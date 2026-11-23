Các làng nghề Việt Nam được kỳ vọng sẽ vừa trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa, vừa là điểm đến du lịch và tạo dựng những thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Hiện nay, các làng nghề tại Hà Nội đang có sự đóng góp tích cực vào tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố.

Theo thống kê, trong khoảng 5.400 làng nghề và làng có nghề trên cả nước, riêng Hà Nội có hơn 1.300 làng nghề và làng có nghề, với doanh thu khoảng 24.000 tỷ đồng mỗi năm.

Báo Điện tử VietnamPlus tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề: Bảo tồn và phát triển làng nghề phù hợp với với điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa địa phương, với sự hiện diện của Nhà giáo Ưu tú Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, để lắng nghe ý kiến của chuyên gia về vấn đề bảo tồn và phát triển bền vững kinh tế làng nghề.

Hướng tới giai đoạn 2030-2045, các làng nghề Việt Nam được kỳ vọng sẽ vừa trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa, vừa là điểm đến du lịch và tạo dựng những thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đóng góp tích cực vào kinh tế địa phương./.

Sứ mệnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc quê hương Khi người nước ngoài thấu hiểu nguồn gốc của một món ăn, lịch sử tồn tại của một làng nghề hay lý do gìn giữ một phong tục, sự kết nối của họ với đất nước Việt Nam sẽ trở nên bền chặt và sâu sắc hơn.