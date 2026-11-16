Khai mở dư địa du lịch cộng đồng từ tài nguyên miệt vườn sông nước miền Tây

Ở Cần Thơ, dòng sông gắn với bao nếp sinh hoạt, làm ăn của người dân: ghe thuyền chở trái cây, những phiên chợ nổi từ sớm tinh mơ, món bánh dân gian và tiếng đờn ca tài tử trong những buổi gặp gỡ trên sông. Đó vừa là những lát cắt đẹp làm nên nét riêng của vùng đất Tây Đô, vừa là nguồn tài nguyên để phát triển du lịch.

Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Cần Thơ - Khúc giao hòa sông nước” (từ ngày 30/12/2026-4/1/2027), tiếp tục khai thác mạch văn hóa ấy. Bên cạnh các hoạt động trình diễn, lễ hội dành không gian cho ẩm thực, trái cây, sản vật địa phương, trải nghiệm trên sông và quảng bá du lịch nông nghiệp. Từ đây, bài toán phát triển du lịch không chỉ dừng ở thu hút khách đến với lễ hội, mà còn là cách kết nối những điểm đến, sản phẩm vốn có của Cần Thơ.

Đẩy mạnh sản phẩm du lịch sông nước

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 30/12 tại khu vực rạch Khai Luông, với sân khấu nổi và chương trình nghệ thuật gồm ba chương: “Khúc giao hòa nguồn cội,” “Khúc giao hòa bản sắc” và “Khúc giao hòa kiến tạo.” Các công nghệ trình diễn như laser, nhạc nước, drone light, flyboard được kết hợp nhằm kể câu chuyện văn hóa sông nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Trong sáu ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách còn có thể tìm hiểu nông cụ, ngư cụ truyền thống; thưởng thức, mua bán bánh dân gian, trái cây, đặc sản vùng miền và ẩm thực trên ghe, thuyền. Các hoạt động thể thao dưới nước như đua thuyền buồm, thuyền ván SUP, thuyền mô hình, ghe Ngo mini, vỏ lãi composite cùng những trải nghiệm trên sông tạo thêm không khí cho không gian lễ hội.

Một số hoạt động hướng về đời sống cộng đồng cũng được tổ chức như Ngày hội cộng đồng “Sống cùng dòng sông,” Ngày hội duyên dáng áo bà ba tại chợ nổi Cái Răng và chương trình giáo dục-trải nghiệm “Bảo vệ dòng sông xanh.” Cùng với đó là Hội chợ thương mại thành phố Cần Thơ năm 2026, chương trình kết nối doanh nghiệp du lịch, hội thảo định hướng phát triển du lịch nông nghiệp và không gian quảng bá du lịch các địa phương.

Những hoạt động này tạo cơ hội để du khách tiếp cận văn hóa sông nước qua nhiều hình thức, từ thưởng thức món ăn, tìm hiểu công cụ lao động đến tham gia các hoạt động trên mặt nước.

Du khách trải nghiệm làm bánh tráng ở Cần Thơ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Cần Thơ không chỉ nằm ở những ngày hội. Rời khu vực trung tâm, du khách còn có thể tìm thấy một không gian khác của miền Tây trong những vườn cây trĩu quả, bè cá, làng nghề và nếp sinh hoạt thường ngày của cư dân miệt vườn.

Liên kết để tạo sức bật miệt vườn

Cồn Sơn là một trong những nơi cho thấy rõ khả năng kết hợp sản xuất nông nghiệp với hoạt động du lịch. Tại đây, các hộ dân đón khách tham quan bè cá, vườn cây, trải nghiệm làm bánh, hái trái, câu cá, tát mương bắt cá và tìm hiểu cách chăm sóc, nuôi trồng. Mỗi hộ có một thế mạnh riêng, cùng tham gia tạo nên hành trình khám phá đời sống miệt vườn.

Ở Phong Điền, những vườn dâu Hạ Châu, sầu riêng, nhãn Ido, vú sữa cũng là nguồn tài nguyên để phát triển các trải nghiệm gắn với mùa vụ. Du khách có thể tham quan vườn, tìm hiểu công việc của nhà nông, thưởng thức trái cây tại chỗ. Một số mô hình còn kết hợp các hoạt động như dỡ chà bắt cá, thu hoạch lúa, hái bắp, trồng rau và chế biến món ăn từ nguyên liệu tại vườn.

Bên cạnh vườn cây trái, làng nghề truyền thống cũng góp phần làm phong phú hành trình. Du khách có thể tìm hiểu nghề làm bánh hỏi mặt võng ở cơ sở Út Dzách, làng bánh tráng Thuận Hưng, làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ hay nghề đan lưới Thơm Rơm.

Những công việc vốn quen thuộc trong đời sống người dân, khi được tổ chức thành hoạt động trải nghiệm, giúp du khách hiểu hơn về kỹ năng lao động, tập quán sinh hoạt và văn hóa ẩm thực địa phương.

Đặc sản bún mắm miền Tây. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Với những mô hình như Cồn Sơn, vai trò của cộng đồng ngoài việc cung cấp dịch vụ, người dân còn trực tiếp giới thiệu vườn cây, bè cá, món ăn và câu chuyện của vùng đất mình sinh sống.

Trong chuyến khảo sát mô hình du lịch nông nghiệp tại Cồn Sơn, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Trần Văn Huyến đánh giá cao nỗ lực, sáng tạo của người dân trong phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp gắn với cộng đồng; đồng thời xác định đây là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững của thành phố.

Thực tế tại Cồn Sơn cũng cho thấy những khó khăn cần được tháo gỡ để mô hình phát triển ổn định, như hạ tầng giao thông, bến bãi, nhân lực, chuyển đổi đất nông nghiệp, diện tích mặt nước phục vụ dịch vụ du lịch và xử lý rác thải. Đây đều là những vấn đề cần sự vào cuộc của các ngành chức năng, thay vì chỉ trông chờ vào nỗ lực riêng của từng hộ dân.

Kết nối sản phẩm, mở rộng chuỗi giá trị

Từ vườn cây, làng nghề đến các hoạt động trên sông, Cần Thơ có nhiều chất liệu để tạo nên những hành trình du lịch đa dạng. Điều cần thiết là các điểm đến không hoạt động rời rạc, mà được kết nối thành tour tuyến có lịch trình hợp lý, dịch vụ đồng bộ và đủ sức giữ chân du khách.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, Tiến sỹ Trần Hữu Hiệp, cho rằng Cần Thơ không thiếu tài nguyên, nhưng những tài nguyên ấy chưa được “đóng gói” thành sản phẩm có sức cạnh tranh và chưa có cơ chế đủ mạnh để doanh nghiệp, địa phương cùng chia sẻ thị trường. Ông nhấn mạnh: “Du lịch trước hết là ngành kinh tế của chuỗi giá trị, không phải của từng điểm đến riêng lẻ.”

Theo vị chuyên gia này, thành phố cần chuyển từ tư duy quản lý điểm đến sang quản trị hệ sinh thái du lịch, với sự liên kết thực chất giữa chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và các địa phương trong vùng. Cùng với kết nối giao thông, hạ tầng và dịch vụ, việc tổ chức các sản phẩm có khả năng giữ khách dài ngày, tăng mức chi tiêu cũng là yêu cầu quan trọng.

﻿ ﻿ ﻿ Du khách trải nghiệm đặc sản miệt vườn sông nước miền Tây. (Ảnh: TTXVN)

Đây cũng là hướng đi để những hoạt động quảng bá trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ có thể tạo hiệu quả lâu dài hơn. Khi doanh nghiệp lữ hành tìm được sản phẩm phù hợp để đưa vào tour, khi các điểm du lịch cộng đồng có thêm cơ hội đón khách và người dân có thể bán sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công ngay trong hành trình trải nghiệm, giá trị của lễ hội sẽ không chỉ nằm trong thời gian tổ chức.

Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn cũng phù hợp với định hướng khai thác kinh tế đa giá trị được nêu trong Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời gắn với yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết 26-NQ/TW.

Với Cần Thơ, dòng sông, vườn cây, làng nghề và văn hóa bản địa không phải những tài nguyên tách biệt. Khi được kết nối bằng sản phẩm cụ thể và sự tham gia của cộng đồng, những giá trị ấy có thể tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến, đồng thời mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân./.

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