Ngày 18/11, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đồng Nai cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc khoảng 20 học sinh trên địa bàn xuất hiện các triệu chứng bất thường phải nhập viện cấp cứu, bước đầu được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.

Theo bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai, Sở đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh tập trung điều trị cho các em học sinh, đồng thời báo cáo vụ việc.

Thông tin ban đầu, trong ngày 17/11, nhiều học sinh tại một trường học trên địa bàn phường Long Khánh, xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói và tiêu chảy nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (thành phố Đồng Nai) thăm khám, điều trị. Bước đầu, các em học sinh đều được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Long Khánh, từ khoảng 10 giờ ngày 17/11 đến sáng 18/11, địa phương ghi nhận khoảng 20 trường hợp được đưa đến các cơ sở y tế trên địa bàn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã thực hiện gửi mẫu thức ăn lên Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để làm xét nghiệm, xác định nguyên nhân./.

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