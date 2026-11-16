Lễ diễu hành truyền thống chào đón tân Thị trưởng Khu Tài chính London

Chiều 14/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ 14-17/11.