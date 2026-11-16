Lễ diễu hành truyền thống chào đón tân Thị trưởng Khu Tài chính London

Ba thế kỷ lắng đọng trong vườn cổ Chiswick House ở thủ đô London
Giữa lòng thủ đô London của nước Anh, vườn cổ Chiswick House đang ngập trong sắc Thu với những tán cổ thụ hàng trăm năm tuổi ngả vàng, soi bóng xuống mặt hồ.
Lễ diễu hành Thị trưởng Khu Tài chính London (Lord Mayor's Show) diễn ra ngày 14/11/2026 tại London (Anh), đánh dấu sự kiện ông Bronek Masojada nhậm chức Thị trưởng thứ 698 của Khu Tài chính London.
Tiếp tục chương trình Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia, sáng 16/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị.
Sáng 16/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29.
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), sáng 16/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ăn sáng và làm việc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Khi những cánh đồng miền Tây ngập tràn nước nổi, cũng là lúc người dân nhiều vùng quê ở Cần Thơ bắt đầu vào mùa đẩy côn bắt cá - cách đánh bắt độc đáo, đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm và sức lực.
Bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, chiều 15/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo.
Bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, chiều 15/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Benin Romuald Wadagni, Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova.
Chiều 15/11/2026, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech).
Chiều 15/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên Đối thoại của Lãnh đạo Cấp cao ASEAN với Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA).
Chiều 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Maroc Fatima Ezzahra El Mansouri.
Chiều 15/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49.
Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines, chiều 15/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Canada Mark Carney.
Sáng 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi.
Sáng 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis.
Sáng 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Romania Nicusor Dan.
Sáng 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye.
Sáng 15/11/2026, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 - 17/11/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.
Sáng 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Sáng 15/11/2026, tại thủ đô Manila (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49.
Sáng 15/11/2026, tại thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.
Sáng 15/11/2026, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón chính thức Trưởng đoàn các nước dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.
Sáng 15/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, tại thủ đô Manila, Cộng hòa Philippines.
Cảnh sắc thiên nhiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc) những ngày chớm Đông toát lên vẻ đẹp yên bình. Những gam màu chuyển mùa dịu nhẹ tạo nên nét quyến rũ đặc trưng của thành phố trong tiết trời se lạnh.
Gần 30 năm tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương - APEC (15/11/1998-15/11/2026), từ một thành viên mới gia nhập, Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, chủ động đối với Diễn đàn.
Sau cơn mưa, Ô Trấn như trút bỏ vẻ rực rỡ, sống động và nhộn nhịp của những ngày nắng, để lộ ra cốt cách chân thực nhất của một thị trấn sông nước vùng Giang Nam.
Chiều 14/11/2026, tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
Chiều 14/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN-BIS).
Trong chương trình tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, chiều 14/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
"Chạm Đồng Xuân" - triển lãm sắp đặt mới trong không gian chợ Đồng Xuân đang là điểm nhấn đa giác quan mới, nổi bật là thị giác, tạo thêm điểm dừng chân cho du khách quốc tế ghé thăm vùng lõi Thủ đô.
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia, chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia từ ngày 14-16/11.
Chiều 14/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ 14-17/11.