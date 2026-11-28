Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ (28/11/1926-28/11/2026), ngày 28/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình “Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ” để tôn vinh một trong những cây bút tiêu biểu nhất của văn học thiếu nhi Việt Nam.

Nhà thơ Phạm Hổ sinh ngày 28/11/1926 tại An Nhơn, Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), mất ngày 4/5/2007 tại Hà Nội. Ông sáng tác nhiều thể loại từ thơ, văn, kịch, đến dịch thuật và vẽ tranh… cho cả người lớn và trẻ em, nhưng nổi tiếng nhất là những sáng tác dành cho trẻ em.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn chương, nhà thơ Phạm Hổ sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Trong kháng chiến (1946-1954), tại Liên khu V, ông học lớp Hội họa do họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung phụ trách, sau đó tham gia thực hiện loại sách "Hoa kháng chiến" dành cho thiếu nhi. Cũng tại đây bài thơ “Chú bò tìm bạn” nổi tiếng của ông ra đời.

Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng Vũ Quỳnh Liên phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Sau năm 1954, ông tập kết ra Bắc, tiếp tục hoạt động văn học nghệ thuật và là một trong 12 thành viên sáng lập Nhà xuất bản Kim Đồng (6/1957). Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong đời sống văn học như Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam.

Trong sự nghiệp sáng tác kéo dài hơn nửa thế kỷ, tác giả Phạm Hổ để lại một di sản văn học thiếu nhi phong phú với hàng chục tập thơ, tập truyện, kịch bản sân khấu và phim hoạt hình. Nhiều tác phẩm của ông như "Chú bò tìm bạn," "Mười quả trứng tròn," "Chuyện hoa chuyện quả," "Nàng tiên nhỏ thành Ốc"… đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam.

Bên cạnh sáng tác, nhà thơ Phạm Hổ dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của nền văn học thiếu nhi Việt Nam, tích cực bồi dưỡng, khuyến khích các cây bút trẻ. Những đóng góp của ông đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng văn học, nghệ thuật, tiêu biểu là Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001.

Thơ và truyện Phạm Hổ có sức hấp dẫn riêng bởi ngôn ngữ giản dị, trong sáng, giàu nhạc điệu và tràn đầy sự hồn nhiên. (Ảnh: NXB)

Bạn đọc sẽ được tham quan trưng bày sách của nhà thơ Phạm Hổ từ những ngày đầu sáng tác được gia đình và bạn đọc yêu quý sưu tầm, gìn giữ.

Nhà thơ Phạm Hổ đã dành trọn cuộc đời sáng tác để làm bạn với trẻ thơ. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông là cơ hội để bạn đọc hôm nay khám phá, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và thế giới văn chương Phạm Hổ, đồng thời khẳng định giá trị nghệ thuật vượt thời gian của những bài thơ, câu chuyện đã gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ./.

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