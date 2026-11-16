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Lễ diễu hành truyền thống chào đón tân Thị trưởng Khu Tài chính London

Lễ diễu hành Thị trưởng Khu Tài chính London (Lord Mayor's Show) diễn ra ngày 14/11/2026 tại London (Anh), đánh dấu sự kiện ông Bronek Masojada nhậm chức Thị trưởng thứ 698 của Khu Tài chính London.

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Lễ diễu hành chào đón tân Thị trưởng Khu Tài chính London, Anh ngày 14/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
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Đây là hoạt động thường niên có lịch sử từ năm 1215. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
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Cuộc diễu hành năm nay có khoảng 6.500 người tham gia, 250 con ngựa và hơn 50 xe hoa trang trí, đi qua quãng đường dài khoảng 4,6 km trong khu vực trung tâm tài chính của thủ đô London. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
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Ông Bronek Masojada tại lễ diễu hành Thị trưởng Khu Tài chính London, Anh ngày 14/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
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Ông Bronek Masojada tại lễ diễu hành Thị trưởng Khu Tài chính London, Anh ngày 14/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
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Lễ diễu hành chào đón tân Thị trưởng Khu Tài chính London, Anh ngày 14/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
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Lễ diễu hành chào đón tân Thị trưởng Khu Tài chính London, Anh ngày 14/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
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Lễ diễu hành chào đón tân Thị trưởng Khu Tài chính London, Anh ngày 14/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
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Lễ diễu hành chào đón tân Thị trưởng Khu Tài chính London, Anh ngày 14/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thị trưởng Khu Tài chính London #Lễ diễu hành Anh
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