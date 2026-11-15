Tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam-Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, trong xu hướng khám phá những vùng đất mới, bên cạnh các điểm đến quen thuộc ở châu Á và châu Âu, Algeria - quốc gia có diện tích lớn nhất châu Phi, nằm bên bờ Địa Trung Hải - đang dần trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với những du khách Việt Nam yêu thích trải nghiệm khác biệt.

Mặc dù cách khá xa Việt Nam và chưa có đường bay thẳng, song nhiều nhóm du khách Việt Nam vẫn vượt qua hai chặng bay với tổng thời gian hơn 17 tiếng để tới đất nước Bắc Phi này bởi Algeria có một sức hấp dẫn riêng: những thành phố ven biển mang đậm dấu ấn Địa Trung Hải, các công trình kiến trúc Hồi giáo cổ kính, di tích La Mã có niên đại hàng nghìn năm, những ốc đảo xanh giữa sa mạc Sahara rộng lớn, cuộc sống sinh động của người dân địa phương và cả những tình cảm hết sức đặc biệt mà người dân nơi đây dành cho con người Việt Nam.

Một trong những điểm đến đầu tiên của du khách Việt ở thủ đô Algiers là không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algeria - một địa chỉ mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và là biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Nhóm du khách Việt chụp ảnh lưu niệm trước tượng Bác trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Tại bia tưởng niệm Bác bên Đại lộ Hồ Chí Minh, cô Ngô Thị Hồng Loan, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh trong đoàn khách do Công ty AVA Travel đưa sang cho biết cô rất vui và cảm động khi được tới thăm địa điểm này. Đến đây, cô cũng như các du khách khác trong đoàn đã thấy được sự tôn trọng, tình cảm sâu đậm cũng như sự ngưỡng mộ mà người dân Algeria dành cho Bác.

Việc hỗ trợ các đoàn khách Việt Nam đến thăm địa điểm này là một trong những hoạt động cụ thể của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria nhằm duy trì, gìn giữ và phát huy Không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algeria.

Đại sứ quán mong muốn nơi đây không chỉ là điểm đến của các đoàn công tác, mà còn là địa chỉ để cộng đồng người Việt Nam, du khách Việt Nam và bạn bè Algeria tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lịch sử quan hệ Việt Nam - Algeria.

Một điểm tham quan đáng chú ý khác là Casbah - khu phố cổ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1992. Đây là một quần thể đô thị lịch sử với những con ngõ nhỏ quanh co, nhà ở truyền thống, cung điện và các công trình tôn giáo, phản ánh nhiều lớp lịch sử và văn hóa của Algeria.

Dạo bước trong Casbah, du khách có thể cảm nhận rõ nét nhịp sống địa phương, khám phá những cửa hàng thủ công truyền thống và tìm hiểu dấu ấn của một thành phố từng giữ vị trí quan trọng trong lịch sử Địa Trung Hải.

Không chỉ có Casbah, những người yêu thích lịch sử có thể tới chiêm ngưỡng Timgad, thành phố La Mã cổ đại được xây dựng dưới thời Hoàng đế Trajan vào cuối thế kỷ I.

Cũng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, Timgad còn lưu giữ khá nguyên vẹn dấu tích của một đô thị La Mã với các con đường vuông góc, quảng trường, nhà hát, đền thờ và cổng vòm chiến thắng. Những dấu tích trải rộng giữa khung cảnh núi non tạo nên một không gian đặc biệt, giúp du khách hình dung về đời sống đô thị cách đây gần 2.000 năm.

Bên cạnh Timgad, Djemila và Tipasa cũng là những địa điểm có giá trị lịch sử và khảo cổ nổi bật. Nếu Djemila gây ấn tượng bởi những công trình La Mã nằm giữa địa hình đồi núi, thì Tipasa hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa di tích cổ đại, biển xanh và những hàng thông ven bờ Địa Trung Hải.

Nếu các thành phố ven biển và di tích lịch sử mang đến cái nhìn về một Algeria giàu truyền thống, thì sa mạc Sahara lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Algeria sở hữu phần lớn diện tích nằm trong Sahara, với những đồi cát rộng lớn, núi đá kỳ vĩ, thung lũng khô cằn và các ốc đảo xanh. Đối với du khách Việt Nam, đây có thể là trải nghiệm đặc biệt bởi cảnh quan sa mạc Sahara khác biệt rõ rệt với những vùng địa hình quen thuộc.

Ngoài công ty AVA Travel, một số doanh nghiệp lữ hành khác của Việt Nam như Migola Travel và VGC Travel cũng đang khai thác thị trường du lịch mới mẻ và đầy tiềm năng này. Theo anh Trần Hữu Duy, hướng dẫn viên du lịch Công ty AVA Travel, Algeria có nhiều triển vọng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách yêu thích khám phá văn hóa, lịch sử và những thị trường du lịch mới lạ, ít phổ biến.

Tuy nhiên, việc khai thác thị trường này hiện vẫn gặp một số khó khăn, trước hết là thông tin về du lịch Algeria tại Việt Nam còn hạn chế, kết nối hàng không chưa thuận tiện và chi phí tour tương đối cao. Bên cạnh đó, doanh nghiệp lữ hành Việt Nam hiện chủ yếu phải thông qua các đơn vị trung gian để hợp tác với đối tác Algeria do quan hệ kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước còn ít. Theo anh, khi lượng khách Việt Nam đến Algeria tăng lên và hình ảnh đất nước này được quảng bá rộng rãi hơn, các doanh nghiệp hai bên sẽ có thêm cơ hội hợp tác trực tiếp, qua đó giảm chi phí và giúp tour đến Algeria dễ tiếp cận hơn với du khách Việt Nam.

Đánh giá về các đối tác Algeria, anh Trần Hữu Duy ghi nhận công tác tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách tại Algeria được thực hiện chu đáo, chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên địa phương thân thiện, nhiệt tình; các khâu chuẩn bị trước chuyến đi, bố trí hướng dẫn viên, chăm sóc đoàn và thủ tục nhập cảnh tại sân bay đều diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Với những lợi thế về lịch sử, văn hóa, cảnh quan và sự đa dạng trải nghiệm, anh cho rằng Algeria có tiềm năng cạnh tranh với những điểm đến quen thuộc tại Bắc Phi như Maroc và Ai Cập, đồng thời có khả năng thu hút ngày càng nhiều du khách Việt Nam trong thời gian tới.

Còn theo cô Ngô Thị Hồng Loan, châu Phi luôn là khu vực có sức hấp dẫn đặc biệt bởi sự phong phú về văn hóa, bản sắc dân tộc và tài nguyên thiên nhiên. Từng đến Nam Phi cách đây 20 năm, sau đó khám phá Tanzania và Maroc, cô mong muốn tiếp tục tìm hiểu Algeria để hiểu rõ hơn sự giao thoa giữa văn hóa bản địa và ảnh hưởng của phương Tây, cũng như cách người dân nơi đây gìn giữ các di sản truyền thống.

Cô cho biết đã ấp ủ dự định đến Algeria từ khoảng 3 năm trước nhưng chưa có điều kiện thực hiện do việc tổ chức các chuyến đi đến châu Phi còn nhiều khó khăn. Vì vậy, chuyến đi lần này là cơ hội để cô trực tiếp khám phá đất nước Bắc Phi này.

Ấn tượng ban đầu của cô là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và những dấu ấn văn hóa truyền thống, thể hiện rõ qua các chi tiết trang trí cửa và gốm sứ mang đậm bản sắc địa phương tại khu phố cổ. Bên cạnh giá trị văn hóa, cô đặc biệt quan tâm đến cảnh quan thiên nhiên, môi trường biển Địa Trung Hải và cách người dân Algeria trân trọng, bảo tồn thiên nhiên.

Dù châu Phi đôi khi gắn với những thông tin khiến du khách e ngại, song đây thực sự là vùng đất chứa đựng những tầng trầm tích văn hóa lâu đời, sâu sắc và độc đáo. Vượt qua những trở ngại ban đầu để đến với châu Phi, du khách sẽ có cơ hội khám phá nhiều giá trị bản địa đáng quý và những nét tương đồng văn hóa thú vị.

Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long tiếp đón nhóm du khách Việt. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Để khai thác tiềm năng cũng như phát triển du lịch giữa hai nước, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long cho rằng những nỗ lực tiên phong như của AVA Travel có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa hình ảnh Algeria đến gần hơn với người dân Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội để du khách hai nước tìm hiểu đất nước, văn hóa và con người của nhau.

Đại sứ nhấn mạnh, việc phát triển các hoạt động du lịch hai chiều không chỉ mang lại cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp lữ hành, mà còn là một kênh thiết thực để tăng cường hiểu biết, tình cảm và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trên cơ sở quan hệ Việt Nam - Algeria được nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2025, Đại sứ quán mong muốn các doanh nghiệp hai nước tiếp tục quan tâm, nghiên cứu và khai thác tiềm năng thị trường của nhau; không chỉ đưa khách Việt Nam đến Algeria mà còn từng bước xây dựng các chương trình, sản phẩm phù hợp để thu hút thêm khách du lịch Algeria đến Việt Nam.

Đại sứ quán khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong việc tìm hiểu thị trường, kết nối với các đối tác sở tại và cung cấp thông tin cần thiết, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình./.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch tắm khoáng nóng với Algeria Đại sứ Vũ Duy Long mời đại diện Bộ Du lịch và Thủ công mỹ nghệ, các hiệp hội và doanh nghiệp Algeria sang thăm Việt Nam để trực tiếp khảo sát và trải nghiệm thực tế các mô hình Onsen khoáng nóng.