Trong hơn nửa thế kỷ qua, Nhật Bản luôn là một trong những đối tác quan trọng, tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Những đóng góp của Chính phủ, nhân dân và giới y học Nhật Bản không chỉ thể hiện ở sự hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị mà sâu sắc hơn là sự chuyển giao tri thức, công nghệ, phương pháp quản trị và đào tạo nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, Bộ Y tế mong muốn hợp tác y tế giữa hai quốc gia bước sang một giai đoạn phát triển mới, từ hỗ trợ nâng cao năng lực đến cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo và cùng tạo ra những giá trị khoa học có ý nghĩa đối với y học khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Phổi Việt Nam và Hiệp hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản diễn ra tối 26/11 tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Nhật Bản có nhiều thế mạnh trong phát hiện sớm ung thư phổi, phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật robot, ghép phổi và quản lý chất lượng điều trị. Việt Nam có đội ngũ thầy thuốc giàu kinh nghiệm thực tiễn, có năng lực tiếp nhận và làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời có nhiều vấn đề khoa học cần được nghiên cứu trong điều kiện dịch tễ và đặc điểm người bệnh của khu vực châu Á.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Phổi Việt Nam, Bộ Y tế biểu dương những đóng góp của các thế hệ thầy thuốc, các nhà khoa học trong công tác phòng, chống lao, phát triển chuyên ngành hô hấp và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, Bệnh viện Phổi Trung ương trong phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt là phẫu thuật lồng ngực và ghép phổi.

Trong thời gian tới, trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Bộ Y tế mong muốn hai Hội tập trung hợp tác vào bốn định hướng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là thế hệ phẫu thuật viên trẻ; đẩy mạnh chuyển giao và làm chủ công nghệ, ưu tiên phát hiện sớm ung thư phổi, phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật robot, ghép phổi và quản lý người bệnh toàn diện trước, trong và sau phẫu thuật. Bên cạnh đó là việc phát triển các chương trình nghiên cứu khoa học chung, nghiên cứu đa trung tâm, xây dựng cơ sở dữ liệu lâm sàng và công bố quốc tế; chuẩn hóa các hướng dẫn chuyên môn, quản trị chất lượng và an toàn người bệnh.

Tiến sỹ Đinh Văn Lượng - Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sỹ Đinh Văn Lượng - Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam nhấn mạnh, các bệnh lý lồng ngực, trong đó có ung thư phổi, bệnh lao và các bệnh phổi mạn tính, vẫn đang là gánh nặng đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng. Nhu cầu phát triển phẫu thuật lồng ngực chất lượng cao, đồng thời đào tạo đội ngũ bác sỹ phẫu thuật trẻ có trình độ chuyên môn vững vàng, ngày càng trở nên cấp thiết.

Theo Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản là tổ chức chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực này. Việc thiết lập quan hệ hợp tác với JSTS sẽ góp phần tăng cường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, mở rộng cơ hội đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ phẫu thuật lồng ngực Việt Nam.

Về phía Nhật Bản, Giáo sư Shinichi Toyooka - Chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản bày tỏ vui mừng khi hai Hội chính thức thiết lập khuôn khổ hợp tác. Giáo sư cho biết, việc ký kết là kết quả của quá trình trao đổi, kết nối và xây dựng quan hệ hợp tác giữa các chuyên gia hai nước trong nhiều năm qua.

Giáo sư Shinichi Toyooka - Chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ về định hướng hợp tác, Giáo sư Shinichi Toyooka nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản cùng hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho người bệnh mắc các bệnh lý phổi. Thông qua các hội nghị khoa học và hoạt động trao đổi chuyên môn, hai bên sẽ có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực hành, thảo luận những thách thức trong công tác khám, chữa bệnh và trao đổi phương pháp đào tạo y khoa.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản kỳ vọng hai Hội sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để các bác sỹ trẻ được đến thăm, học tập và trao đổi trực tiếp tại các cơ sở y tế của hai nước. Những mối quan hệ chuyên môn được hình thành từ các chương trình này sẽ là nền tảng thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo chung trong tương lai, góp phần phát triển thế hệ bác sỹ kế cận.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai Hội thống nhất tăng cường hợp tác thông qua các hoạt động trao đổi học thuật và chuyên môn, tập trung vào những nội dung trọng tâm: Trao đổi chuyên gia và tham dự hội nghị khoa học, đẩy mạnh đào tạo và phát triển đội ngũ bác sỹ trẻ, phối hợp nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn, thiết lập cơ chế điều phối hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Y tế tặng hoa cho lãnh đạo của Hội Phổi Việt Nam và Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Phổi Việt Nam và Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực tăng cường kết nối giữa các tổ chức chuyên môn, mở rộng quan hệ hợp tác y tế quốc tế và thúc đẩy phát triển lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực tại Việt Nam.

Thông qua khuôn khổ hợp tác này, đội ngũ chuyên gia, bác sỹ Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, kinh nghiệm thực tiễn và những tiến bộ chuyên môn từ Nhật Bản; đồng thời tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao./.

Việt Nam đề cao hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo và phát triển dược phẩm Tại hội thảo kỹ thuật chung lần thứ 13 tại Geneva (Thụy Sĩ), Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực sản xuất dược phẩm.