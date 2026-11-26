Ngày 26/11, Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả của 42 tác phẩm đoạt giải. Các tác phẩm đã khắc họa chân thực, sinh động hình ảnh những cán bộ, nhân viên y tế ngày đêm tận tụy, trách nhiệm, âm thầm cống hiến trong công tác phòng bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó, góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp của y đức, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ y tế và nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành Y tế mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Thực hiện tốt công tác phòng bệnh không chỉ góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Phát động từ ngày 16/7/2026. Sau hơn 4 tháng triển khai trên toàn quốc, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 155 tác phẩm hợp lệ từ 34 tỉnh, thành phố, gồm 63 tác phẩm Phát thanh (40,6%) và 92 tác phẩm Truyền hình (59,4%).

Báo cáo tổng kết Cuộc thi, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: 23/29 tỉnh, thành phố vào Vòng Chung khảo đều có tác phẩm đoạt giải (tỷ lệ phủ gần 80%). Tuyến y tế dự phòng (CDC các tỉnh, thành phố) tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột với 33/42 giải thưởng (78,6%), bên cạnh các tác phẩm xuất sắc từ trạm y tế xã, bệnh viện, học viện và cơ sở bảo trợ xã hội.

Trên cơ sở kết quả đánh giá của Hội đồng Giám khảo và bình chọn của cộng đồng, Ban Tổ chức đã lựa chọn 42 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 21 tác phẩm phát thanh và 21 tác phẩm truyền hình, với cơ cấu giải thưởng: 02 giải Nhất, 06 giải Nhì, 10 giải Ba, 14 giải Khuyến khích và 10 giải Chuyên đề.

Kết quả Cuộc thi không chỉ ghi nhận sự đầu tư, tâm huyết và sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả mà còn cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các đơn vị, địa phương đối với công tác truyền thông phòng bệnh./.

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