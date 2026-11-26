Trước nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ đến phân phối, tiêu thụ.

Cùng với tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, Thành phố chú trọng xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và phối hợp liên ngành nhằm ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm chất lượng ngay từ đầu vào.

Đây là nội dung được các cơ quan chức năng thông tin tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 26/11.

Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết, để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho người dân, ngành nông nghiệp và môi trường tập trung kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguồn sản xuất, vật tư đầu vào, vùng trồng, trang trại chăn nuôi đến vận chuyển và giết mổ.

Đối với vùng sản xuất ban đầu, công tác quản lý các vùng trồng, cơ sở chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản được tăng cường gắn với hướng dẫn thực hiện các quy trình sản xuất an toàn như VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ và chăn nuôi an toàn sinh học. Ngành chức năng đồng thời giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh, chất cấm, việc tuân thủ thời gian cách ly trước khi thu hoạch, xuất bán.

Về hoạt động vận chuyển, giết mổ động vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm dịch tại các trạm đầu mối giao thông, tuyến đường trọng điểm và cửa ngõ ra vào Thành phố nhằm kịp thời ngăn chặn động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Tại các cơ sở giết mổ, cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc động vật nhập vào, thực hiện kiểm tra trước và sau giết mổ, đồng thời giám sát điều kiện vệ sinh thú y.

“Trong bối cảnh nguồn thực phẩm cung ứng cho Thành phố đến từ nhiều địa phương, việc kiểm soát riêng lẻ từng cơ sở sản xuất, kinh doanh khó có thể bảo đảm hiệu quả nếu thiếu sự liên kết giữa các khâu trong chuỗi cung ứng. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang chú trọng duy trì, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất, chăn nuôi, giết mổ và phân phối thực phẩm an toàn, đồng thời tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố cung ứng hàng hóa,” ông Nguyễn Văn Dũng thông tin thêm.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, duy trì và mở rộng các mô hình chăn nuôi, giết mổ, cơ sở tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi trên địa bàn Thành phố và các tỉnh.

Thông qua hình thức liên kết, người chăn nuôi có thể chủ động thị trường, hạn chế tình trạng mất cân đối cung-cầu, ổn định sản xuất và đầu ra sản phẩm, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời, việc tổ chức sản xuất theo chuỗi tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ quan quản lý trong kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Đặc biệt, công tác kiểm tra liên ngành và kiểm tra đột xuất được tăng cường với sự phối hợp của Sở An toàn thực phẩm, Sở Công Thương, Công an Thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu. Các địa bàn, tuyến giao thông và cơ sở có nguy cơ cao được tập trung giám sát, nhất là những điểm giết mổ trái phép, cơ sở thu gom, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động thương mại trên địa bàn Thành phố diễn ra sôi động, nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm vẫn còn diễn ra với phương thức, thủ đoạn ngày càng đa dạng, tinh vi.

Tính đến ngày 31/10/2026, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, xử lý 648 vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng thực phẩm; tạm giữ hơn 58 tấn và 148.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm các loại, với tổng trị giá hàng hóa hơn 8,7 tỷ đồng; xử phạt hơn 10 tỷ đồng.

Riêng trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, từ ngày 12/10 đến 25/11/2026, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra 904 vụ, xử lý 818 vụ vi phạm, tạm giữ 74 tấn và gần 400.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm, với tổng trị giá ước tính hơn 18,3 tỷ đồng; xử phạt hơn 1,9 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, công tác kiểm tra, kiểm soát thực phẩm hiện gặp khó khăn do địa bàn Thành phố rộng, số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn, hệ thống phân phối đa dạng. Một số đối tượng sử dụng nhiều địa điểm tập kết, phân tán hàng hóa, thường xuyên thay đổi địa điểm kinh doanh, gây khó khăn cho việc phát hiện và truy xuất nguồn gốc.

Trên môi trường thương mại điện tử, việc sử dụng tài khoản ảo, thông tin không chính xác, thường xuyên thay đổi tài khoản bán hàng, giao dịch qua tin nhắn riêng và vận chuyển qua đơn vị trung gian khiến cơ quan chức năng khó xác định chủ thể kinh doanh, địa điểm tập kết, thu thập chứng cứ và xác minh nguồn gốc hàng hóa.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, thu thập, phân tích thông tin, nhận diện các dấu hiệu vi phạm để kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ nguồn cung.

Hoạt động kiểm tra, kiểm soát sẽ tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết như bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh, thịt và các sản phẩm từ thịt, dầu ăn, gia vị và các mặt hàng thực phẩm có nguy cơ vi phạm cao.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng, việc bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ phụ thuộc vào hoạt động kiểm tra, xử phạt mà cần sự tham gia có trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Cùng với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần chủ động kiểm soát chất lượng, minh bạch nguồn gốc sản phẩm; người tiêu dùng cần tìm hiểu thông tin, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng./.

TP Hồ Chí Minh mở cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm toàn thành phố Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đến hết năm 2026, tập trung vào bếp ăn trường học, bệnh viện, suất ăn công nghiệp, chợ đầu mối và các kênh phân phối thực phẩm.