Sáng 24/11, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), Sở Y tế đã khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, Phòng khám đa khoa 125 Thái Thịnh và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội nhanh chóng điều xe cấp cứu gần nhất và 8 giờ 20 phút đã có mặt hiện trường (gồm 09 xe cấp cứu với 36 cán bộ y tế).

Theo Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 24/11/2026, trên địa bàn phường Đống Đa, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ nổ bình gas kèm theo sập nhà tại phố Nguyễn Văn Tuyết, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các bệnh viện khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân về các bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hiện nay, các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân được kịp thời, hiệu quả, tập trung cao nhất mọi nguồn lực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tử vong và di chứng, Sở Y tế đề nghị Giám đốc các bệnh viện nêu trên khẩn trương huy động, tập trung tối đa mọi nguồn lực của đơn vị (nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện...) cho công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị cho các nạn nhân; bố trí các bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn, tay nghề cao trực tiếp cấp cứu, điều trị với mục tiêu cao nhất là cứu chữa người bệnh.

Các bệnh viện tổ chức hội chẩn toàn viện, hội chẩn liên khoa, liên viện đối với các trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương; chủ động mời hội chẩn và đề nghị hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khi vượt quá khả năng. Sở Y tế sẵn sàng điều động, phối hợp để bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Các cơ sở y tế cần sẵn sàng phương án chuyển tuyến an toàn đối với những nạn nhân có chỉ định; bảo đảm đầy đủ cơ số thuốc, máu, trang thiết bị và nhân lực thường trực cấp cứu 24/24 giờ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu quan tâm, thực hiện tốt công tác tiếp đón, chăm sóc, động viên tinh thần đối với người bệnh và thân nhân người bệnh; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, bảo đảm chế độ, chính sách cho các nạn nhân theo quy định.

Các bệnh viện khẩn trương rà soát, lập danh sách đầy đủ các nạn nhân đã tiếp nhận (họ và tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, chẩn đoán, tình trạng hiện tại và hướng xử trí), thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình sức khỏe người bệnh và báo cáo nhanh về Sở Y tế.

Đây là nhiệm vụ cấp bách, Sở Y tế đề nghị Giám đốc các bệnh viện nghiêm túc, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

Theo nguồn tin của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đến gần 13h chiều 24/11, Bệnh viện đã tiếp nhận 1 nạn nhân được chuyển đến, tuy nhiên sau những nỗ lực cứu chữa của các bác sỹ và bệnh viện, nạn nhân đã tử vong do tình trạng quá nặng./.

Vụ nổ sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo cứu hộ Sáng 24/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có mặt tại hiện trường vụ nổ gây sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.