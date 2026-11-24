Báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội cho hay đến chiều 24/11, đã ghi nhận 16 nạn nhân trong vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), trong đó có 06 trường hợp tử vong; 10 trường hợp được cấp cứu.

Đến 8 giờ 25 phút, nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài, tính đến 13h00 có 16 bệnh nhân trong đó 06 trường hợp tử vong.

6 trường hợp tử vong gồm:

1. V.T.L. P, Nữ, sinh năm 1986, chẩn đoán tử vong ngoại viện, được lưu tại Nhà đại thể Bệnh viện Đống Đa.

2. Đ.X.H., Nam, sinh năm 1987, chẩn đoán tử vong ngoại viện, được lưu tại Nhà đại thể Bệnh viện Đống Đa.

3. T.T.Kh., Nữ, sinh năm 1970, chẩn đoán tử vong ngoại viện, được lưu tại Nhà đại thể Bệnh viện Đống Đa.

4. N.X. V., Nam, sinh năm 1964, chẩn đoán tử vong ngoại viện, được lưu tại Nhà đại thể Bệnh viện Đống Đa.

5. B.V.S., Nam, sinh năm 1984, chẩn đoán Đa chấn thương, đã tử vong, được lưu tại Nhà đại thể Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

6. Trường hợp thứ 6 không rõ tên, sinh năm 1971, chẩn đoán tử vong ngoại viện, được lưu tại Nhà đại thể Bệnh viện Đống Đa.

10 trường hợp được cấp cứu: Các nạn nhân được đưa đến điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (4 trường hợp), Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (2 trường hợp) và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (4 trường hợp). Các nạn nhân trong tình trạng: Đa chấn thương, chấn động não, gãy xương đùi, vết thương vùng đầu, vết thương vùng mặt, đa vết thương phần mềm…

Hiện nay, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bới chỗ sập đổ, Sở Y tế điều 02 kíp ở lại hiện trường tiếp tục hỗ trợ lực lượng chức năng còn tại hiện trường còn lại các tổ cấp cứu khác làm nhiệm vụ điều trị tại bệnh viện./.

Vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết: 6 ca tử vong, 10 người đang cấp cứu Hiện nay, các nạn nhân được đưa đến điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (4 trường hợp), Bệnh viện đa khoa Đống Đa (2 trường hợp) và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (4 trường hợp).