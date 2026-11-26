Thực hiện chủ trương chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang "chủ động phòng bệnh và quản lý sức khỏe toàn dân", tỉnh Ninh Bình đang quyết liệt triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Song song với thăm khám trực tiếp, ngành Y tế tỉnh đặc biệt chú trọng công tác "làm sạch", cập nhật và đồng bộ 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tạo lập Hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Huy động tối đa nguồn lực, đưa dịch vụ y tế đến gần dân

Triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn dân, 129 xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm.

Tính đến đầu tháng 11, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho gần 3 triệu lượt người và đang tập trung tăng tốc để hoàn thành mục tiêu bao phủ toàn dân trước ngày 15/12/2026.

Xác định công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu giữ vai trò then chốt, ngành Y tế địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở triển khai chiến dịch khám sức khỏe toàn dân một cách khoa học, bài bản. Hoạt động thăm khám được tổ chức linh hoạt theo từng nhóm đối tượng, bảo đảm tính chuyên nghiệp và thuận tiện nhất cho người dân.

Tại các bệnh viện và trạm y tế xã, phường, nhân lực được huy động tối đa, trang thiết bị được bố trí đầy đủ, các khu vực khám chuyên khoa được tổ chức riêng biệt. Đối tượng được ưu tiên khám là nhóm 2, gồm người cao tuổi, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Ông Lê Minh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trụ cho biết, tính đến ngày 5/11/2026, địa phương đã khám sức khỏe cho 27.335/29.502 người dân, đạt 92,65%. Xã phấn đấu hoàn thành việc khám sức khỏe toàn dân ngay trong tháng 11/2026.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, tăng cường phối hợp giữa chính quyền, trạm y tế với các thôn, trường học, doanh nghiệp và cơ sở khám, chữa bệnh.

Qua các buổi giao ban định kỳ, địa phương thường xuyên cập nhật tiến độ, rà soát những nhóm có tỷ lệ khám thấp để kịp thời đôn đốc và tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Để đạt kết quả này, với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Lý Nhân, xã chỉ đạo Trạm Y tế tổ chức khám sàng lọc khoa học cho từng nhóm đối tượng.

Công tác rà soát biến động dân cư được thực hiện chặt chẽ ngay từ đầu, tập trung vào nhóm người đi làm ăn xa hoặc đã khám tại các cơ sở y tế khác nhằm tránh trùng lặp, thiếu sót, bảo đảm danh sách quản lý sát với thực tế.

Tại khối trường học, các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với lực lượng y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Nam Định, có gần 2.700 học sinh tại điểm trường chính và hai phân hiệu.

Nhà trường đã rà soát danh sách, phát phiếu khám và phân luồng học sinh theo từng khối lớp. Qua khám sàng lọc, đội ngũ y, bác sỹ kịp thời phát hiện các vấn đề sức khỏe học đường phổ biến như tật khúc xạ, bệnh răng miệng, thừa cân, béo phì; từ đó tư vấn phụ huynh hướng theo dõi, điều trị kịp thời.

Các bệnh viện cùng hệ thống trạm y tế xã, phường tỉnh Ninh Bình đã huy động tối đa nhân lực, bố trí đầy đủ trang thiết bị và thiết lập các khu vực khám chuyên khoa riêng biệt. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Chuẩn hóa dữ liệu - nền tảng cốt lõi của y tế số cơ sở

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ khám tại cơ sở, ngành y tế và các địa phương đặc biệt chú trọng công tác làm sạch, cập nhật và liên thông kết quả khám vào 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế theo lộ trình của Bộ Y tế.

Các nhóm dữ liệu trọng tâm gồm khám chữa bệnh, tiêm chủng, sức khỏe bà mẹ trẻ em, y tế dự phòng, quản lý trẻ em, người khuyết tật và đối tượng trợ giúp xã hội... được chuẩn hóa theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống".

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình Phan Anh Phong nhấn mạnh, dữ liệu chỉ thực sự phát huy giá trị khi bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, sạch và được cập nhật thường xuyên.

Việc từng bước liên thông thông tin sức khỏe của người dân không chỉ tạo thuận lợi cho cán bộ y tế theo dõi lịch sử khám, chữa bệnh, mà còn là nền tảng quan trọng giúp ngành nâng cao năng lực quản lý, dự báo và tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Nhằm bảo đảm tiến độ đề ra, Sở Y tế đã ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn, thành lập Tổ công tác và duy trì họp trực tuyến để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Đáng chú ý, ngành đã tổ chức 3 lớp tập huấn trực tiếp tại nhiều địa phương trong tỉnh nhằm hướng dẫn trạm y tế xã, phường cùng bệnh viện đa khoa khu vực kích hoạt tài khoản, kết nối và cập nhật dữ liệu lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

Theo ông Phan Anh Phong, do cán bộ y tế cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều chương trình và vận hành nhiều phần mềm cùng lúc, Sở đặc biệt chú trọng công tác "cầm tay chỉ việc", hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực tế vẫn bộc lộ không ít "nút thắt."

Hiện một số hệ thống phần mềm chưa liên thông thông suốt, tốc độ xử lý chậm, thiếu công cụ hỗ trợ làm sạch và còn phát sinh lỗi đăng nhập, định dạng hoặc đồng bộ dữ liệu.

Tại tuyến cơ sở, lực lượng cán bộ còn mỏng, trong khi dữ liệu cũ tồn đọng nhiều trường hợp thiếu, sai thông tin định danh, thay đổi nơi cư trú hoặc địa giới hành chính. Việc đối soát tại một số địa phương chưa đồng bộ hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng dẫn tới tình trạng trùng lặp, sai lệch.

Trước thực tế trên, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình khẳng định sẽ bám sát từng cơ sở dữ liệu, từng đơn vị và nhóm khó khăn để tập trung hỗ trợ, nhất là đối với các đơn vị có tiến độ thấp.

Thời gian tới, ngành yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm nguyên tắc "khám đến đâu, hoàn thiện và liên thông dữ liệu đến đó"; tập trung rà soát, bổ sung thông tin căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế còn thiếu; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế với Ủy ban Nhân dân và lực lượng Công an cấp xã, phường để hoàn tất xử lý các nội dung tồn đọng của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Với sự vào cuộc đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, ngành Y tế Ninh Bình hướng tới mục tiêu không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu đúng tiến độ mà còn xây dựng kho dữ liệu y tế được chuẩn hóa, liên thông, phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

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