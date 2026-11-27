Chiều ngày 27/11, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Anteo Edizioni và Trung tâm Nghiên cứu CeSEM (Cộng hòa Italy) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Truyền thông, báo chí và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Italy trong kỷ nguyên số” tại Hội trường C của Học viện (số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hội thảo là diễn đàn học thuật nhằm tăng cường trao đổi khoa học, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, cơ quan báo chí và xuất bản của Việt Nam và Cộng hòa Italy trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.

Chủ trì Hội thảo có PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Phó giáo sư-Tiến sỹ Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ quan báo chí, xuất bản cùng các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, học viên và sinh viên.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam và Italy trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nghiên cứu, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và giao lưu văn hóa giữa hai nước trong kỷ nguyên số. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 70 bài tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, nhà báo và giảng viên đến từ Việt Nam và Cộng hòa Italy.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh vai trò của báo chí, truyền thông và giao lưu văn hóa trong kết nối tri thức, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và bồi đắp nền tảng cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy. Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Học viện với Trung tâm Nghiên cứu CeSEM và Nhà xuất bản Anteo Edizioni, tạo cơ hội để các nhà khoa học hai nước chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong bối cảnh chuyển đổi số.

PGS-TS Nguyễn Thị Trường Giang phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS-TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Báo chí và Tuyên truyền gợi mở ba nhóm vấn đề trọng tâm: Vai trò của báo chí và truyền thông trong phát triển quan hệ Việt Nam - Italy; giao lưu văn hóa và quảng bá giá trị văn hóa hai nước trong kỷ nguyên số; những vấn đề đặt ra từ sự phát triển của công nghệ số, Trí tuệ nhân tạo và triển vọng hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo, truyền thông, xuất bản. Báo cáo đề dẫn chú trọng mối quan hệ giữa đổi mới công nghệ với trách nhiệm xã hội của báo chí, bảo đảm tính xác thực của nội dung văn hóa và phát huy vai trò chủ thể của con người trong bảo tồn, sáng tạo văn hóa.

PGS-TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo khoa học quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình Hội thảo diễn ra sôi nổi với hai phiên làm việc chuyên môn:

- Tại Phiên Tham luận: Các đại biểu đã lắng nghe và thảo luận xoay quanh ba báo cáo khoa học: “Xây dựng Hệ sinh thái truyền thông đa kênh, góp phần làm sâu sắc giao lưu văn hóa Việt Nam – Italia trong kỷ nguyên số” (PGS-TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật); “Báo chí và truyền thông trong thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Italy: Thực tiễn và triển vọng” (PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền); và “AI và trách nhiệm biên tập: Nguy cơ đồng nhất hóa thông tin trong thời đại sản xuất nội dung tự động và vấn đề đạo đức nghề nghiệp” (Ông Alessandro Fanetti, Trung tâm Nghiên cứu CeSEM).

- Tại phiên tọa đàm bàn tròn: Dưới sự điều hành của PGS-TS. Đinh Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, các diễn giả gồm ông Giulio Chinappi (Trung tâm Nghiên cứu CeSEM), PGS-TS. Trần Quang Diệu (Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Hải (Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân) đã trao đổi về những vấn đề báo chí, truyền thông, công nghệ số, giao lưu văn hóa và triển vọng hợp tác giữa hai nước.

Các đại biểu trao đổi về những vấn đề đặt ra đối với báo chí, truyền thông, công nghệ số và giao lưu văn hóa, đồng thời thảo luận triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Ý.

Những kết quả khoa học nổi bật của Hội thảo

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, PGS-TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khái quát những kết quả khoa học chủ yếu trên ba phương diện:

(1) Làm sâu sắc hơn nhận thức về vai trò của báo chí và truyền thông trong phát triển quan hệ Việt Nam - Italy; chú trọng xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa kênh, đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ, nâng cao chất lượng nội dung và củng cố niềm tin xã hội đối với báo chí.

(2) Làm rõ cơ hội và yêu cầu mới đối với giao lưu, quảng bá giá trị văn hóa trong kỷ nguyên số; phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, dịch thuật, nghệ thuật trong bảo tồn, lan tỏa di sản, bảo đảm tính xác thực của nội dung văn hóa và nâng cao chiều sâu hiểu biết giữa công chúng hai nước.

(3) Nhận diện những vấn đề đặt ra từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nhất là trách nhiệm biên tập, nguy cơ đồng nhất hóa thông tin, quyền tác giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân và đạo đức nghề nghiệp; gợi mở những hướng hợp tác trong nghiên cứu, đổi mới đào tạo, trao đổi học thuật và phát triển sản phẩm truyền thông, văn hóa song ngữ.

Ông Alessandro Fanetti, đại diện Trung tâm Nghiên cứu CeSEM (Italy), trình bày tham luận về trí tuệ nhân tạo, trách nhiệm biên tập và những thách thức đạo đức nghề nghiệp trong thời đại sản xuất nội dung tự động.

Định hướng triển khai sau Hội thảo

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục rà soát, biên tập các tham luận để xuất bản kỷ yếu khoa học có ISBN, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và thực tiễn hoạt động báo chí - truyền thông. Học viện Báo chí và Tuyên truyền mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu CeSEM, Nhà xuất bản Anteo Edizioni và các đối tác của Cộng hòa Italy trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, trao đổi chuyên gia, dịch thuật và xuất bản, từng bước triển khai những sáng kiến hợp tác thiết thực từ Hội thảo./.