trúc nhà cổ và đời sống văn hóa miệt vườn được đưa vào sản phẩm du lịch thông qua những điểm đến như Lễ hội Văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, chùa Kiến An Cung (Sa Đéc).

Nổi bật là Lễ hội Văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 diễn ra từ ngày 18-21/11 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Các hoạt động tập trung giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nhà cổ và nét đẹp miệt vườn; trải nghiệm làng nghề, trưng bày sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, tham quan nhà cổ và chương trình “Đêm nhà cổ lên đèn.”

Lễ hội tái hiện Chợ nổi Cái Bè, phiên chợ quê với chủ đề “Trên bến dưới thuyền” và hoạt động thả đèn hoa đăng trên rạch Bà Hợp trong không gian văn hóa sông nước Nam Bộ, kết nối các giá trị di sản với phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh đất và người Cái Bè và tỉnh Đồng Tháp.

Nhiều lễ hội được khai thác, làm phong phú sản phẩm du lịch như Lễ hội Gò Tháp, Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Lễ hội Trương Định, Lễ hội Văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc góp phần giới thiệu di sản, phong tục, nghệ thuật dân gian và bản sắc văn hóa địa phương.

Tỉnh chú trọng khai thác tiềm năng du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên và phát huy các giá trị truyền thống. Hệ sinh thái vùng Đồng Tháp Mười, Vườn quốc gia Tràm Chim, các khu rừng tràm, đồng sen, vườn cây ăn trái, cù lao và không gian sông nước miệt vườn đang tạo nên nhiều sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn.

Đến cù lao Thới Sơn, du khách có thể tham quan những vườn cây trĩu quả, thưởng thức trà mật ong và nghe đờn ca tài tử. Tại làng cổ Đông Hòa Hiệp, du khách được tìm hiểu nhà cổ Nam Bộ có tuổi đời hàng trăm năm, trải nghiệm nếp sống của người dân miệt vườn.

Vườn quốc gia Tràm Chim (xã Tràm Chim), Khu Ramsar thứ hai của Việt Nam và thứ 2.000 của thế giới thu hút du khách với cảnh quan thiên nhiên, các món ăn dân dã và hoạt động khám phá hệ sinh thái thiên nhiên.

Anh Nguyễn Văn Thanh Sơn, chủ Điểm trà mật ong Kỳ Lân, phường Thới Sơn chia sẻ, lượng khách đến điểm du lịch năm nay tăng khá mạnh. Trung bình mỗi ngày, điểm đón từ 400-500 khách dừng chân, uống trà và mua sắm các sản phẩm từ mật ong, đặc sản trái cây.

Thông qua việc kết nối lễ hội với tham quan di tích lịch sử, làng nghề, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm đời sống cộng đồng, tỉnh từng bước đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách.

Đây cũng là hướng tạo thêm sinh kế cho người dân; đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa và tài nguyên thiên nhiên.

Khách quốc tế thích thú với loài đà điểu đang được nuôi ở Trại rắn Đồng Tâm. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng

Đồng Tháp chú trọng phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng, xem đây là một giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và tạo thêm nguồn thu cho người dân.

Tỉnh hiện có 910 sản phẩm OCOP gắn với đặc sản địa phương và 14 sản phẩm OCOP thuộc nhóm du lịch nông thôn, dịch vụ du lịch cộng đồng, điểm du lịch; có 4 sản phẩm đạt 4 sao và 10 sản phẩm đạt 3 sao.

Các sản phẩm từng bước được quảng bá, trao đổi, mua bán trên nền tảng số và kết nối với hoạt động du lịch. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ các điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP trên Cổng thông tin du lịch tỉnh.

Địa phương hỗ trợ hoàn thiện, nâng cao chất lượng các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn, homestay, farmstay. Các gian hàng OCOP tại điểm du lịch được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, trang trí, trang bị giá kệ, bảng hiệu và các hạng mục cần thiết để trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Tại Điểm trà mật ong Kỳ Lân, phường Thới Sơn, gian hàng OCOP giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương, tạo thêm lựa chọn mua sắm cho du khách sau khi tham quan.

Anh Nguyễn Văn Thanh Sơn, chủ Điểm trà mật ong Kỳ Lân cho biết, nhờ có gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, khách đến tham quan có cơ hội tìm hiểu, mua sắm sản phẩm đặc trưng, góp phần làm phong phú hoạt động trải nghiệm.

Du khách còn tham quan nhà vườn Nam Bộ, tìm hiểu quy trình sản xuất kẹo dừa, khám phá hoạt động nuôi ong lấy mật và mua sắm đặc sản địa phương.

Tại Điểm du lịch nhà cổ Ba Đức, làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè, việc kết hợp tham quan di sản với giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Phan Văn Đức, chủ nhân ngôi nhà cổ chia sẻ, du khách khi đến tham quan thường mua bánh phồng tôm đã được công nhận OCOP 3 sao làm quà, trải nghiệm quy trình sản xuất bánh tại đây.

Điểm du lịch vườn lan Thảo Nguyên ở phường Thới Sơn là điểm du lịch đầu tiên ở phường được chứng nhận OCOP 3 sao. Cơ sở dành không gian trưng bày, quảng bá các sản phẩm OCOP của tỉnh, tạo thêm hoạt động trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế muốn tìm hiểu quy trình trồng nguyên liệu, chế biến và thưởng thức sản vật địa phương.

Anh Lê Hoàng Anh Huy, chủ Điểm du lịch vườn lan Thảo Nguyên chia sẻ, cơ sở chủ động phối hợp với các chủ thể có sản phẩm OCOP để liên kết đưa sản phẩm vào phục vụ du khách, làm phong phú hoạt động du lịch vừa quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.

Bà Hồ Thị Thu Thủy, chủ Điểm tham quan The Mango Trail Farmstay, xã Mỹ Thọ thông tin, du khách yêu thích các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng của vùng đất Đồng Tháp Mười, nhất là thưởng thức các món ăn chế biến từ xoài và ẩm thực truyền thống của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, việc phát triển hệ sinh thái văn hóa, công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa bước đầu đạt một số kết quả đáng ghi nhận.

Tỉnh từng bước khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa đặc trưng để hình thành những sản phẩm văn hóa, du lịch có sức hấp dẫn. Hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương, thông tin đối ngoại và giao lưu văn hóa được tăng cường, góp phần nâng cao vị thế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồng Tháp đón 6,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 3.713 tỷ đồng. Uớc tính đến cuối năm 2026, Đồng Tháp đón 8 triệu lượt khách, trong đó có 870.000 lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 4.800 tỷ đồng.

Việc gắn kết các giá trị văn hóa, tài nguyên sinh thái, sản phẩm nông nghiệp và OCOP với du lịch cộng đồng đang mở ra hướng phát triển mới cho Đồng Tháp, tạo thêm sản phẩm và sức hấp dẫn cho điểm đến, góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương./.

Cà Mau phát triển mô hình du lịch cộng đồng trong vuông tôm Từ những vuông tôm truyền thống, người dân Đất Mũi đang từng bước hình thành một cách làm kinh tế mới, trong đó sản xuất nông nghiệp, dịch vụ du lịch và bảo tồn thiên nhiên cùng bổ trợ cho nhau.