Mở rộng không gian du lịch, khai thác tiềm năng vịnh Bái Tử Long

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hệ sinh thái biển đảo đa dạng cùng những giá trị văn hóa đặc sắc, vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ với nhiều sản phẩm du lịch mới.

Việc đưa vào khai thác các tuyến du lịch nghỉ đêm, đồng thời tăng cường kết nối với vịnh Hạ Long và những điểm đến lân cận đang từng bước mở rộng không gian trải nghiệm, tạo thêm động lực cho du lịch biển đảo Quảng Ninh phát triển theo hướng chất lượng và bền vững.

Đầu tháng 11 vừa qua, tại Bến cảng cao cấp Ao Tiên, đặc khu Vân Đồn, hãng tàu Oris Cruise đã đón đoàn hơn 20 du khách châu Âu đầu tiên trải nghiệm tuyến du lịch nghỉ đêm trên vịnh Bái Tử Long. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong khai thác tiềm năng du lịch của vùng vịnh, đồng thời bổ sung sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng trên biển, hướng tới thu hút phân khúc khách quốc tế có nhu cầu trải nghiệm thiên nhiên và khám phá văn hóa bản địa.

Trong hành trình 2 ngày 1 đêm, du khách được khám phá cảnh quan biển đảo Vân Đồn, tham quan hang Nhà Trò, hang Long Vân, làng chài Lão Vọng và một số địa điểm thuộc Vườn quốc gia Bái Tử Long. Không chỉ được tận hưởng không gian nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, du khách còn có cơ hội tìm hiểu hệ sinh thái biển đảo và cuộc sống của người dân địa phương.

Hang Thiên Cảnh Sơn nằm trên vịnh Bái Tử Long thuộc khu bảo tồn Cống Đỏ, đây là một điểm tham quan thú vị với du khách Việt Nam cũng như khách nước ngoài nhờ vẻ đẹp tự nhiên, các thạch nhũ đá vôi nguyên sơ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Theo định hướng phát triển sản phẩm, các hành trình 2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm sẽ tập trung vào nghỉ dưỡng, khám phá cảnh quan, chèo kayak, tìm hiểu hệ sinh thái và trải nghiệm đời sống ngư dân. Đây là hướng đi phù hợp với xu hướng du lịch sinh thái, du lịch có trách nhiệm, trong đó chất lượng trải nghiệm được đặt lên hàng đầu. Các hoạt động khai thác cũng được định hướng gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, hạn chế tác động đến hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Bến cảng cao cấp Ao Tiên đang từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ hoạt động đón khách nghỉ đêm. Ông Tạ Đức Quyền, Giám đốc điều hành Bến cảng cao cấp Ao Tiên, cho biết đơn vị đang xây dựng khu vực chuyên biệt với cơ sở vật chất đồng bộ, đồng thời làm việc với các đội tàu để mở rộng hoạt động. Dự kiến đến năm 2027, cảng sẽ đón khoảng 100 tàu nghỉ đêm, tạo thêm lựa chọn cho du khách và thúc đẩy các dịch vụ du lịch đi kèm.

Tiềm năng của Bái Tử Long còn được củng cố bởi sự ghi nhận từ các tổ chức quốc tế. Tháng 3/2026, tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) đã xếp vịnh Bái Tử Long vào top 3 danh sách “7 kỳ quan Đông Nam Á 2026." Sự ghi nhận này góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến, tạo điều kiện để Quảng Ninh đẩy mạnh quảng bá, định vị Bái Tử Long là vùng du lịch biển đảo có thế mạnh về nghỉ dưỡng, khám phá và sinh thái.

Cùng với tài nguyên thiên nhiên, hệ thống giao thông đường bộ, đường biển và đường hàng không ngày càng thuận lợi cũng là điều kiện quan trọng để mở rộng thị trường khách. Hệ thống cơ sở lưu trú trong khu vực từng bước được bổ sung với những dự án như Wyndham Sonasea Vân Đồn, Angsana Quan Lạn và khu Ao Tiên có quy mô hơn 1.000 phòng. Đây là nền tảng để phát triển các sản phẩm đa dạng, từ tham quan, tắm biển, chèo thuyền, dù lượn, câu cá giải trí đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm sinh thái. Bên cạnh đó, Tập đoàn Everland đã đầu tư tàu du lịch tuyến trong ngày, đưa hàng nghìn lượt khách tham quan vùng vịnh, góp phần gia tăng sức hút của điểm đến.

Một trong những bước tiến quan trọng trong khai thác du lịch Bái Tử Long là việc từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý và tổ chức không gian hoạt động. Năm 2024, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND công bố 21 hành trình tham quan, du lịch, trong đó có 8 hành trình trên vịnh Hạ Long, 10 hành trình trên vịnh Bái Tử Long và 3 hành trình kết nối hai vùng vịnh. Việc xác lập các hành trình tạo cơ sở để doanh nghiệp chủ động xây dựng sản phẩm, mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng cường liên kết giữa các điểm đến.

Đáng chú ý, ngày 31/7/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2778/QĐ-UBND phê duyệt Đề án bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị Di sản thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử, gắn kết với vịnh Bái Tử Long. Đề án hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng biển đảo, hình thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao, có tầm vóc khu vực và quốc tế. Đây cũng là định hướng quan trọng để kết nối các không gian du lịch, tạo nên chuỗi trải nghiệm đa dạng thay vì phát triển các điểm đến riêng lẻ.

Dù có nhiều lợi thế, phát triển du lịch Bái Tử Long vẫn đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn tài nguyên. Việc gia tăng số lượng tàu, lượng khách và các hoạt động dịch vụ cần được kiểm soát phù hợp với sức chịu tải của môi trường, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, cảnh quan và hệ sinh thái biển đảo. Đồng thời, quá trình khai thác cần gắn với bảo đảm sinh kế cho cộng đồng dân cư địa phương, tạo sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm bảo tồn.

Với những lợi thế sẵn có cùng định hướng phát triển và liên kết ngày càng rõ nét, Bái Tử Long đang từng bước mở rộng vai trò trên bản đồ du lịch Quảng Ninh. Việc kết nối với vịnh Hạ Long, Yên Tử và các điểm đến khác không chỉ tạo không gian du lịch liên hoàn, kéo dài thời gian lưu trú mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của toàn tỉnh. Khai thác đi đôi với bảo tồn sẽ là nền tảng để vùng vịnh phát huy giá trị tự nhiên, văn hóa, trở thành điểm đến hấp dẫn và phát triển bền vững trong thời gian tới./.

Vịnh Bái Tử Long được tạp chí Mỹ vinh danh là “kỳ quan của Đông Nam Á” Việt Nam góp mặt ở vị trí thứ 3 trong danh sách 7 kỳ quan bậc nhất ở Đông Nam Á, với vịnh Bái Tử Long của tỉnh Quảng Ninh - điểm đến vẫn lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ và không gian yên bình hiếm có.